В Екатеринбурге создали первый виртуальный Музей эвакуации

Виртуальная экспозиция создана в рамках совместного проекта Музея истории Екатеринбурга и Свердловской железной дороги — «Эвакуация на Урале. Свердловск. 1941–1945». Уже сейчас можно пройти по ссылке музей-эвакуации.рфи узнать, каким наш город встретил Великую Отечественную войну и как он изменился после периода эвакуации.
В Музее истории Екатеринбурга отмечают, что до сих пор в России не существовало музея, посвященного этой теме. На страницах уникального сайта можно найти рассказы о крупнейших предприятиях, научных и культурных институциях и людях, оставивших заметный след в истории города.
Специально для проекта уральские историки написали книгу, которую можно скачать и прочитать уже сейчас. Дизайнеры создали интерактивные карты перемещений заводов и глобальных изменений в городе. Эксперты подготовили викторину, которая поможет проверить знания об истории Свердловска военного времени.
Вместе с запуском Музея эвакуации, организаторы проекта подготовили большую событийную программу: бесплатные экскурсии на крупнейшие заводы и музеи предприятий Екатеринбурга, запуск специального чат-бота в Telegram — диджитал-разработки учащихся Кванториума СвЖД, который имитирует "живой" разговор с эвакуированными жителями Свердловска, а также презентацию и передачу книги "Эвакуация. Величайшая из битв Второй мировой войны" в библиотеки города.
Записаться на бесплатные экскурсии можно уже сейчас, на сайте проекта. А горожане, при помощи формы обратной связи облачного Музея, могут делиться историями о своих предках, чтобы об их судьбах узнало как можно больше людей.
Во время войны на Урал было перемещено 832 крупнейших оборонных предприятия СССР. Свердловск стал одним из пяти центров временного размещения людей и 212 заводов из пострадавших от войны регионов.