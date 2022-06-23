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Культура / Музеи
23 июня 2022, 20:05

Государственный Эрмитаж ввел мораторий на выставки в Европе и США

Эрмитаж

Музей строит большие планы на выставочную деятельность в России. Фото: Павел Ворожцов

Государственный Эрмитаж впервые почти за 30 лет вводит мораторий на выставки в США и странах Европы. При этом музей строит большие планы на выставочную деятельность в России.

Информация об этом появилась в официальной группе Эрмитажа во "ВКонтакте".

"Эрмитаж вводит годовой мораторий на выставки в Европе и США. Напомним, что в 1990-х годах музей вводил мораторий и на выставки в России по соображениям безопасности и из-за высоких финансовых рисков", — говорится в сообщении.

Ранее гендиректор музея Михаил Пиотровский говорил, что у Эрмитажа не будет разрешений на вывоз выставок за пределы России в связи с текущей обстановкой.

На данный момент выставки экспонатов Эрмитажа проходят в Екатеринбурге, Казани, Выборге и Омске, а осенью в центрах-спутниках музея будет смена экспозиций. Также выставки планируются в других городах России.

"Картина Дирка де Вриса "Овощной рынок в Венеции" отправится в Калугу, а картина Лоренцо Лотто "Мадонна с младенцем и тремя ангелами" посетит Владивосток. В Чеченской республике, в городе Грозном, запланирована выставка фарфоровых фигурок народов России в национальных нарядах. В Иркутске будет представлена выставка "Союз земли и воды", посвященная теме раковины в произведениях прикладного искусства XVI-XXI веков", — сообщает пресс-служба Эрмитажа.

Областная газета Свердловской области

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