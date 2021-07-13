«Глоток бесконечности», графика Айрата Терегулова и коллекция семьи Фетисовых

«Областная газета» представляет самые яркие выставки недели.

«Глоток бесконечности»

В Инновационном культурном центре на выставке под названием «Глоток бесконечности» можно познакомиться с произведениями свердловских мастеров. Первая часть экспозиции приурочена к 75-летию со дня рождения ювелира Владимира Шицалова (1946–2003). Этот художник начал заниматься ремеслом в 1970 году, специализировался на уральских цветных камнях, особенно любил работать с разновидностями кварца – аметистом, цитрином, волосатиком и другими. С 1980 года Владимир Шицалов выставлялся в Польше, Сингапуре, Эстонии. Сейчас его изделия хранятся в том числе в Екатеринбургском музее ИЗО, Музее истории камнерезного и ювелирного искусства, частных коллекциях в России и за границей. Вторая часть экспозиции состоит из бронзовых скульптур литейной мастерской «Дубровин».

Адрес: ИКЦ (Первоуральск, Ленина, 18 б). Открыта до 30 октября.

Выставка графики Айрата Терегулова

В Нижнетагильском музее ИЗО открылась выставка ведущего художника Башкортостана, директора Башкирского государственного художественного музея им. М.В. Нестерова Айрата Терегулова. Екатеринбургская публика познакомилась с его работами несколько лет назад на III Всероссийской биеннале графики «УРАЛ-ГРАФО», у тагильчан впервые эта возможность сейчас. Офортам Терегулова свойственны философичность, гротескность, брутальный юмор. Кстати, на репродукции вы видите произведение под названием «Хор», которое стало обложкой альбома «Прекрасная любовь» группы «ДДТ».

Адрес: Нижнетагильский музей изобразительных искусств (ул. Уральская, 7). Открыта до 8 августа.

«Традиции связующая нить»

В Центре традиционной народной культуры Среднего Урала 23 июля представят выставку, посвящённую истории старообрядческой семьи Фетисовых. Их «родовое гнездо» находилось в деревне Беляковка (в 49 км к югу-востоку от Нижнего Тагила, возле села Петрокаменское). В революционные годы в семью вошла невестка Павлина Макарова, тоже из семьи староверов. И именно её свадебное приданное стало основой богатой семейной коллекции. Это и вышитые бельё и полотенца, шали, «парочки», городские наряды. Все эти вещи бережно хранились, в сундуках они пережили непростые для нашей страны годы и сохранились до сегодняшнего дня. Позже собрание пополнилось предметами и документами из семейного архива – тем, что хранили многочисленные родственники Фетисовых.

Адрес: Центр традиционной народной культуры Среднего Урала (Екатеринбург, ул. Чапаева, 10). Будет работать до 29 августа.

Опубликовано в №125 от 14.07.2021