«Россия»: пришло время документалистов

Валерий Тимощенко. Фото: Полина Зиновьева

В столице Урала назвали лауреатов 33-го Открытого фестиваля документального кино «Россия». В этом году в конкурс смотра вошло почти 50 фильмов из разных городов России, а также Азербайджана, Армении и Киргизии. Главного приза удостоена работа под названием «Уральское дерби» режиссеров Арсения КАЙДАЦКОГО и Юлии СЕРЬГИНОЙ. Эту и другие картины шестидневного марафона документального кино смотрела корреспондент «ОГ» Наталья ШАДРИНА.

«История сегодняшнего дня. Как память на века»

О том, что программа этого года получилось особенно сильной, мощной, говорилось еще на старте фестиваля. Именитые документалисты ехали в Екатеринбург не только, чтобы представить свои фильмы, но и встретить коллег – тех, кого просто не застать в Москве. Ехали, чтобы обсудить общую обстановку и время, которое им всем предстоит запечатлеть. Время, представление о котором следующие поколения будут составлять в первую очередь именно по их картинам и их кинохронике.

Работа, которой присудили приз за «Лучший полнометражный фильм», шла в программе самой первой. Еще до торжественного открытия смотра – ранним субботним утром. Это картина «Живой» петербургского режиссера Константина Селина. Обычно на фестивалях как-то принято набирать обороты к финалу – самые сильные произведения вроде как оставляют на десерт. Но не в этот раз.

Хотя начинается фильм «Живой» довольно буднично – перед нами молодые люди, которые занимаются тем, что пытаются скопировать выражения лиц с фотографий. Зритель даже немного теряется – что происходит? Может быть, это студенты какого-то художественного вуза тренируются. Еще пара кадров, и мы понимаем, что перед нами создатели панорам, посвященных Великой Отечественной войне. Более того, эти ребята возвращают из небытия солдат, поскольку сами ведут раскопки – находят без вести пропавших, устанавливают их личности, отыскивают родственников, а те – приезжают с фотографиями. Так круг замыкается. Скульптуры этих солдат и будут представлены в исторических панорамах.

Главный герой фильма – Дмитрий Поштаренко родился и вырос на земле, буквально усыпанной останками солдат. Для него это дело всей жизни. И я, как зритель, точно не могу сказать, какая из сцен картины самая сильная – или момент, когда осматривать новую панораму приходит ветеран – дед Дмитрия, или когда нам показывают момент раскопок – части орудий, кости и медальон погибшего воина. Или когда экспозицию ломают кувалдами – то ли аренда кончилась, то ли просто панораме в отведенном здании больше не место. Ком к горлу подступает на протяжении почти всего фильма.

Как говорили члены жюри фестиваля, больше всего они ждали картины, после которых ты не будешь прежним, увиденная на экране история что-то в тебе изменит. И это именно такой фильм.

Каждый год на фестивале «Россия» говорится об актуальности представленных работ. Важно, чтобы кино документалистов было созвучно тому, что происходит за пределами залов. Иначе нарушается главный закон жанра. И минимум пять сильных фильмов нынешней программы были посвящены тому, что происходит на Донбассе, и попытке осмысления этих событий.

Один из них – «Квартет» режиссера Никиты Сташкевича, лучшая дебютная работа смотра. На экране Донецк со всем, что там творилось последнее время, а на фоне этого – преподаватель скрипки Лариса пытается продолжать воспитывать свой детский музыкальный квартет. Съемки, естественно, шли еще в момент, когда будущее этих людей было туманным. Каждый из них повторяет, что больше всего пугает неопределенность, – они зависли между государством, которому не нужны, и страной, где бы хотели жить, но на то время совершенно непонятно – на каких правах.

Картина «Донбасс. Резервный полк» режиссера из Краснодара Валерия Тимощенко рассказывает о 208-м резервном полке Луганской Народной Республики, о людях Донбасса: студентах, шахтерах, председателях колхозов, которые в июле 2022 года вместе с регулярными частями республики и подразделениями российской армии полностью освободили ЛНР. Фильм призом Уполномоченного по правам человека в Свердловской области отметила Татьяна Мерзлякова. Она поблагодарила режиссера за честное кино, за то, что снимает «историю сегодняшнего дня, при этом создавая память на века», и попросила не оставлять тему. Уверены, так и будет, ведь Валерий снимает на Донбассе несколько лет, его картины неизменно показывают на «России».

Приз Уполномоченного по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова вручила Валерию Тимощенко за картину "Донбасс. Резервный полк". Фото: Полина Зиновьева

– Я хотел бы сказать спасибо тем, кто сделал так, чтобы фильм «Донбасс. Резервный полк» был на фестивале, потому что ни один телеканал пока не хочет его показывать, – отметил Валерий Тимощенко. – Нас очень мало – документалистов, которые снимают там, где сейчас происходят самые важные события страны. События, от которых зависит благополучие каждой семьи. И моей тоже. Моему сыну 16 лет, и у меня есть всего два года, чтобы закончить эту войну.

О любви, огромной семье и современных чудиках

Несколько работ «России» заметно выбивались из общей палитры, но без них фестиваль бы точно был другим. Режиссеры этих картин выбрали крупный план – портреты совершенно разных людей с их радостями, страстями, большими и маленькими проблемами.

Так, приз зрительских симпатий общеэкранного смотра достался Наталии Гугуевой. Это режиссер в том числе пронзительных фильмов о летчиках палубной авиации. Думаем, Наталии как кинематографисту точно есть что сказать на злобу дня, но она, как принято говорить у журналистов, решила «перебить повестку» и снять фильм о любви – «НЕрасставание». О любви пары, которая развелась еще 30 лет назад. Эти люди откровенно рассказывают свою историю, в которой за столько лет было, пожалуй, все. Хватит не на один сериал. Их развело по разным домам, по разным семьям. А нежность осталась. Ее герои не смогли вытравить ни ошибками молодости, ни предательством, ни дележкой детей. Нас, зрителей, конечно, не отпускало ощущение, что весь фильм мы будто подглядываем в замочную скважину. Но и оторваться невозможно. За свой первый фильм – «Форсаж» в 2001 году Наталия Гугуева на екатеринбургском фестивале, кстати, тоже получала именно награду от зрителей. Вероятно, она знает какой-то беспроигрышный секрет, как завоевать публику.

Приз зрительских симпатий в конкурсе общеэкранных фильмов завоевала Наталия Гугуева с картиной "НЕрасставание". Фото: Полина Зиновьева

Нельзя оторваться и от картины, казалось бы, гораздо тяжелее по теме – «Моя большая русская семья» Натальи Кадыровой. Работа на «России» была названа «Лучшим телевизионным фильмом». Это история семьи Фалиных, которые берут под опеку детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации – тех, кто не смогли прижиться ни в одной другой семье, или тех, чьи матери находятся в местах лишения свободы. Через эту семью прошло уже более 30 детей. Тоже в полной мере зрительское кино, так легко оно сделано. Фильм совсем небольшой, и он уже есть на просторах Интернета, поэтому раскрывать сюжет нет смысла. Добавим лишь, что два года назад Наталья привозила на фестиваль картину «Мама для Юли» (об этом можно прочитать в нашем интервью), она тогда не завоевала основных призов, но нашим читателям мы рекомендуем найти кино в сети, оно того стоит.

Лучшим телевизионным фильмом признана работа Натальи Кадыровой "Моя большая русская семья". Фото: Полина Зиновьева

Еще один зрительский фильм – «Монета страны Малави» Алексея Федорченко. Екатеринбургский режиссер сделал комедию о том, что для алтайцев значит фигура их знаменитого земляка Василию Шукшина. У Федорченко получились очень забавные путевые кинозаметки о чудиках, которые со времен Василия Макарыча никуда не делись, а продолжают кто гармошки делать, кто виноград выращивать, кто камни разрисовывать. Яркое творческое начало объединяет всех героев картины, через них, как ни удивительно, режиссеру удалось добавить новых красок к портрету писателя, про которого и написано, и снято – немерено.

– Кино мы закончили еще до начала спецоперации, поэтому комедия. Последние полгода получается снимать только грустные фильмы. А комедии снимать хочется, поэтому я желаю нам всем мира. – сказал Алексей Федорченко, получая спецприз от жюри.

Алексей Федорченко получил специальный приз жюри за картину "Монета страны Малави". Фото: Полина Зиновьева

Главный приз получила одна из продюсеров картины "Уральское дерби" Дарья Федотова. Фото: Полина Зиновьева

«Если хотите чувствовать себя комфортно, вам в другую профессию» Гран-при фестиваля «Россия» присудили режиссерам Арсению КАЙДАЦКОМУ и Юлии СЕРЬГИНОЙ за фильм «Уральское дерби» о детских хоккейных командах Челябинска и Магнитогорска. Лучшим дебютом признана работа Никиты СТАШКЕВИЧА «Квартет», диплом «За новый взгляд на эхо войны» достался Дмитрию СЕМИБРАТОВУ («Чечня и мир»). Все эти режиссеры – выпускники мастерской документального кино ВГИКа Сергея МИРОШНИЧЕНКО и Светланы МУЗЫЧЕНКО. Светлана приехала на фестиваль не только поддержать молодых коллег и учеников, но и представить масштабный фильм «Россия. Нам 30 лет». – Светлана, обычно по итогам смотра мы общались с победителями. Но видя, сколько человек из вашей мастерской отмечены, поняла, что должна идти другим путем. Тем более что практически все они в качестве режиссеров работали на вашей картине «Россия. Нам 30 лет». – Нашей задачей было показать людей, которые родились в 1991 году – ровесников страны. Провели огромный отбор героев – чтобы они были разных профессий, национальностей, из разных регионов. Но еще мы хотели, чтобы интервью и съемки с этим людьми проводили тоже 30-летние. Они должны разговаривать на одном языке, без всякого давления. Мы уверены, что у тех, кто родились в одно время, своя система ценностей, образов, понятий. Среди этих режиссеров действительно много наших выпускников – с Юлией Серьгиной мы монтировали картину, Арсений Кайдацкий и Дмитрий Семибратов, Максим Арбугаев (один из операторов картины «Уральское дерби». – Прим. «ОГ») работали как режиссеры, каждый снимал свою историю – кто в Якутии, кто во Владивостоке, в Крыму и так далее. – И вам предстояло все это собрать в единый фильм? – Да, но я хочу отметить, что помимо фильма у нас вышел 11-серийный проект по 10 минут про каждого из героев. Так вот, эти новеллы монтировал тот режиссер, который снял. Получается, что они сами представили свою историю, практически без моего вмешательства. Это их чистое представление о самих себе, о своем поколении. На платформе «Смотрим» уже все это есть. – Любопытно, что выбраны представители необычных профессий: ученый, командир подводной лодки, дальнобойщица, оленевод… – Почему необычные? Наоборот, это люди, которые нас охраняют, лечат, кормят. Мы как-то привыкли видеть на экране поп-звезд: певцов, артистов – уже кажется, что из этого и состоит жизнь. Но ведь это нет так. Мы как раз остановились на более приземленных профессиях, эти люди и есть – соль земли. – Но тогда у вас и вашей команды получилось показать их исключительными. – Вы понимаете, в чем дело… Всем героям были заданы одни и те же вопросы. Но из этого получились совершенно разные истории, что и составило драматургию фильма. Но эти люди, как и вы, не считают себя исключительными. Тоже думают, что они рядовые. Просто те, кто занимаются своей профессией. И мы, поверьте, ничего не делали для того, чтобы показать какую-то их исключительность. А оказалось, что каждый уникален и талантлив. Просто надо приблизиться к людям и дать им открыть свою душу. Вот это, считаю, нам удалось. – Для меня это фильм в программе фестиваля, который нельзя было пропустить, – мне самой 30 лет. И оказалось, крайне любопытно увидеть наше поколение на экране. У вас же была возможность, просмотрев огромное количество историй, составить свое представление о ровесниках страны. Какое впечатление оставили 30-летние? – Хорошее впечатление. И чем дальше от Москвы, тем лучше и лучше (смеется). Это очень цельные люди, с каким-то нравственным стержнем. Казалось бы, возьмем оленевода из Якутии. Впечатляет каждый его ответ, а ведь мы еще многое убрали. Или новелла про вашу землячку – дрифтершу Катю Набойченко, внучку многолетнего ректора УПИ Станислава Набойченко. У нее в фильме есть хорошая фраза о том, что вам еще есть что сказать, вы точно не потерянное поколение. – Не могу не спросить про секрет успеха ваших студентов. И речь ведь не только про этот год, на прошлых фестивалях неизменно были призы… – Мы очень тщательно выбираем студентов. Прочитываем огромное количество работ, выискиваем. Потому что понимаем – нам пять лет практически жить вместе. Потом, у нас три тура личного общения, они проходят серьезные испытания. Сергей Валентинович (Мирошниченко. – Прим «ОГ») – человек, не терпящий никакого компромисса. Либо ты полностью отдаешься кино, либо тебе в другую профессию. К тому же мы стараемся выбрать индивидуальность, чтобы человек обладал необходимыми качествами. Чтобы у него был талант. Но ни в коем случае не учим их под себя. Думаю, это заметно даже по фильмам, которые зрители фестиваля видели на моем мастер-классе. Ведь это все упражнения, но они совершенно разные, так мы хотим, чтобы студенты почувствовали, в каком из жанров они смогут лучше высказаться. – К слову, о начале вашего творческого пути. На днях мне попался номер «Искусство кино», где Леонид Гуревич (чей приз, кстати, вручают на фестивале) писал про вашу дебютную картину «Красота, доброта, любота», которую показали на «России» в 1999 году. – Я очень люблю Леонида Гуревича, он был потрясающим человеком. Я не приехала тогда на «Россию». Он нашел меня уже в Москве, пригласил в Дом кино, мы долго разговаривали. До этого на фестивале «Послание к человеку» меня с этим же фильмом не заметили, и это было таким потрясением, я ужасно переживала. И в Екатеринбург-то я не поехала, потому что был негативным этот опыт, как-то уже не верила в себя. А Леонид Гуревич со своими пристальным вниманием меня просто спас. Я прекрасно помню статью, о которой вы говорите. Читала и думала: «Боже, неужели это обо мне». Более того, мне рассказывали, что здесь, на обсуждении, он даже слова не дал никому сказать, кричал, что это только главный приз, но мне дали тогда награду за лучший дебют (улыбается). Я была очень рада тому призу, потому что к нему в придачу мне дали деньги на следующую картину! Для режиссера это главное. – На нынешнем фестивале не раз звучала фраза, что сейчас пришло идеальное время для документалиста. Цинично, но это так. Но вместе с тем это и путаное время. Как руководитель мастерской какой бы совет дали молодым режиссерам? – Времена не выбирают. Мы родились в это время, и должны его прожить. Профессионально в том числе. Если хотите чувствовать себя комфортно, то это другая профессия. Ты все равно должен иметь свою позицию, ведь это твое высказывание. Или ты должен хотеть увидеть то, что заставит тебя сопереживать. Знать, что если поедешь в определенное место, то тебя это потрясет – подойти к этим людям, может, подставить им плечо. Понимаете, каждый выстраивает для себя систему координат, и у каждого свой маяк. К этому маяку ты и должен идти. Но перед тем, как выйти в путь, вывери карты. PS: Для тех, кто не успел посмотреть фильм-победитель «Уральское дерби» во время фестиваля, он доступен на платформе «Кинопоиск».