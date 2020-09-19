"Хлеб", "Стоункат" и "Ek-Playaz": как прошла Ночь музыки в Парке Маяковского. Фото

Группа "Хлеб". Фото: Александр Козик

Одной из самых популярных площадок Уральской ночи музыки-2020 стала хип-хоп сцена в Парке Маяковского. В прошлые года на выступлениях рэперов всегда было очень много народа, из-за давки в 2019-м даже пришлось отменить концерт ЛСП, поэтому нынче организаторы перестраховались, отправив молодёжь на просторы парка.

Хедлайнерами площадки была группа "Хлеб" - их концерт начинался уже после полуночи. Разогревали публику любимые многими екатеринбуржцами "Ek-Playaz". Они исполнили свои хиты - "Регги в тауреге", "Вывози коляску", "Валера - человек-гора", "Читай-читай" и другие.

Во время их выступления в парке уже образовалось несколько длинных очередей на вход - поскольку организаторы тщательно досматривали гостей, а также измеряли у всех температуру, процедура затянулась. Такая же ситуация была во время концерта "Стоункат". Потом образовалась почти получасовая пауза, несмотря на то, что группа "Хлеб" вышла на сцену вовремя. Благо, зрители дождались артистов, хотя в парке (а рядом ещё и водоём) было, мягко говоря, уже порядком зябко.

"Хлеб" публику не разочаровали - исполняли все треки, которые им заказывали, а репертуар у этих ребят, кажется, бесконечный. Зрители танцевали, кричали, слэмили - короче говоря, отвели душу после пандемии. Со сцены прозвучали известные песни группы "Шашлындос", "Мохер", "Плачу на техно" и другие.

"Ek-Playaz" Фото: Александр Козик

"Ek-Playaz" Фото: Александр Козик

"Ek-Playaz" Фото: Александр Козик

Очереди на хип-хоп площадку. Фото: Александр Козик

"Хлеб". Фото: Александр Козик

"Хлеб". Фото: Александр Козик

"Хлеб". Фото: Александр Козик

"Хлеб". Фото: Александр Козик

"Хлеб". Фото: Александр Козик