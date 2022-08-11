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Культура / Кино
11 августа 2022, 15:19

В Ревде снимут фильм, посвященный землякам-героям Великой Отечественной войны

фильм

Съемки планируется завершить к осени. Фото: Алексей Кунилов

В Ревде снимают историко-документальный короткометражный фильм о местных героях Великой Отечественной войны. Работу планируют завершить к октябрю текущего года.

Кинолента будет называться "Герои Ревды. Подвиги и судьбы". По данным пресс-службы администрации муниципалитета, проект поддержан Фондом президентских грантов. Реализацией занимается общественная организация ветеранов пограничных войск "Стражи границ".

Отмечается, что работы стартовали в июле. Сейчас проектная команда собирает дополнительные сведения о героях: Константине Аксенове, Глебе Баженове, Александре Вяткине, Григории Лумпове, Валентине Клевцове, Георгии Попове, Михаиле Ланцухае, Семене Пульникове. Их родственников просят предоставить фотографии и рассказать подробнее о своих героически предках.

Телефон для связи: 8 (922) 036-35-05.

Областная газета Свердловской области

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