Увидеть Париж и удивить

Фото предоставлено Музеем истории камнерезного и ювелирного искусства

Третий выпуск нашего проекта посвящаем одному из самых любопытных экспонатов Музея истории камнерезного и ювелирного искусства. Речь о первой в мире мозаичной каменной карте. В 1900 году из уральских самоцветов карту Франции изготовили мастера Императорской Екатеринбургской гранильной фабрики для промышленной выставки в Париже.

Сразу оговоримся, что в екатеринбургском музее хранится копия мозаичной каменной карты Франции. Перед Всемирной выставкой в Париже (где авторам изделия присудили Гран-при) император Николай II принял решение подарить карту президенту Франции. И передана она была в эту страну «на вечное хранение». Только в 1995 году посол Франции Пьер Морель привез в Музей истории камнерезного и ювелирного искусства цветную фотографию карты, а в 2015-м наши мастера сумели изготовить точную копию. И это тот случай, когда рядом со словом «копия», вопреки логике, необходимо добавить – уникальная. Над ней, как и над оригиналом, свердловские ювелиры и камнерезы трудились два года. Но подробнее об этом мы расскажем в следующем выпуске.

Идея создания оригинальной карты принадлежала Василию Мостовенко, директору Екатеринбургской гранильной фабрики. Предприятие на тот момент находилось в плачевном состоянии, и Мостовенко понимал – нужно, чтобы на него обратил внимание император, а для этого надо громко заявить о себе на Всемирной промышленной выставке в Париже. Было ясно, что необходимо придумать по-настоящему необычное изделие. И первой мыслью было создать каменную карту России. Еще немного подумав, Василий Мостовенко предложил Кабинету его императорского величества (который тогда управлял фабрикой), исполнить карту Франции. Мотивация очевидна – он хотел удивить Париж.

Не дождавшись окончательного вердикта, Василий Васильевич выписал из Франции несколько географических карт и начал подготовку. В итоге положительный ответ от начальства был получен. Остановиться решили на административной карте Франции. На работу заложили два года, а точнее – 25 месяцев. За это время у камнерезов и гранильщиков было всего лишь 13 выходных. В артель вошло восемь человек, среди которых – Василий Мостовенко, братья Татауровы и тот самый Данила Зверев.

Карта представляет собой квадратную мраморную доску площадью 1 квадратный метр, на которой уместились 86 департаментов Франции, выложенные из самых разных уральских камней: яшмы, авантюрина, агата, сердолика, нефрита, шайтанского переливта и многих других. Граничащие с Францией государства набраны калканской яшмой, моря – фоминским мрамором. Крупные города страны отмечены драгоценными камнями: Париж – красным турмалином, Нант – бериллом, Гавр и Марсель – изумрудами, Руан – сапфиром. В целом – 104 камня. Любопытно, что для изготовления карты не использован малахит, почему этот уральский бренд мастера обошли стороной – мы тоже поделимся с вами в следующем выпуске.

Реки и озера на карте выполнены платиной, общая протяженность лент из этого металла на карте составляет 750 см. В музее «ОГ» уточнили, что всего для создания карты ушло 150 граммов платины. Буквы, которыми выложены названия городов и департаментов – из золота. И реки, и буквы, кстати, отдельно заказывали мастерской Василия Липина.

Карта, в отличие от других изделий, сделанных в технике флорентийской мозаики, – не гладкая, а рельефная. Сделано это было специально, авторы нанесли по краям департаментов так называемую фасету, она и придает каждому кусочку легкую тень.

Что касается стоимости изделия, то в музее отмечают, что такой информации нет. Но при этом известно, какую премию получили мастера за свою работу. Каждому – по три рубля золотом, для сравнения: в те времена на 40 копеек можно было купить корову. У Василия Мостовенко премия, конечно, была еще больше.

Карта, как и предполагалась, стала дипломатическим подарком, и долгое время хранилась в Лувре. Подробности об истории изделия – читайте в следующем выпуске.

ВОПРОСЫ 1. Сколько весит карта Франции, изготовленная в 1900 году? 2. Какой материал (вместо клея) был использован для того, чтобы прикрепить каменные департаменты к основе карты? 3. Какому из французских президентов была подарена необычная карта? 4. Где сейчас хранится оригинальная мозаичная карта? 5. Какие мастера сумели повторить карту в 2015 году для екатеринбургского музея? Самых активных ждут призы В рубрике «Арт и факты» мы предлагаем читателям вопросы, ответы на которые нужно присылать на электронную почту konkurs_oblgazeta@mail.ru, по адресу: Екатеринбург, ул. Малышева, 101 (ГБУ СО «РГ Областная газета», 620004, 3-й этаж, отдел «Культура» каб. 349). Первых трех участников, давших правильные ответы, мы наградим билетами в Музей истории камнерезного и ювелирного искусства и сувенирами от «Областной газеты».

Опубликовано в № от 07.10.2022