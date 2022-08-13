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Культура / Музеи
13 августа 2022, 16:10

На военном аэродроме Кольцово открылась необычная выставка авиатехники

Самолет

Уникальность музея заключается в том, что экспозиции размещены в корпусе настоящего самолета Ту-134А. Фото: пресс-служба ЦВО

В Екатеринбурге в День Военно-воздушных сил на военном аэродроме Кольцово открылся музей авиационной техники. Его уникальность заключается в том, что экспозиции размещены в корпусе настоящего самолета Ту-134А.

На данный момент в музее представлены 6 экспозиций. Они посвящены вкладу свердловских летчиков в победу в Великой Отечественной войне, участию уральцев в развитии авиации, истории Центрального военного округа. Также есть экспозиции, созданные в честь летчика-испытателя Григория Бахчиванджи, генерал-полковника авиации Михаила Одинцова и генерал-майора авиации Григория Речкалова.

Выставка насчитывает около 70 экспонатов, однако уже в ближайшем будущем их число увеличится.

Фото: пресс-служба ЦВО
Фото: пресс-служба ЦВО
Фото: пресс-служба ЦВО

Как уточнили в пресс-службе ЦВО, кроме пассажирского Ту-134А гостям музея представлены транспортные самолеты Ан-12, Ан-26, ближнемагистральный самолет Л-410, а также транспортно-боевой вертолет Ми-8. Кроме того, для посетителей подготовлена культурно-досуговая программа, включающая в себя выступление творческих коллективов Центрального военного округа. Наиболее охотно музей посещают семьи с детьми.

Фото: пресс-служба ЦВО
Фото: пресс-служба ЦВО

В организации экспозиций принимали участие не только военнослужащие, но и ученики школы № 36 им. Михаила Одинцова и школы № 60, в стенах которой уже много лет работает музей Боевой Славы имени Героя СССР летчика-испытателя Григория Бахчиванджи.

Областная газета Свердловской области

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На военном аэродроме Кольцово открылась необычная выставка авиатехники