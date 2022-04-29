В Екатеринбурге открылась мультиформатная выставка "НАТО и лидер альянса. Хроника жестокости"

Проект, реализуемый совместно с Музеем современной истории России, был запущен в 23 регионах страны. Фото: Павел Ворожцов

На базе исторического парка "Россия — моя Родина" в Екатеринбурге открылась экспозиция "НАТО и лидер альянса. Хроника жестокости", посвященная деятельности Североатлантического альянса с начала Холодной войны и до наших дней. В открытии выставки приняли участие Герой России Сергей Касков и глава Минкульта Свердловской области Светлана Учайкина.

Проект, реализуемый совместно с Музеем современной истории России, был запущен в 23 регионах страны, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Экспозиция рассказывает об основных военно-политических событиях новой и новейшей мировой истории. В нескольких разделах экспозиции отражены трагические события Хиросимы и Нагасаки, представлен план нападения США на СССР, который планировалось реализовать после окончания Второй мировой войны, а также самые большие локальные конфликты XX века, в каждом из которых принимали участие силы НАТО.

Фото: Павел Ворожцов

"Я очень рада, что этот просветительский проект доступен для школьников и всех уральцев, интересующихся историей — кому важно понимать, какую роль сыграло НАТО в мировых событиях. В наши дни, когда многие пытаются переписать историю и манипулировать историческими трактовками, такие выставки, наполненные фактами и хрониками, могут помочь разобраться в потоке не всегда объективной аналитики, касающейся сегодняшних событий", — заявила Светлана Учайкина.

Сергей Касков в свою очередь подчеркнул важность понимания действий и целей НАТО, потому что, по его словам, альянс не выполняет свою главную функцию — защиту. Он также добавил, что несмотря на декларирование цели об обеспечении безопасности в мире, НАТО на протяжении всей своей истории инициировало и ввязывалось в множество военных операций, нарушая международное право и устав ООН.

Фото: Павел Ворожцов

Выставка была подготовлена историками и исследователями из Музея современной истории России, Московского государственного института международных отношений, Минобороны РФ и проекта "Россия — моя история". Экспозиция составлена из архивных и рассекреченных документов, артефактов Музея современной истории России периода Холодной войны, а также материалов ТАСС и МИА "Россия сегодня".