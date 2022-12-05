Фото: Павел Ворожцов

В «Синара Центре» (Верх-Исетский бульвар, 15/4) открылась фотовыставка, посвященная авторам анимационного кино. Экспозиция была приурочена к проведению в Екатеринбурге фестиваля «Кинопроба», однако посетить ее можно и после завершения смотра. Зрителям представили 50 портретов пяти поколений советских и российских деятелей мультипликации.

От автора «Антошки» до клипа «Хару Мамбуру»

Авторы проекта «Лики анимации» – известный российский фотограф-портретист Виктор Горячев и журналист, редактор, сценарист Сергей Капков. Их творческий дуэт сформировался еще в 1996 году, с тех пор ими были подготовлены десятки крупных материалов о кино для самых разных изданий. В 2019 году Виктор и Сергей задумали первый в России фотопроект об анимации, героями которого должны были стать те, кто обычно остается за кадром – режиссеры, художники, аниматоры, сценаристы, монтажеры, актеры озвучивания. Все те, кто участвовал в создании наших любимых мультфильмов. Причем, как уже сказано выше, в объектив Виктора Горячева попали практически пять поколений: от легендарного Леонида Шварцмана, участвовавшего в создании более чем 50 самых известных советских мультфильмов, до вчерашних выпускников ВГИКа.

В Екатеринбурге проект представил главный редактор журнала «Искусство кино» и до недавнего времени продюсер издательских проектов студии «Союзмультфильм» Станислав Дединский.

– Не секрет, что в Советском Союзе существовала целая когорта прекрасных фотохудожников, которые специализировались на портретах отечественных кинематографистов. Потом это, к сожалению, прекратилось, и я рад, что благодаря проекту «Лики анимации» замечательная традиция отчасти возрождается, – отметил Станислав Дединский.

Фото: Павел Ворожцов

Премьерный показ выставки состоялся в Москве, в Центральном доме кинематографистов, в середине октября. Оттуда экспозиция и приехала на Средний Урал.

– Как раз в этом случае правильно будет сказать, что Екатеринбург – не третья столица, а второй регион. Поскольку сразу после Москвы проект презентовали у нас, – говорит директор фестиваля «Кинопроба» Лилия Немченко. – И мне очень приятно, что половина героев выставки, включая автора Сергея Капкова, приезжали в разные годы к нам на «Кинопробу». Ведь наш фестиваль начался именно как анимационный. К примеру, Леонид Носырев – автор «Антошки» и многих других мультфильмов, посетил третью «Кинопробу», как, кстати, и Александр Петров - лауреат «Оскара». Или вот еще: на одной из фотографий можно узнать Елизавету Скворцову, на нашем фестивале она получила свою первую награду.

Фото: Павел Ворожцов

Несколькими годами позднее, в 2009-м, Елизавета Скворцова станет уже лауреатом престижной российской премии «Золотой орел» за фильм «Колыбельные мира». Фотопортрет этого режиссера дополнен ее собственными рисунками, это тоже одна из идей проекта «Лики анимации» – чтобы зрители смогли познакомиться не только с создателями картин, но и их вымышленными мирами, любимыми персонажами.

Пожалуй, самая яркая фоторабота в этой серии – портрет режиссера Рима Шарафутдинова, который будто бы оказался внутри своего же мультфильма «Елки». Или снимок Святослава Ушакова – режиссера популярного фильма «Белка и Стрелка. Звездные собаки» (2010), к слову, первой российской полнометражной компьютерной анимационной картины с возможностью просмотра в формате 3D. Но для фотографии Святослав Ушаков выбрал себе в компанию других персонажей – поклонники творчества группы «Ногу свело!» наверняка их узнают – это зверушки из рисованного клипа на песню «Хару Мамбуру».

Фото: Наталья Шадрина

Фото: Наталья Шадрина

Прообраз Шапокляк и три ходока за «Оскаром»

Впрочем, часть портретов оказалась очень выразительной и без художественных дополнений. Например, снимок уже упомянутого Леонида Шварцмана с супругой, ассистентом режиссера Татьяной Домбровской. Как известно, прическу матери жены – Нины Францевны Домбровской, Леонид Шварцман взял за образец при создании образа Шапокляк в фильме «Крокодил Гена». Леонид Шварцман – художник- постановщик этой картины, как и «Аленького цветочка», «Котенка по имени Гав», «38 попугаев», «Обезьянок» и многих других. Леонида Шварцмана не стало 2 июля 2022 года, ему был 101 год. Фотография для выставки была сделана накануне его векового юбилея.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Вместе с супругой на выставке запечатлен и Василий Ливанов. Актер озвучил персонажей более 50 мультфильмов. Самые известные – опять же Крокодил Гена, Карлсон, Бармалей. Также на экспозиции представлены портреты блестящих артистов Георгия Вицина, Алексея Баталова, Армена Джигарханяна, подаривших голоса многим мультипликационным героям, до сих пор столь любимым детьми и взрослыми.

Одна из фоторабот – это коллаж, на котором изображены мэтры отечественной анимации: Эдуард Назаров, Давид Черкасский, Юрий Норштейн и Александр Татарский. Все эти кадры пойманы на фестивале «Крок» в 2004 году.

В одну серию можно было бы объединить и трех авторов, чьи имена часто звучат в связи с премией «Оскар». Во-первых, это Александр Петров, десять лет он проработал на Свердловской киностудии, а в 2000 году стал обладателем «Оскара» за картину «Старик и море». Во-вторых, Константин Бронзит – дважды он становился номинантом премии («Уборная история — любовная история», 2009 год, и «Мы не можем жить без космоса», 2016 год). Ну и в-третьих, представитель следующего поколения аниматоров – Антон Дьяков. Он был номинантом на «Оскар» в нынешнем году с картиной «БоксБалет». Безусловно, «Оскар» – далеко не главное и уж точно не единственное мерило талантливости режиссера анимации, но все-таки важно, что эти авторы признаны и мировым сообществом. Тем более, язык анимации и отличается тем, что доступен всем, вне зависимости от менталитета, языка и географии.

Выставка «Лики анимации» в галерее «Синара Арт» продолжит работу до 12 декабря.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов