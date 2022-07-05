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Культура / Кино
5 июля 2022, 17:08

Филологи УрФУ снимут документальное кино в Висиме

Фото предоставлено организаторами фестиваля "Ойка"

Фото предоставлено организаторами фестиваля "Ойка"

Студенты филологического факультета Уральского федерального университета стали участниками киноэкспедиции в поселке Висим. Под руководством режиссера-документалиста Ольги ПРИВОЛЬНОВОЙ им предстоит освоить новый инструмент исследования фольклора — кино. Итоговая картина будет показана в сентябре на фестивале «Ойка».

Фестиваль «Ойка» пройдет в нашей области во второй раз. На смотр отбирают фильмы молодых режиссеров УрФО, которые в своих работах пытаются ответить на вопрос, что такое уральская идентичность. В этом году организаторы «Ойки» решили не только показывать, но и создавать кино. Для этого в Висим отправилась фольклорная экспедиция, итогом работы которой станет документальная картина.

Проект отражает главную тему фестиваля «От края эмоционального к краю географическому». Как говорят организаторы, поездка в Висим поможет участникам преодолеть расстояние между двумя краями с помощью диалога деревни и города, а также перевода с устного языка на визуальный. Работать филологи будут две недели, последний съемочный день — 18 июля.

Отметим, что фестиваль «Ойка» проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В этом году заявки от начинающих и профессиональных режиссеров принимаются до 20 июля.

Областная газета Свердловской области

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