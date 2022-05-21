Зомби в ЕГТИ, ретро-иллюзион и возвращение золотопромышленников: чем удивляет «Ночь музеев-2022». Фото

Фото: Павел Ворожцов

Сегодня в Свердловской области проходит акция «Ночь музеев», в рамках которой выставочные площадки, галереи и другие учреждения культуры продлили время работы до поздней ночи. Помимо классических программ некоторые площадки подготовили для гостей сюрпризы.

Свердловский областной фильмофонд в «Ночь музеев» открыл «Ретро-иллюзион». Зрителям показывают фильм «Земля мастеров» на пленке, проводят экскурсию в фильмохранилище, где можно увидеть винтажные киноаппараты. Кроме того, желающие принимают участие в мастер-класс по реставрации кинопленки.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Для любителей острых ощущений студенты Екатеринбургского театрального института мастерской Натальи Гараниной придумали театральный квест «Дом с привидениями», где участникам рассказали самые жуткие легенды Учебного театра (ведь зданию, где находится Учебный театр, почти 200 лет). Маршрут проложили по таинственным местам старинного здания, куда обычно не пускают посетителей.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

В какой-то момент призраки вышли путешествовать на улицы Екатеринбурга. Фото: Павел Ворожцов

В музее «Литературная жизнь Урала XIX века» (улица Царская, 7) представили фрагменты спектакля «Золотопромышленники» по пьесе Д. Н. Мамина-Сибиряка в исполнении актеров Камерного театра и, конечно, провели несколько экспресс-экскурсий. Напомним, акция «Ночь музеев-2022» в нашем регионе Году писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка в Свердловской области.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Бал в Музее истории Екатеринбурга.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов