«Уральская рябинушка» вошла в Книгу рекордов Гиннесса

Фото: Из личного архива Лидии Стромовой

В Год Родыгина, объявленный на Урале, свои истории «встречи с песней» популярного уральского композитора рассказывают участницы народных самодеятельных коллективов Лидия Стромова из Екатеринбурга и Тамара Антропова из Полевского.

Лидия Тимофеевна СТРОМОВА, участница народного ансамбля, г. Екатеринбург:

– Однажды Евгений Родыгин (то ли слышала, то ли читала об этом) сказал: «Хочу, чтоб любимая слушателями «Уральская рябинушка» была исполнена в самом большом зале и – главное! – самым большим хором». Вряд ли в этом было авторское честолюбие. Евгений Павлович мечтал собрать однажды на сцене все ансамбли и солистов, кто исполняет «Рябинушку». И такое случилось в сентябре 2011 года. На фестивале народного творчества «Споёмте, друзья!», который в тот раз проходил во Дворце игровых видов спорта, собрался гигантский хор. И, объединённые «Уральской рябинушкой», мы исполнили эту самую популярную песню Родыгина. Что интересно: в тот день состоялась официальная регистрация этого исключительного факта для Книги рекордов Гиннесса.

Это фото сделано в тот день. Представляю, какую фотосессию пришлось пережить композитору: все участники того сводного хора хотели сфотографироваться с ним! Рекорд – конечно, дело памятное, но и без него ясно: даже если бы Родыгин написал одну только «Уральскую рябинушку», уже и тем увековечил бы себя в российской культуре.

Тамара Ивановна АНТРОПОВА, участница хора «Прялица», г. Полевской:

– Евгений Родыгин – один из любимейших композиторов нашего хора. Ну как без его песен! На его 85-летие мы делали даже отдельную программу «Вечер тихой песнею…» и ездили с ней по сёлам Мраморское, Курганово, Полдневая, Кладовка, Зюзелка… А в год 90-летия Евгений Павлович пообещался к нам в гости. Уже была готова афиша «Родыгин Е. П. и его песни», уже раскуплены билеты, зал ждёт. Но вдруг узнаём: композитор заболел, не приедет. Всё-таки 90 лет! Концерт, однако, состоялся. А пока он шёл, мы, сориентировавшись на ходу, заказали любимый пирог Евгения Павловича с красной рыбой (специально узнали!) и с цифрой 90. К концу концерта пирог был готов, и с оказией и с этим фото мы передали его любимому композитору.

Фотография – памятная в нашем архиве. В эти декабрьские дни исполняется 90 лет и хору «Прялица» (цифра 90 оказалась вдвойне символичной), и песни Родыгина звучат в каждом нашем концерте. Но уже без Евгения Павловича…

Фото: Архив хора "Прялица"

Опубликовано в №237 от 18.12.2020