Владимир Якушев и Евгений Куйвашев открыли музей авиации "Крылья Победы"

На площади 9 квадратных километров собрана коллекция почти из 30 образцов авиатехники. Фото: пресс-служба УГМК.

Полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев побывали в Верхней Пышме на открытии выставочного центра "Крылья Победы", посвящённого военной авиации времён Великой Отечественной войны. Там на площади 9 квадратных километров собрана коллекция почти из 30 образцов авиатехники.

Кроме губернатора и полпреда, на открытие выставочного центра были приглашены глава Екатеринбурга Алексей Орлов, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, командующий войсками ЦВО Александр Лапин, а также гендиректор УГМК, который является и основателем музейного комплекса, Андрей Козицын.

"Новый выставочный комплекс – наша дань памяти Великому Подвигу народа-победителя. Хочу поблагодарить строителей, которые решили массу сложных технических задач при его возведении, а также сотрудникам музея и всем тем, кто принимал участие в создании этого выставочного центра", - заявил Андрей Козицын, добавив, что коллекция экспонатов будет постепенно пополняться.

Для первых гостей провели экскурсию по двум экспозиционным залам, где истребители, штурмовики, бомбардировщики и транспортники времён Великой Отечественной войны. Так, в выставочном центре "Крылья Победы" можно увидеть такую авиатехнику, как истребитель И-16, штурмовик ИЛ-2, который прозвали "летающим танком", бомбардировщик ТУ-2, первый советский самолёт с ракетным двигателем БИ-1, а также ряд иностранных самолётов.

По мнению губернатора, музейный комплекс в Верхней Пышме давно стал визитной карточкой региона.

"В огромном четырёхэтажном павильоне собрана уникальная авиационная хроника времён Великой Отечественной войны. Андрею Анатольевичу Козицыну и УГМК вновь удалось воплотить очень смелую идею и создать один из самых крупных музеев авиации в стране", - передаёт слова Евгения Куйвашева пресс-служба УГМК.

Также гостям продемонстрировали работу авиасимулятора, которая позволяет моделировать полёты на различных типах самолётов, разных времён и стран, а также устраивать авиационные сражения в виртуальной реальности. Как заявил Владимир Якушев, такие "новые интерактивные форматы позволяют приобщить молодёжь к истории, вызывают у ребят искренний отклик, помогают сопереживать".