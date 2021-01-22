В Екатеринбурге открыли минералогическую «Планету»

Фото: Галина Соловьева

В центре Екатеринбурга, буквально в нескольких шагах от Исторического сквера, открылся новый музей, названный создателями без ложной скромности «Планета». Возраст многих его экспонатов насчитывает миллионы лет.

Это тот самый случай, когда узнаёшь о создании чего-то и тут же задаёшься недоумённым вопросом – а что, разве раньше этого не было? В столице горного уральского края не было своего минералогического музея? Парадоксально, но это действительно так. Есть Музей природы на Плотинке, Геологический музей в горном университете, есть «Самоцветная полоса Урала» в Реже, есть, в конце концов, Музей камнерезного искусства в Екатеринбурге. Все они по-своему уникальны, но «Планета» – это совсем другой подход, другая ширина охвата интереснейшей темы.

– Идея музея, в котором были бы представлены лучшие частные минералогические коллекции России, родилась три года назад, – рассказывает вдохновитель, организатор и директор музея «Планета», бизнесмен Вячеслав Медведев. – Прошлым летом мы приступили непосредственно к созданию экспозиции. Мы хотим повысить интерес к природе, к окружающему нас миру, к земным богатствам, которыми изобилует Урал.

Коллекции, представленные в музее, собирались от десяти до сорока лет, выбирались самые лучшие экземпляры, так что уровень и полнота того, что можно увидеть в витринах музея, самый высокий. В первом зале – палеонтологическом – минералы Свердловской области и Урала. Причём сделан первый зал с таким расчётом, чтобы заинтересовать самую юную аудиторию. В других залах – подземные сокровища из самых разных мест. Ну и в качестве своеобразного десерта – небольшая, но очень любопытная выставка известного уральского ювелира Анатолия Панфилова. Всего около 3,5 тысячи экспонатов.

Идею Медведева поддержали многие, но были и те, кто отнёсся с недоверием.

– Когда Вячеслав Александрович позвал меня помочь ему, я отказался, сказал: «Не приду, как хотите, так и делайте», – честно признался профессор кафедры геологии Уральского государственного горного университета Юрий Поленов. – Когда я шёл сейчас сюда, то думал, что это не музей, а выставка. Но увидел и понял, что ошибался. Здесь собраны удивительные вещи, уникальные образцы по каждому виду. Всем нашим студентам, аспирантам и докторантам буду рекомендовать приходить сюда – по представленным здесь образцам можно составлять дипломные работы. Прекрасный получился музей, спасибо организаторам.

Заместитель директора Уральского геологического музея Евгений Бурлаков обратил внимание на интересную магию чисел: 21.01.21. Кроме того, 21 января 1831 года были открыты изумруды на Урале.

Экспонаты в музей предоставили сорок коллекционеров. Все эксперты, к которым обращался корреспондент «Областной газеты», в один голос советовали обратить внимание на витрины, где расположены экземпляры, собранные управляющим филиала банка «Уралсиб» в Екатеринбурге Александром Киреевым. На протяжении пятнадцати лет он коллекционирует минералы Дальнегорского месторождения в Приморском крае, специалисты называют его коллекцию одной из лучших в России, а то и во всём мире.

– Сначала коллекционер собирает всё подряд, а потом понимает, что всё это ерунда, – с улыбкой делится секретами будней собирателя минералов Александр Георгиевич с «ОГ». – Со временем приходит понимание того, на чём следует сконцентрироваться. У меня есть уникальные образцы – флюориты, редчайший минерал бурнонит, кальциты всех цветов, раскрасок и конфигураций. Природа создаёт произведения искусства, и всегда в одном экземпляре.

Помимо тяги к природной красоте банкир объясняет своё увлечение и вполне, можно сказать, «корыстными» мотивами. Во-первых, говорит он, те, кто имеет какое-то хобби, живут на двадцать процентов дольше, чем те, кто не интересуется ничем. А ещё от минералов исходит мощнейшая энергетика, которой Александр Георгиевич и заряжается.

– Коллекция была у меня в квартире, – рассказывает наш собеседник. – Показал всем друзьям, родственникам… А дальше что? И замечательно, что выступил с такой идеей Вячеслав Александрович Медведев. Он сам коллекционер, я вижу, что на создание этого музея он потратил очень большие деньги. И всё это не зря. Это будет популярное место у горожан и гостей Екатеринбурга. Про себя могу сказать – минералы, их энергетика позволяют активно работать даже в достаточно зрелом возрасте.

Минералогический музей «Планета» находится по адресу улица Чернышевского, 7, на первом этаже делового центра «Дубровин». Если к имеющимся экспонатам здесь присовокупят ещё в меру познавательную и в меру развлекательную экскурсию, это будет место, обязательное для посещения.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Вячеслав Медведев не только выставил свою уникальную коллекцию, но и объединил вокруг музея многих своих единомышленников. Фото: Галина Соловьёва

Азурит с месторождения в Мексике. Фото: Галина Соловьёва

Фантомный кварц с кальцитом из коллекции Вячеслава Медведева. Фото: Галина Соловьёва

Кальцит в жеоде аметиста из Бразилии. Фото: Галина Соловьёва

Музей открыт для посещений с 11 до 19 часов кроме понедельника и вторника. Билеты: 350 рублей (взрослый), 200 рублей (льготный), 100 рублей (для детей 7-14 лет). Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

В зале палеонтологии можно встретить древних обитателей земли. Фото: Галина Соловьёва

Один из экспонатов похожь на футбольный Кубок мира, другой на Мальтийский крест, а в этом можно увидеть пригревшуюся на камне змею. Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьева

Фото: Галина Соловьева

Фото: Галина Соловьева

Фото: Галина Соловьева