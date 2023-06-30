Президентские возможности

Юбилейный год Екатеринбурга, столицы Урала, станет этапным в продвижении бренда региона в мировом пространстве. Благодаря Белинке и работающему в ней Региональному центру Президентской библиотеки более 80 фильмов об истории и культуре Урала уже в 2023 году будут доступны зрителям – ну если не во всем мире, то в 33 странах точно.

Возможность увидеть разноликий Урал через кинообъектив появилась у мирового сообщества благодаря проекту «Свердловская область. Фильмография». За неброскостью названия, которое родилось в Белинке же, – гигантский благородный замысел: создать коллекцию фильмов об Урале, которые были бы доступны, что называется, по одному клику. Именно такие ресурсы есть у Президентской библиотеки и ее регионального центра (он размещается в Белинке), что работают как культурно-просветительский, научно-образовательный мультимедийный центр. Сегодня у Президентской библиотеки 1500 центров удаленного доступа в России и 49 центров – в 33 странах мира. Любой желающий может получить доступ к мировым интеллектуальным и культурным ценностям, в том числе и к... фильмам об Урале.

– Когда возникла идея, мы сдержанно надеялись хотя бы на 15 сюжетов, – рассказывает исполняющая обязанности заведующей Региональным центром Президентской библиотеки Марианна Поникаровская. – Но был предложен 101 фильм! Экспертиза фильмов проходила в Санкт-Петербурге, специалистами Президентской библиотеки (отделы научной экспертизы фонда, телевизионная служба, научно-методический отдел и библиографы, профессионалы с высшим образованием, в том числе историческим, научными степенями). В результате отобрано 86 фильмов и видео­сюжетов от более чем 30 организаций-правообладателей...

Среди тех, кто представил в уральскую киноколлекцию свои фильмы и сюжеты, – местное отделение «Молодой гвардии», Избирательная комиссия Свердловской области, Союз ветеранов Афганистана и культурный центр «Солдаты России», региональное Следственное управление Следственного комитета РФ, Областной краеведческий музей им. О.Е. Клера, Музыкальное училище им. Чайковского, Свердловская филармония, Уральский центр народного искусства им. Родыгина, Музей камнерезного и ювелирного искусства... Организации самых разных сфер деятельности. Это и вселяет надежду: создан полноценный, объемный образ Урала.

Более того, уральская киноколлекция, как поняли ее инициаторы в процессе создания, не имеет, не может иметь ограничений по «срокам входа». Кто готов участвовать в пополнении уральского кинофонда сегодня – Региональный центр Президентской библиотеки продолжает принимать предложения. Будет принимать и впредь. Работа живая, не на один год.

Из того, что вошло в коллекцию на первом этапе, – материалы от минутных информационных роликов (например, «Выборы в Свердловской области 11 сентября 2022 года» от Обл­избиркома) до полноценных фильмов от портала «Культура Урала».

– Документальное эссе ­«Творить добро» посвящено доктору исторических наук уральскому исследователю Анатолию Кириллову, – рассказывает Марианна Поникаровская. – Наследием и памятью об этом выдающемся человеке стал его дар Свердловскому региональному центру Президентской библиотеки – свыше шести тысяч изданий из собственной коллекции мецената. Но и фильм – память о нем. Семейная хроника, фрагменты его выступлений и диалогов с самыми разными собеседниками – штрихи к портрету неодинарного человека...

В коллекцию вошел фильм, созданный к 120-летию Белинки: зрителю представлена жизнь главного книгохранилища области с абсолютно разных ракурсов. А еще среди первых уральских видеоматериалов, что станут доступны миру, – фильм «#ГероиЕсть» (от «Молодой гвардии»), шесть документальных фильмов о Великой Отечественной войне, вкладе уральцев в Победу – от регионального отделения Всероссийского общества «Знание».