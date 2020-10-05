В столице Урала состоится джазовый концерт памяти Евгения Родыгина

Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге в субботу, 10 октября, пройдёт джазовый концерт, посвящённый известному уральскому композитору Евгению Родыгину.

На сцену большого зала Окружного дома офицеров выйдет эстрадно-джазовый оркестр, который представит премьеру оригинальной программы «Родыгин и Джаз». Любимые многими песни Евгения Родыгина – «Уральская рябинушка», «Едут новосёлы», «Свердловский вальс» и другие – прозвучат в современной джазовой обработке.

Организатором концерта выступил сын композитора Роман Родыгин. Он отметил, что об аранжировках произведений именно в этом музыкальном направлении Евгений Павлович мечтал больше 20 лет.

16 февраля этого года Евгению Родыгину исполнилось 95 лет, в июле мы с ним простились. 2020 год в Свердловской области был объявлен Годом Евгения Родыгина, каждую неделю «Областная газета» публикует материалы проекта «2020 Год Родыгина: музыкальные истории».

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