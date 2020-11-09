Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с днём рождения

Владимир Путин пожелал Александре Пахмутовой и её супругу Николаю Добронравову благополучия, здоровья и неиссякаемого вдохновения. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР, композитора и музыканта Александру Пахмутову с днём рождения. Сегодня ей исполнился 91 год.

По мнению главы государства, секрет творческого долголетия артистки заключается в искренней увлечённости любимым делом и в огромном уважении к людям. Российский лидер пожелал Александре Пахмутовой и её супругу Николаю Добронравову благополучия, здоровья и неиссякаемого вдохновения.

"Примите поздравления с днём рождения. Вас по праву считают выдающимся представителем отечественной культуры, бесконечно талантливым и доброжелательным человеком, великим тружеником и созидателем", - говорится в тексте поздравления на сайте Кремля.

Советский и российский композитор Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года. Она является автором более 400 песен, среди которых такие знаменитые произведения, как "Команда молодости нашей", "Беловежская пуща", "И вновь продолжается бой", "Птица счастья".

Пахмутова является Героем Социалистического Труда, народной артисткой СССР, лауреатом двух Государственных премий СССР, а также премии Ленинского комсомола и Государственной премии РФ. В ноябре 2019 года она была удостоена ордена Святого апостола.