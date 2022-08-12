Президент РФ учредил День российской анимации

Праздник будет отмечаться 8 апреля. Фото: кадр из мультфильма "Летучий корабль"

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении нового профессионального праздника — Дня российской анимации. Он будет отмечаться 8 апреля.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Учитывая выдающуюся роль анимационного искусства в развитии кинематографии и в ознаменование 110-летия отечественной анимации постановляю: установить День российской анимации и отмечать его 8 апреля", — сказано в указе.

Отметим, что один из первых российских мультфильмов вышел в 1912 году 26 марта (по старому стилю). Анимационно-кукольная картина, режиссером которой стал Владислав Старевич, называлась "Прекрасная Люканида, или Война рогачей с усачами".