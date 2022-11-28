Украшения Плисецкой и все оттенки сапфиров

Скульптура "Джокер" Владимира Кана. Фото: Полина Зиновьева

В Музее истории камнерезного и ювелирного искусства (МИКиЮИ) открылась масштабная выставка под названием «Старая, старая сказка, или Рождество и волшебство». Экспозиция объединила 150 произведений авторов из разных городов. Это изделия ювелирных домов MOISEIKIN «Сафронов Jewelry» и «Святогор» (Екатеринбург), «Anna Nova» (Санкт-Петербург), «Арта» (Старый Оскол) и других мастеров.

В этом году Музею истории камнерезного и ювелирного искусства исполнилось 30 лет. Возраст вроде бы солидный, но на фоне многих свердловских культурных учреждений кажется, что это только начало пути. По крайней мере в музее бронзоветь точно не собираются – все выставки нынешнего года прошли под знаком современных художников. А открывшаяся предновогодняя экспозиция и вовсе на 95 процентов состоит из произведений проекта «Современное наследие России» (базируется в Санкт-Петербурге).

– В наш проект возможно попасть только через конкурс. Причем автор должен не только выйти в финал – его должны порекомендовать эксперты и руководители музеев, работа должна их зацепить, – рассказывает руководитель проекта «Современное наследие России» Елена Цветкова. – И в Екатеринбург мы действительно привезли самое лучшее. Эти экспонаты показывались в том числе в Гохране России, Алмазном фонде, в Государственном Эрмитаже и других знаковых площадках.

Под экспозицию в музее выделен один зал, но представленными произведениями, кажется, можно было наполнить не один этаж. Это крупномеры – работы из кости, разнообразие эмалевых техник, иконопись, эксклюзивные ювелирные украшения. Объединяет все это тема волшебства, наступления Нового года и Рождества, игры и маскарада.

Чтобы кость не затрещала

В первую очередь о крупномерах. Организаторы выставки отмечают, что привезли в столицу Урала самые большие и уникальные произведения из того, что на данный момент делается в России (а может быть, и в мире) из бивня мамонта. Уже сам по себе материал вызывает большой интерес. Дело в том, что работать со слоновой костью на сегодняшний день запрещено, в некоторых странах это даже карается смертной казнью. Поэтому художники все чаще обращаются к кости мамонта.

Писать о том, что это очень дорогие изделия кажется даже излишним (на данной экспозиции практически любое произведение – невероятная, недоступная роскошь). Помимо высокой цены художники сталкиваются и с другими сложностями. К примеру, чтобы начать работать с бивнем, нужно подождать не менее 15 лет – кость, говоря профессиональным языком, должна вылежаться. Также этот материал требует особого температурно-влажностного режима, поэтому тем, кто придет на выставку, не стоит удивляться, что в каждой витрине стоит стакан с водой: это сделано, чтобы кость была стабильна, то есть не пересохла и не затрещала.

Одно из самых впечатляющих произведений экспозиции из бивня мамонта – ларец «Время легенд» художника Олега Милицина. Издалека он напоминает искусно воссозданную модель готического собора. Рельефные тонкие костяные накладки на ларец с секретными ящичками выполнены по мотивам сказаний европейского Средневековья. Напротив этого произведения можно простоять довольно долго: внимания заслуживают каждая деталь, каждый сюжет. Помимо экспертного сообщества, изделие было высоко оценено гостями Петербургского международного экономического форума.

Ларец "Время легенд". Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Еще одну работу этого питерского художника смело можно назвать доминантой всей выставки – речь о скульптуре «Святой Михаил», также из бивня мамонта с использованием дерева и золота. Произведение выставлялось и в Гохране в Москве, и в Государственном Эрмитаже. Как утверждают создатели выставки, даже для таких музеев эти работы считаются эксклюзивом.

Нельзя пройти мимо еще одной скульптуры из кости – это «Джокер» Владимира Кана.

– Тема нашей выставки – сказка, волшебство. Но есть и еще один аспект волшебства, это то, что мы называем судьбой, счастливым случаем, – поясняет Елена Цветкова. – Поэтому одну выставочную витрину мы как раз посвятили теме судьбы, некой тайны. Скульптура «Джокер» – одна из самых любопытных работ в этой коллекции. Дело в том, что перед нами андрогин. Если смотреть на фигуру с разных сторон, вы увидите четырех разных людей. Анфас – это зрелый мужчина, с одного боку – женщина, с другого – старуха, с четвертой стороны – мальчик.

Фото: Полина Зиновьева

Витражный бокал – за Москву

На выставке представлено разнообразие эмалевых работ – материал, который по капризности поспорит с костью. Как известно, эмаль негативно реагирует на резкую смену температуры – перепад в 10 градусов для таких изделий уже губителен. Вот поэтому экспозиция и называется «предновогодняя»: организаторы вынуждены были сместить сроки на месяц вперед, поскольку зимой эмаль перемещать уже нельзя.

В Екатеринбург привезли работы в нескольких техниках, в том числе финифть – миниатюрную живопись по белой эмали на меди и эмаль гильоше – вариант техники по гравировке.

Сразу несколько техник сочетает в себе работа мастерской Евгения Бутенко – бокал «Москва». На одном небольшом изделии представлены все времена года. Снаружи – лаковая миниатюра, внутренние стенки бокала украшены витражной эмалью. Для удобства восприятия на выставке бокал вращается, поэтому можно рассмотреть все нюансы.

Бокал "Москва", мастерская Евгения Бутенко. Фото: Полина Зиновьева

Обязательно стоит обратить внимание на совсем небольшой экспонат – ручку, которая была изготовлена к юбилею Государственного исторического музея. Автор Виктория Синельникова расписала ее со всех сторон, и на, казалось бы, крайне малой площади сумела показать и виды музея, и даже тех, кто его строил. Еще эта художница усовершенствовала технику гильоше. С помощью современных материалов ей удалось достичь полного сцепления лаковой живописи с эмалью. Это к слову о прочности изделий, возможно, когда-нибудь мастера смогут победить и погодные условия. На выставке, кстати, представлены сразу несколько «усовершенствованных» работ Виктории Синельниковой.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Также в технике витражной эмали сделана часть украшений коллекции «Царь-девица», посвященная балерине Майе Плисецкой.

– Наша дружба с Майей Михайловной началась с коллекции «Кармен». Все эти украшения были сделаны при ее жизни, она держала их в руках, создание этих украшений обсуждалось с ней, – вспоминает Елена Цветкова. – Думаю, для свердловчан это будет еще и привет из прошлого, ведь в 1941–1942 годах Майя Плисецкая находилась здесь в эвакуации.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

И именно в Свердловске состоялось первое выступление Майи Плисецкой с номером «Умирающий лебедь», комплект «Лебединое озеро» тоже можно увидеть на экспозиции. Над ним работали художники Александр Соловьёв и Вячеслав Гурьянов. Вячеслав Гурьянов окончил нижнетагильское училище, затем работал в Москве, а сейчас живет и работает в Санкт-Петербурге. На выставке представлены больше десятка его работ.

От эксклюзивного акойя до винной хризантемы

Новая экспозиция в Музее истории камнерезного и ювелирного искусства – еще и возможность увидеть действительно редкие драгоценные камни. К примеру, посетители могут оценить серьги с редким голубым жемчугом – акойа. Как уточняют организаторы, размер жемчужин в изделии – 16 на 14 мм, при том что даже 10 мм для этого сорта – мировой эксклюзив.

Кроме того, выставка включает очень интересную коллекцию цветных сапфиров. Хотя многие даже не подозревают, как богата цветовая палитра этого камня.

– У сапфира вообще одна из самых широких колор-карт, – отмечает Елена Цветкова. – Обыватель, как правило, кроме черно-синих, довольно низкого качества камней, ничего не видит, а очень жаль. На выставке представлены в том числе белые, розовые, желтые, оранжевые, зеленые и даже уникальные красные мадагаскарские сапфиры. Ценник последних – 38 тысяч долларов за карат, если камень мелкий, и 60 тысяч долларов за карат – если крупный (то есть примерно 3 млн 600 тысяч рублей).

Также в экспозиции изделия из изумрудов, рубинов, зеленых и желтых бриллиантов и даже цаворитов (редкие ярко-зеленые гранаты).

Фото: Полина Зиновьева

Помимо уникальных камней зрителям предлагают оценить искусство мастеров-огранщиков. Одна из самых ярких работ – серия «Путь крестоносцев» из желтых фианитов Станислава Соболева и Дмитрия Саморукова. А также огранка «Хризантема» из винного топаза Натальи Саморуковой. Оригинал изделия на престижном конкурсе в Гонконге получил Гран-при, а Наталья стала единственной женщиной, удостоенной этой награды. Камень сейчас находится в собрании Гохрана, поэтому в Екатеринбург приехала копия работы.

Экспозиция «Старая, старая сказка, или Рождество и волшебство» будет открыта до марта 2023 года.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева