В Ревде снимут фильм, посвященный землякам-героям Великой Отечественной войны

Съемки планируется завершить к осени. Фото: Алексей Кунилов

В Ревде снимают историко-документальный короткометражный фильм о местных героях Великой Отечественной войны. Работу планируют завершить к октябрю текущего года.

Кинолента будет называться "Герои Ревды. Подвиги и судьбы". По данным пресс-службы администрации муниципалитета, проект поддержан Фондом президентских грантов. Реализацией занимается общественная организация ветеранов пограничных войск "Стражи границ".

Отмечается, что работы стартовали в июле. Сейчас проектная команда собирает дополнительные сведения о героях: Константине Аксенове, Глебе Баженове, Александре Вяткине, Григории Лумпове, Валентине Клевцове, Георгии Попове, Михаиле Ланцухае, Семене Пульникове. Их родственников просят предоставить фотографии и рассказать подробнее о своих героически предках.

Телефон для связи: 8 (922) 036-35-05.