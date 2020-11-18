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Культура / Музеи
18 ноября 2020, 11:13

Дина Сорокина прокомментировала свой уход с поста директора музея Бориса Ельцина

Дина Сорокина

Дина Сорокина прокомментировала свой уход с поста директора музея Бориса Ельцина. Фото: Александр Исаков.

Директор музея Бориса Ельцина Дина Сорокина покинет Ельцин Центр 1 января. Своё решение она объясняет желанием заняться личными проектами.

Известно, что должность директора она занимает с апреля 2016 года. Заявив об уходе, Дина Сорокина выразила уверенность в дальнейшем сотрудничестве с центром.

Комментируя своё решение, ещё действующий директор музея Бориса Ельцина отметила, что в первую очередь она планирует заняться собственными творческими проектами, идеи которых уже некоторое время вынашивает. От более детального комментария по проектам она воздержалась.

"Реализацию задуманного будет, очевидно, практически невозможно соединить с постоянной работой в должности директора музея и нахождением в Екатеринбурге. Но надеюсь, что какую-то или некоторые из этих идей в той или иной степени будет возможным воплотить в жизнь в партнёрстве с Ельцин Центром", – передаёт слова Дины Сорокиной пресс-служба Ельцин Центра.

Должность директора музея с 1 января 2021 года займёт замдиректора Олег Лутохин. Он долгое время руководил образовательными программами.

В Ельцин Центре также сообщили о другом важном кадровом решении. 1 декабря текущего года должность директора по развитию Президентского центра Бориса Ельцина займёт Ольга Жданович.

Областная газета Свердловской области

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