Министерству культуры РФ предложили проводить школьные уроки в кино

АВК предлагает внедрить в школьную программу походы в кино. Фото: Павел Ворожцов

Предложение проводить уроки по литературе и патриотическому воспитанию вне школы Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) озвучила на встрече с представителями департамента кинематографии Минкультуры. Такая мера поможет кинотеатрам в условиях кризиса.

Также она будет способствовать укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей у школьников. Ведь показывать учащимся предполагается художественные, документальные, научно-популярные и учебные фильмы.

Основная идея, как сообщил ТАСС глава ассоциации Алексей Воронков, — "внедрить школьную программу по литературе, патриотическому воспитанию в кинотеатры, перенести уроки туда. Когда учитель не просто читает урок, а когда можно посмотреть фильм и обсудить его".

По его словам, подобные программы работали в регионах на протяжении последних трех-четырех лет, но тогда их поддерживали сами кинотеатры. Сейчас в условиях кризиса, вызванного уходом из России крупных западных студий, это могло бы стать хорошей поддержкой для кинотеатров.

"Несомненно, к инициативе проведения уроков в кино должно будет подключиться и Министерство просвещения. Например, есть минимальная цена билета, его себестоимость, которую оплачивает Минпросвещения", — добавил глава АВК. Таким образом, считает он, кинотеатры будут получать прибыль и выплачивать прокатную плату производителям, например, документального исторического контента для школьников; а те, в свою очередь, будут заинтересованы в производстве новых лент для школьной программы.