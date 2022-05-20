В Екатеринбурге создали первый виртуальный Музей эвакуации

Предоставлено Музеем истории Екатеринбурга

Виртуальная экспозиция создана в рамках совместного проекта Музея истории Екатеринбурга и Свердловской железной дороги — «Эвакуация на Урале. Свердловск. 1941–1945». Уже сейчас можно пройти по ссылке музей-эвакуации.рфи узнать, каким наш город встретил Великую Отечественную войну и как он изменился после периода эвакуации.

В Музее истории Екатеринбурга отмечают, что до сих пор в России не существовало музея, посвященного этой теме. На страницах уникального сайта можно найти рассказы о крупнейших предприятиях, научных и культурных институциях и людях, оставивших заметный след в истории города.

Специально для проекта уральские историки написали книгу, которую можно скачать и прочитать уже сейчас. Дизайнеры создали интерактивные карты перемещений заводов и глобальных изменений в городе. Эксперты подготовили викторину, которая поможет проверить знания об истории Свердловска военного времени.

Вместе с запуском Музея эвакуации, организаторы проекта подготовили большую событийную программу: бесплатные экскурсии на крупнейшие заводы и музеи предприятий Екатеринбурга, запуск специального чат-бота в Telegram — диджитал-разработки учащихся Кванториума СвЖД, который имитирует "живой" разговор с эвакуированными жителями Свердловска, а также презентацию и передачу книги "Эвакуация. Величайшая из битв Второй мировой войны" в библиотеки города.

Записаться на бесплатные экскурсии можно уже сейчас, на сайте проекта. А горожане, при помощи формы обратной связи облачного Музея, могут делиться историями о своих предках, чтобы об их судьбах узнало как можно больше людей.