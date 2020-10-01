Над Нилом-батюшкой звучал «Свердловский вальс»

Слова родыгинского вальса «...Заря, светлым-светло, Как любо всё» вполне совпали с настроением уральцев и на акватории Нила, под парусом фелуки. Фото: wikipedia.org

О любимом композиторе­земляке «ОГ» писала не раз. И уж вроде всё известно о его жизни и творчестве. Но у каждого была ещё и своя, личная «встреча с песней» Родыгина. С какой? Где и как? Что запало в душу, если помнится до сих пор? У вас есть возможность рассказать свою историю. Лучшие будут опубликованы и, мы надеемся, дополнят портрет композитора, чьи песни стали визитной карточкой Урала.

Владимир БЛИНОВ, писатель, член высшего творческого совета Союза писателей России:

– В начале 1970­х мы с другом архитектором Николаем Алещенко оказались в Египте, с радостью перекочевав на несколько дней с суровой уральской земли под солнце Сахары. Параллельно с нами в поездке по Африке были группы творческих работников из Новосибирской области и Москвы. Подружились, конечно. А в один из дней была экзотическая поездка по Нилу. На фелуках, больших маневренных лодках. Под цветными парусами.

Погрузились. Пошучивая, что прежде доводилось плавать только по Волге­-матушке, а теперь вот по Нилу­-батюшке. Поплыли. Медленно. Красиво. Лодочники симпатичные… А поскольку расстояние между судами было небольшое, можно было перекрикиваться. Но говорить о суетном не хотелось – уж больно романтическим было это плавание по Нилу под парусами. И в какой-­то момент я предложил: «Споём?». Гул одобрения и мгновенное решение: каждая фелука поёт свою песню, представляя ею свою малую родину. Кто начнёт? Кто продолжит?… Решили пойти, как и водится в здешних местах, за солнышком – с востока, то есть с Сибири, через Урал к Москве.

Сибиряки затянули «Глухой, неведомой тайгою\\ Сибирской дальней стороной\\ Бежал бродяга с Сахалина…». Следом за ними – москвичи, и естественно – «Подмосковные вечера». Когда же дошла очередь до уральцев, мы, конечно же, грянули «Если вы не бывали в Свердловске…». А припев «Пускай над перекрёстками не гаснут огоньки…» подхватили уже все!

А вот сейчас я думаю: поразительно – и Москва не рядом с нами, своей культурой живёт, и Новосибирск далеко. Но все знали «Свердловский вальс»! Могли, предполагаю, даже не знать имя композитора, а песню его с лёгкостью подхватили. Не это ли истинное признание, когда сочинение автора становится народным?

Вспоминаю – тогда, под песню, у меня вырвалось: «Надо же, над Нилом-­батюшкой вся Россия поёт песню уральца Родыгина!». А Николай Алещенко, привстав в фелюге, дирижировал нашим сводным хором…

Опубликовано в №180-184 от 2.10.2020.