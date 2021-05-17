В Свердловской области участниками «Ночи музеев» стали 337 тысяч человек

Акция состоялась в десятый раз. Фото: Галина Соловьёва.

В минувшие выходные в Свердловской области состоялась «Ночь музеев». Акция проходила в двух форматах.

В офлайн мероприятие посетили 117 тысяч человек, онлайн-участниками стали 220 тысяч. Общее число любителей музеев составило 337 тыс. человек, что на 25% больше количества гостей 2019 года, сообщает департамент информполитики региона.

Напомним, акция состоялась 15 мая. Она была приурочена к Году науки и технологий в России, Году медработника в Свердловской области и прошла под девизом «Больше, чем музей». Гостей принимали 150 площадок в 57 свердловских муниципалитетах.

«Для нас важно не то, сколько людей придёт в этот поздний вечер или ночь, а то, чтобы эти люди потом приходили днём», – отмечал замгубернатора Свердловской области Павел Креков.

Ранее «Областная газета» показывала самые яркие экспозиции, которые смогли увидеть жители и гости Екатеринбурга. Известно, что в городе акцией заинтересовались 70 тыс. человек.