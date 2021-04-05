«В сибирке иду медленно, степенно»: подводим итоги прошедшего в Екатеринбурге «History fest»

Одежда определяет поведение человека, а может быть, и его мышление. Фото: Павел Ворожцов

Музей истории Екатеринбурга предложил перенестись на один день на двести лет назад – побывать в городе XIX века, познакомиться с его жизнью с самых разных сторон, от популярных запахов до повседневной одежды наших хоть и недавних, но уже малознакомых нам предков.

Look & fest

Скажу честно – я не знаю английского языка и, оказавшись за границей, покорно обращаюсь к мобильному переводчику. Но не понимаю, почему я должен делать то же самое, находясь в самом центре России. С чего вдруг мероприятие, посвящённое Екатеринбургу XIX века, получило по замыслу организаторов название «History fest»?

С некоторым допущением я могу принять объяснение организаторов «Уральской ночи музыки», что «Ural Music Night» понятнее для многочисленных зарубежных участников, но ни на одном из двадцати мероприятий, проходивших в минувшую субботу в Екатеринбурге в рамках исторического фестиваля, иностранных участников вроде бы не было. Тогда для кого это всё? Добро бы уж тогда пользовались французским, который был популярен у дворянского сословия позапрошлого века.

Или другой пример – одно из интереснейших субботних мероприятий называлось «Уральский LOOK». Александру Сергеевичу Грибоедову, который высмеивал смесь французского с нижегородским, оно бы, я думаю, очень понравилось. Но какое смысловое значение пытались привнести таким языковым салатом?

Почему я вообще затронул эту тему? По той простой причине, что подобные лингвистические выкрутасы, предпринимаемые по большей части для красоты, если кого и привлекают, то кого-то и отваживают. В моём представлении, «History fest» – это что-то с участием толкинистов и прочих ролевиков. С уважением отношусь к этому и многим другим увлечениям разных людей, но это не моё. И при современном обилии возможностей провести выходные я вполне бы мог, скользнув взглядом по такому названию, быстрым шагом пройти мимо. И очень многое бы потерял.

В сапогах на балу не станцуешь

Что такое одежда для современного человека? По большому счёту она прикрывает то, что должно быть прикрыто, плюс защищает от различных природных катаклизмов. Те, кто предпочитает европейскую одежду, мало чем отличаются друг от друга, ибо вся она сшита по одному стандарту и чаще всего совсем не в Европе. Ни сословных, ни географических различий.

Одежда XIX века, судя по тому, что представили руководитель Уральского фольклорного объединения «Фолкъ-Толкъ» Вячеслав Печняк и организатор Клуба исторических танцев «Pas de côté» Анна Кузнецова, это не просто штаны, рубашки, обувь и головные уборы. Одежда определяет поведение человека, а может быть, и его мышление.

– Одежда, конечно, диктует пластику, – подтверждает мои наблюдения Вячеслав Печняк. – Я когда надеваю сибирку (длиннополый сюртук из толстого сукна. – Прим. «ОГ»), то иду очень медленно, степенно.

Эксперты подтвердили ещё одну мою догадку – процесс одевания уральского купца и дворянина занимал примерно одинаковое время (около получаса без учёта завязывания банта, на которое истинный денди мог тратить до трёх часов своей драгоценной жизни), но купец при этом мог одеться и самостоятельно, а вот дворянину без посторонней помощи облачиться было крайне проблематично.

Я поинтересовался у выступавших в роли моделей Эдуарда Черных, органично вжившегося в образ уральского купца, и Ивана Черногубова, воплотившего образ салонного щёголя – насколько комфортно ощущают они себя в этих нарядах. Оба сказали, что вполне комфортно, правда, Иван при этом уточнил: «Если держать правильную осанку». В купеческом одеянии – безразмерных штанах, рубахе навыпуск, в которой есть место для авторитетного живота, озяме – человек всё-таки должен чувствовать себя свободнее. И в сапогах, пусть и с праздничным заломом, на балу не станцуешь, для этого больше пригодны туфли. Да и сложно представить себе основательного степенного купца в полонезе или мазурке. В дворянском одеянии выяснилась ещё одна любопытная практическая деталь – фалды фрака, оказывается, служили изначально всего лишь для того, чтобы прикрыть заднюю часть штанов.

Почему всё-таки человек обращается к истории? Во-первых, конечно же, из любопытства. А во-вторых, и это более важно, для того, чтобы лучше понять себя и своё время.

– Знание своей истории – это прекрасное ощущение принадлежности к чему-то большему, – соглашается со мной Вячеслав Печняк. – Все наши современные суеверия от наших предков, для которых было характерно мифологическое, религиозное мышление. У многих уральцев дома есть своя посуда, которой только они пользуются – и это большой привет от старообрядческих привычек. Любой человек рано или поздно сталкивается с вопросом «Кто я? Откуда и зачем я сюда пришёл?». Огромная проблема XX-XXI веков – гедонистический парадокс, когда чем больше у человека есть, тем больше ему хочется. И этот голод никак нельзя удовлетворить. Возникает экзистенциальная яма, которую могут заполнить знания о наших корнях.

Мезуза, маца и учебник физики

Разговор о стилях и тенденциях мужской одежды XIX века наверняка мог бы без потери увлекательности растянуться ещё не на один час, но на смену ему пришла не менее интересная экскурсия по действующей экспозиции Музея истории Екатеринбурга – о евреях в нашем городе. Небылиц и мифов об этом древнем народе в Интернете можно прочитать великое множество, а здесь можно увидеть своими глазами, как выглядят свитки Торы, мезуза, свечи, которые в еврейском доме зажигались при встрече субботы, маца и многое другое.

Отдельная витрина посвящена, например, знаменитым физикам Исааку и Абраму Кикоиным, большая часть жизни которых была связана с Уралом. Несколько поколений советских школьников (и я в том числе) учили физику по написанному ими учебнику, а Исаак Кикоин, кроме того, был первым редактором (причём почти полтора десятилетия) популярного в СССР журнала «Квант». Тем интереснее сейчас узнать что-то о самих братьях Кикоиных. Да и в целом выставка крайне любопытна для тех, кому интересно знать больше о людях, живущих рядом.

В целом же стоит отметить, что Музей истории Екатеринбурга, пожалуй, самый активный по части расширения своего влияния – и по привлечению посетителей в свои стены, и по вовлечению в музейное пространство улиц и площадей города, и по использованию самых разных форматов работы с самыми разными возрастными категориями.

Так что будем с нетерпением ждать новых интересных мероприятий от музея. Но было бы замечательно, если бы при походе на них можно было бы обойтись без англо-русского словаря.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Фото: Павел Ворожцов