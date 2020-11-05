Как уралец Родыгин написал песню на слова англичанина Киплинга

Первая сцена для любой новой песни – конечно же, дом. Фото: Алексей Кунилов

Мария ГОЛДИНА, писатель, г. Екатеринбург (М.С. Голдина, многие годы друг семьи Родыгиных, не раз сопровождавшая композитора в концертных поездках по области и наблюдавшая его в разных проявлениях личности, прислала в «ОГ» целую подборку историй. Мы выбрали эту, где характер Родыгина обернулся в конце концов… новой мелодией):

… Столовая в Нижних Сергах вечером – ресторан, днём – закусочная.

В обед столы уже накрыты для вечернего приёма: скатерти, подтарельники, вилки, ложки, ножи, приборы для специй.

Мы сели вчетвером за такой стол. К нам подошла официантка, взяла заказ и на удивление быстро принесла вкусный обед.

Евгений Павлович тем не менее воспользовался небольшой паузой и стал называть все стоявшие на столе приборы по-английски.

Выговаривал каждое слово с особым аппетитом, очень чётко и громко. За соседними столиками начали оборачиваться и прислушиваться.

Потом Родыгин принялся произносить по-английски небольшие фразы. А когда объединил их в коротенький рассказ, то остался очень доволен своими успехами.

– Однажды, – проглатывая салат, сказал Евгений Павлович, – я подвозил двух студенток. Они, кажется, были из университета, – уточнил он. – Так вот, девчонки очень бойко разговаривали на иностранном языке. Я сначала прислушивался, потом спросил, на каком языке они лопочут. «На английском», – ответили те. Я им тогда позавидовал. Очень.

И ещё раз столкнулся с подобной ситуацией Родыгин на Севере. Поэт Воловик говорил по-английски без остановки.

– Ему-то я начал завидовать уже открыто и подумал: что я, не человек, что ли? И попросил Воловика сказать мне по-английски: «Нет, я не человек». Он произнёс, я повторил… После этого я накупил учебники английского. Набрал также кассет, наушников и начал штурм.

– Самое главное – не хотел казаться смешным: другие могут постичь чужой язык, а я что же? – рассказывал дальше Евгений Павлович.

– А английский-то вам в чём-то пригодился? – спросили его сидящие за соседним столом.

– Лет тридцать я им занимаюсь. Сейчас уже газеты читаю, на компьютере всё понимаю. Много лет возил с собой Хемингуэя «По ком звонит колокол». И постепенно переводил любимый роман…

– А вы понимаете, что говорят англичане? – спросили его уже мы.

– Нет! – честно, с улыбкой ответил Родыгин. – До этого я ещё не дошёл))).

– Но у меня всё впереди, – добавил он по-английски.

И он оказался прав. Евгению Павловичу шёл уже восьмой десяток, когда он заинтересовался английским писателем Киплингом, особенно его поэзией. Пользуясь имеющимися познаниями, перевёл его стихи. Сначала сделал подстрочник, потом отредактировал. А затем занялся и собственно композиторским делом, адаптируя свой перевод к песенному ритму…

Опубликовано в №207 от 06.11.2020