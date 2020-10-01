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Культура / Музыка
1 октября 2020, 19:00

Над Нилом-батюшкой звучал «Свердловский вальс»

Слова родыгинского вальса «...Заря, светлым-светло, Как любо всё» вполне совпали с настроением уральцев и на акватории Нила, под парусом фелуки. Фото: wikipedia.org

Слова родыгинского вальса «...Заря, светлым-светло, Как любо всё» вполне совпали с настроением уральцев и на акватории Нила, под парусом фелуки. Фото: wikipedia.org

О любимом композиторе­земляке «ОГ» писала не раз. И уж вроде всё известно о его жизни и творчестве. Но у каждого была ещё и своя, личная «встреча с песней» Родыгина. С какой? Где и как? Что запало в душу, если помнится до сих пор? У вас есть возможность рассказать свою историю. Лучшие будут опубликованы и, мы надеемся, дополнят портрет композитора, чьи песни стали визитной карточкой Урала.

  • Владимир БЛИНОВ, писатель, член высшего творческого совета Союза писателей России:

– В начале 1970­х мы с другом архитектором Николаем Алещенко оказались в Египте, с радостью перекочевав на несколько дней с суровой уральской земли под солнце Сахары. Параллельно с нами в поездке по Африке были группы творческих работников из Новосибирской области и Москвы. Подружились, конечно. А в один из дней была экзотическая поездка по Нилу. На фелуках, больших маневренных лодках. Под цветными парусами.

Погрузились. Пошучивая, что прежде доводилось плавать только по Волге­-матушке, а теперь вот по Нилу­-батюшке. Поплыли. Медленно. Красиво. Лодочники симпатичные… А поскольку расстояние между судами было небольшое, можно было перекрикиваться. Но говорить о суетном не хотелось – уж больно романтическим было это плавание по Нилу под парусами. И в какой-­то момент я предложил: «Споём?». Гул одобрения и мгновенное решение: каждая фелука поёт свою песню, представляя ею свою малую родину. Кто начнёт? Кто продолжит?… Решили пойти, как и водится в здешних местах, за солнышком – с востока, то есть с Сибири, через Урал к Москве.

Сибиряки затянули «Глухой, неведомой тайгою\\ Сибирской дальней стороной\\ Бежал бродяга с Сахалина…». Следом за ними – москвичи, и естественно – «Подмосковные вечера». Когда же дошла очередь до уральцев, мы, конечно же, грянули «Если вы не бывали в Свердловске…». А припев «Пускай над перекрёстками не гаснут огоньки…» подхватили уже все!

А вот сейчас я думаю: поразительно – и Москва не рядом с нами, своей культурой живёт, и Новосибирск далеко. Но все знали «Свердловский вальс»! Могли, предполагаю, даже не знать имя композитора, а песню его с лёгкостью подхватили. Не это ли истинное признание, когда сочинение автора становится народным?

Вспоминаю – тогда, под песню, у меня вырвалось: «Надо же, над Нилом-­батюшкой вся Россия поёт песню уральца Родыгина!». А Николай Алещенко, привстав в фелюге, дирижировал нашим сводным хором…

Опубликовано в №180-184 от 2.10.2020.

Сюжет

2020 Год Родыгина: музыкальные истории
Рассказываем о любимом композиторе-земляке Евгении Родыгине (16 февраля 1925, Чусовой, Пермская область — 19 июля 2020, Екатеринбург).

Областная газета Свердловской области
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