Выставка "Агния Барто в Свердловске: главное" приурочена к 115-годовщине со дня рождения знаменитой и любимой детской поэтессы. Фото: Павел Ворожцов

В Музее писателей Урала XX века открылась выставка, посвящённая известному детскому поэту, киносценаристу и радиоведущей Агнии Барто. Выставка приурочена к 115-й годовщине со дня рождения поэта, но в большой биографии Барто организаторы постарались выделить именно «уральский след», поскольку в годы войны Агния Львовна жила и работала в эвакуации в Свердловске.

Документально точно в Екатеринбурге-Свердловске известны три адреса, связанные с пребыванием Агнии Барто. Это так называемый Дом старых большевиков на углу улиц Ленина – 8 Марта, где с осени 1941-го по 1943-й, полтора года, Агния Львовна жила вместе с сыном и дочерью. Это Радиокомитет на Радищева,2, откуда Барто выходила в радиоэфир с чтением стихов или выезжала с выступлениями в рабочие коллективы. Третий адрес – Дом печати на улице Ленина: здесь, в издательстве «Уральского рабочего», она участвовала в писательских четвергах и здесь же познакомилась с Павлом Петровичем Бажовым.

Именно Бажову поэтесса призналась, что «хотела бы стать настоящей уралкой» и что очень хочет понять характер уральских мальчишек, о которых пишет. Павел Петрович посоветовал ей вместе с подростками, осваивающими рабочие профессии, пойти в ремесленное училище и поучиться рядом с ними, за одним станком. Агния Львовна так и сделала – получила второй разряд токаря и даже поработала на ВИЗе (это ещё один адрес Барто на Урале). Но в стихотворении «Мой ученик», передающем впечатления того времени, Барто от имени подростка рассказала, как рядом с ним осваивала профессию «старуха с нашего двора». Это она о себе! Не без юмора. Любопытно, что «старухе», самой Агнии Барто, на тот момент было 35 лет.

Выставка объединила экспонаты из фондов Музея писателей Урала XX века и Областной библиотеки им. Белинского. Среди них есть и подлинные раритеты: например, книжка-миниатюра «Снегирь», единственная детская книжка Барто, которая была издана в Свердловске, и автограф-посвящение поэта одной из читательниц.

Выставка, посвященная Агнии Барто, будет работать и в марте.