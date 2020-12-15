Вся наша жизнь - подарки

Презентация экспозиции «Урал в подарках» в Свердловском. Фото: Алексей Кунилов

В музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» представили экспозицию «Урал в подарках», приуроченную к 150-летию Свердловского областного краеведческого музея имени Онисима Клера (его летопись ведётся с 29 декабря 1870 года, когда состоялось первое заседание Уральского общества любителей естествознания).

Символическую ленточку перерезали генеральный директор музея Наталья Ветрова, министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина и заместитель председателя Екатеринбургской городской думы Виктор Тестов.

Собственно, и сама эта экспозиция – прекрасный подарок всем, кто интересуется историей Екатеринбурга и даже шире – историей страны. Потому что каждый из этих предметов – от древних идолов, которые были, по сути, подарком богам, до космических артефактов, подаренных музею вдовой первого космонавта Валентиной Гагариной, все они – уникальные свидетельства и символы своего времени.

И велосипед, подаренный родителями Владимиру Рабиновичу на окончание школы в 1956 году, ставший впоследствии самодельным тренажёром. И коллекция серебряных монет времён от Петра Первого до Николая Второго, которую доцент Свердловского педагогического института Юрий Анатольевич Терёшин собирал тридцать лет, а потом подарил музею. И гитара, подаренная друзьями барду Александру Новикову по случаю его освобождения из мест лишения свободы в 1990 году. И ковёр с портретом дорогого товарища Леонида Ильича Брежнева трудящимся Свердловской области от трудящихся Таджикистана в знак благодарности за помощь в строительстве Нурекской ГЭС. Часы, подаренные тем же Леонидом Ильичом Борису Ельцину, а тот в свою очередь вручил их Эдуарду Росселю. Или ручка «Паркер», перо которой изготовлено из металла уничтоженной ракеты – подарок президента США Джорджа Буша-старшего Борису Ельцину после подписания российско-американского договора СНВ-2.

Невьянские иконописцы предоставили для выставки списки икон, которые они в разные годы дарили Президентам России Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву, губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.

«Есть 100-тысячный тираж» Губернатор Свердловской области в 1995–2009 годах, а ныне – сенатор Эдуард Россель передал Свердловскому областному краеведческому музею две тысячи предметов, в основном это подарки, которые были ему когда-либо вручены. И вот уж совершенная неожиданность – среди экспонатов выставки оказался подарок Эдуарду Эргартовичу от… «Областной газеты». В 2007 году наше издание достигло рубежа в 100 тысяч экземпляров. По этому случаю и был вручён памятный сувенир губернатору, который региональную газету всегда поддерживал. – Да, было такое, – рассказал нам Николай Степанович Тимофеев, возглавлявший «Областную газету» в 1997–2010 годах. – И Эдуард Эргартович нас с различными достижениями поздравлял, и мы ему какие-то памятные сувениры дарили. По случаю достижения рубежа в 100 тысяч экземпляров заказали сувенир в одной из местных фирм, сейчас она, кажется, уже не существует. Мы, кстати, на том рубеже не остановились, достигли тиража более 130 тысяч экземпляров. Подарок Росселю по случаю достижения «Областной газетой» тиража в 100 тысяч экземпляров. Фото: Алексей Кунилов

Сюрприз для студентов

Один из дарителей, благодаря которым стала возможна такая замечательная выставка, – академик Владимир Большаков, многолетний директор Института экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук, почётный гражданин Екатеринбурга. Хотя для нескольких поколений студентов знакомство с одним из экспонатов подарком судьбы совсем не казалось. Скорее наоборот.

– Птица эта совершенно уникальная, потому что у неё окрас самки, но хвост как у самца, – открыл секрет «ОГ» Владимир Николаевич. – В природе это редчайший случай. Вероятно, это следствие какого-то нарушения полового развития. Чучело очень долго стояло у меня в университете – я при помощи этой птички студентов «засыпал» на экзаменах.

Знаменитый учёный вообще оказался ценным почётным гостем на открытии выставки, а для корреспондентов «Областной газеты» – интересным собеседником. Оказалось, что он хорошо знал и тех, с кем связан ещё один интересный экспонат. В 1973 году киргизский учёный Асан Токтосунов защитил в Свердловске диссертацию и стал первым в своей республике доктором биологических наук. После защиты он подарил своему научному руководителю академику Станиславу Шварцу югославский письменный прибор.

В чём сила, брат?

В экспозиции выставки есть уникальный документ – выкопировка из генерального плана развития Екатеринбурга 1911 года. На ней – здание длиной на весь квартал, которое должно было расположиться рядом с новым городским театром (нынешним оперным). Но пока нашли деньги на строительство, началась мировая война, а там и октябрьские события 1917 года. Так что здание для музея имени Александра II (так он должен был называться) так и осталось непостроенным.

Есть также старые таблички с домов и кирпичи с клеймами, оставшиеся от зданий, разрушенных в ходе реконструкции Октябрьской площади. Буквально о каждом из этих камней музейщики могут рассказать свою уникальную историю.

Признаемся честно, не всем интересно разглядывать старые черепки, бюсты вождей и раритетные издания «Истории ВКП (б)». Хотя напрасно. В подобных экспонатах тоже бывает много любопытного. Для тех, кто не интересуется пыльной стариной, на выставке «Урал в подарках» есть бушлат, в котором Сергей Бодров снимался в культовом фильме «Брат-2». После съёмок он подарил его режиссёру Алексею Балабанову, который носил его до своей смерти в 2013 году. А рядом панама-«афганка», которая, наоборот, принадлежала Балабанову, а потом стала элементом костюма главного героя фильма «Кочегар».

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Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

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Фото: Алексей Кунилов

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