Советский плакат: актуальное ретро. ФОТО

Фото: Галина Соловьева

Выставка советского спортивного плаката «Чтобы тело и душа были молоды» открылась в Свердловском областном краеведческом музее имени О.Е. Клера. В экспозиции представлены не только яркие образцы наглядной агитации и пропаганды, позволяющие проникнуться атмосферой жизни на одной шестой части суши в середине прошлого века, но и несколько уникальных предметов, связанных со славными страницами истории свердловского спорта.

Плакат «Здоровый дух требует здорового тела» принадлежит кисти классика советского монументального искусства Александра Дейнеки, который много и успешно работал в этом жанре.

– Вообще-то крылатая фраза римского поэта Ювенала имела изначально другой смысл, – рассказывает научный сотрудник музея и создатель этой выставки Максим Белкин. – Имелось в виду, что гармонично развитый человек должен совершенствовать и здоровое тело, и разумный дух. Но уже с давних времён её стали понимать так, что в здоровом теле здоровый дух появляется как бы сам собой. Но это не совсем так.

В период, когда Интернета не было и в помине, а телевидение делало только первые шаги, именно агитационный плакат был самым доступным и эффективным средством воздействия на умы миллионов советских граждан. Социалистическое Отечество было в перманентной опасности и нуждалось в защите, поэтому с первых лет Советской власти активно пропагандировались занятия физкультурой и спортом. В первую очередь теми видами, которые могли пригодиться в военном деле. В том числе, например, авиационным и конным спортом.

Причём советский плакат – это не только призывы за всё хорошее против всего плохого, но и масса любопытной информации. К примеру, из одного из них можно узнать, сколько совершено агитоблётов по СССР, сколько перевезено пассажиров (в том числе крестьян, рабочих, служащих и учащихся), сколько сделано посадок и сколько пудов литературы разбросано по необъятной стране.

Разумеется, нашла своё отражение в экспозиции и история комплекса «Готов к труду и обороне», существовавшего в СССР с 1931 по 1991 год и возрождённого в современной России в 2013 году. К слову, с учётом нынешней моды на «ретро» да и, чего греха таить, скудости новых творческих идей, плакаты середины прошлого века вполне можно использовать и сейчас. Тем более, что актуальность агитационных призывов до сих пор не исчерпана.

Есть на выставке также другие интересные экспонаты, которые в дополнение к плакатам доносят особую ауру вроде бы недавнего времени, но уже ставшего для многих далёкой историей. Например, специальные ботинки для прыжков с парашютом, переданные музею Ириной Соловьёвой - дублёром первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. В отряд космонавтов она была призвана в 1962 году Кировским райвоенкоматом Свердловска, а до этого занималась парашютным спортом в местном аэроклубе, входила в сборную СССР. Рядом ещё один раритет – игровая майка двукратной олимпийской чемпионки по баскетболу Ольги Коростелёвой.

Любителям биатлона наверняка будет интересно посмотреть на кубок, который был вручён выступавшему за свердловское «Динамо» Юрию Кашкарову за победу в эстафетной гонке на чемпионате мира 1983 года в Антерсельве. Здесь же клюшка для хоккея с мячом короля бенди Николая Дуракова, с автографом, который датируется 1974 годом.

Завершается выставка темой московской Олимпиады 1980 года. И здесь наибольший, пожалуй, интерес представляют различные предметы с олимпийской символикой, выпущенные свердловскими предприятиями – веер, изготовленный на Уральском компрессорном заводе, чайный сервиз Богдановичского фарфорового завода с олимпийским мишкой.

– Молодое поколение уже слабо представляет, как всё это было, – говорит Максим Белкин. – Пройдёт ещё лет двадцать-тридцать, и это будет восприниматься, как каменный век.

А ещё, оказавшись на выставке, надо непременно полистать копию фотоальбома, посвящённого параду физкультурников, состоявшемуся в Свердловске в 1939 году. И узнать, например, как тогда выглядело здание горсовета, облицованное в гранит лишь в результате послевоенной реконструкции. И ещё одна показательная примета времени – перечёркнутый потрет Лаврентия Берии на одном из кадров.

Экспозиция останется в одном из залов выставочного центра «Дом Поклевских-Козелл» (Екатеринбург, ул. Малышева, 46) до 22 ноября, а затем начнёт путешествие по филиалам Свердловского областного краеведческого музея имени О.Е. Клера в Берёзовском, Асбесте, Сысерти, Полевском, Алапаевске, Туринске и посёлке Арти.

Фото: Галина Соловьева

Фото: Галина Соловьева

Игровая майка Ольги Коростелёвой и олимпийский шарф. Фото: Галина Соловьева

Кубок, вручённый биатлонисту Юрию Кашкарову на чемпионате мира 1983 года. Фото: Галина Соловьева

Чайный сервиз Богдановичского фарфорового завода. Фото: Галина Соловьева

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