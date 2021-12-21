В Музее истории Екатеринбурга рассказали о династии ювелиров из Екатеринбурга

В рамках проекта «Корневая система» прошла презентация выставки, посвящённой семье Елизарьевых. Фото: Галина Соловьёва

В Музее истории Екатеринбурга (МИЕ) в рамках проекта «Корневая система» прошло открытие выставки, посвящённой династии уральских ювелиров ЕЛИЗАРЬЕВЫХ.

«Корневая система» – проект МИЕ совместно с Уральским генеалогическим обществом, рассказывающий о жизни и судьбах городских семей через генеалогию и вещественные артефакты. Ранее в музее уже представляли истории о нескольких семьях: Онисима Клера – основателя Уральского общества любителей естествознания, Карла Вурма – владельца одной из типографий Екатеринбурга (где издавалась в том числе «Екатеринбургская неделя»), и о роде архитектора Константина Узких - автора первого Генплана Свердловска (1972 год).

Теперь выставка про Елизарьевых. Семья попала в Екатеринбург в конце XVIII века. Самый известный представитель этой фамилии – Ксенофонт Александрович - в 1819 году числился цеховым мастером и считался одним из лучших ювелиров города. Его двоюродный брат, Павел Михайлович, также посвятил себя ювелирному искусству. Во второй половине XIX века уже Гавриил Елизарьев со своими сыновьями – Дмитрием и Николаем – продолжили семейные традиции, правда, переквалифицировавшись в позолотчиков по дереву.

В экспозиции представлены документы семьи, личные вещи, рассказывающие о представителях рода с XIX века по настоящее время. Особо интересны с исторической точки зрения хозяйственные документы 1916–1917 годов, а также семейные реликвии более чем столетней давности. В частности, подзорная труба, ртутный градусник с гравировкой «Екатеринбург», компас, украшения.

В семье хранилась и католическая, вероятно, икона. Что она делала в православной семье – загадка. Фото: Галина Соловьёва

Восстановить историю Елизарьевых помог их потомок – Валерий Морошкин, сохранивший богатейший семейный архив и обратившийся в музей с предложением о совместном исследовании.

– Несколько десятилетий назад я даже не представлял, что к этим вещам может быть какой-то интерес, – рассказывает Валерий Егорович. – А сейчас время повернулось так, что по этим остаткам былого можно проследить истории жизни коренных екатеринбуржцев.

Целый год потребовался научному сотруднику музея Евгению Бурденкову, чтобы систематизировать информацию о Елизарьевых: взять интервью, провести архивные исследования, отобрать фотографии, чтобы в итоге представить выставочный проект.

Евгений Бурденков (слева) рассказывает о семействе Елизарьевых. Фото: Галина Соловьёва

По словам Евгения, обычно музей сам выбирает, изучением истории какой семьи заняться. Поэтому когда приносят уже практически готовую выставку, с описанием и историей вещей – это редкость.

– Самое главное правило – не избавляться от старых вещей. Если хочется выкинуть, то пожалуйста, отнесите их в музей – любая вещь имеет историческую ценность, – говорит Евгений. – Если человек чем-то владеет и не знает, что это, то он может позвать нас. Чтобы мы пообщались и определили значимость предмета, даже без передачи.

До 300-летия Екатеринбурга планируется каждый год представлять в формате мини-выставок информацию о трёх-четырёх семьях. Музей приглашает к участию в проекте горожан, интересующихся историей своей семьи.

Фото: Галина Соловьёва

Подзорная труба провела в семье Валерия Егоровича больше сотни лет. Фото: Галина Соловьёва