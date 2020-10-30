Гран-при получает каменный «Сон»

«Сон». Ольга Шемелина, Кунгур. Фото: Галина Соловьева

Гран-при традиционного конкурса ювелирного, камнерезного и гранильного искусства «Металл, камень, идея» им. А. Денисова-Уральского получила скульптура кунгурского мастера Ольги Шемелиной «Сон». По словам организаторов, на главную награду в равной мере претендовали ещё несколько прекрасных работ.

Смотр произведений мастеров художественной обработки металла и камня прошёл в Екатеринбурге в двадцать первый раз и носит он имя выдающегося живописца, камнереза и предпринимателя Алексея Денисова-Уральского. Организатором выступает Музей истории камнерезного и ювелирного искусства при поддержке министерства культуры Свердловской области.

К сожалению, конкурс прошёл нынче в удалённом формате, и даже на церемонию награждения многие победители и призёры не смогли приехать. А ведь общение с коллегами, знакомство с их работами – это одно из главных предназначений подобных творческих смотров.

Фото: Галина Соловьева

– Мы очень рады, что в этом году снова участвовали студенты из Тольятти, – рассказала корреспонденту «Областной газеты» исполняющая обязанности директора музея Юлия Ильина. – Дело в том, что они, в отличие от наших мастеров, не сосредотачиваются на камне. Нашим же, особенно начинающим художникам, трудно бывает, живя на Урале, отойти от темы камня.

Ещё один любопытный пример ценности расширения творческого кругозора – представленная на конкурс шкатулка «Лесная ягода» 12-летней Софьи Маркиной из Полевского. Ученица Центра развития творчества имени Бобровой побывала в Музее истории камнерезного и ювелирного искусства на экскурсии и увидела здесь пресс-папье работы мастеров XIX века. Вдохновилась настолько, что целый год, стирая в кровь пальцы, работала над своей шкатулкой. И это при том, что её сверстники ещё работают с намного более простыми техниками. Аплодисменты Софье за упорство, и ждём новых её работ.

Фото: Галина Соловьева

Интересная особенность – со страниц бажовских произведений чаще всего воплощают Данилу Мастера, Ящерку и, конечно же, Каменный цветок, а вот к мистическому образу Хозяйки Медной горы обращаются гораздо реже, но в этом году на конкурсе их сразу три – две каменные и одна кукла с ювелирными украшениями. И каждая по-своему интересна.

– Очень много любопытных работ представлено, но моё сердце принадлежит таким камерным произведениям, как «Бегемотик» или «Котёнок в тапке», – выделяет своих фаворитов Юлия Ильина. – А кому-то больше нравятся масштабные – такие, как «Медведь» Романа Кияткина, который больше похож даже не на медведя, а на какого-то лесного шамана.

Фото: Галина Соловьева

Жюри конкурса свой нелёгкий, но справедливый выбор сделало в пользу скульптуры «Сон» дебютантки конкурса Ольги Шемелиной из Кунгура, которой и достался Гран-при. Кунгуряки вообще собрали целую россыпь призов – кроме главной награды у них первое и второе места в номинации «Камнерезное искусство».

Среди студенческих работ самую высокую оценку получил ковш «Грач» Ады Джубатовой из Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии имени Штиглица (некогда кузницы кадров для фирмы Карла Фаберже), среди призёров здесь тагильчане Станислав Поспелов (гарнитур «Лилия») и Полина Ковачева (композиция «Серебряное копытце»).

Фото: Галина Соловьева

Не нашла своего обладателя только одна награда – «Приз зрительских симпатий», представляющая собой сердце в ладонях. Она будет вручена по итогам отзывов посетителей музея. Конкурсные работы можно увидеть по адресу Екатеринбург, пр. Ленина, 37 до 27 декабря и отдать свой голос за одну из них.

Фото: Галина Соловьева

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