Представителя России на Евровидении-2021 выберут зрительским голосованием

Фото: Скриншот видеоролика

С 18 по 22 мая в Роттердаме (Нидерланды) состоится вокальный конкурс Евровидение-2021. Однако с конкурсантом, который будет представлять Россию на конкурсе, до сих пор не определились.

В прошлом году на Евровидение должна была ехать группа Little Big с композицией «Uno». Однако из-за пандемии мероприятие отменилось. В этом году организаторы уверяют, что конкурс точно состоится. При этом будут введены специальные меры. Так, конкурсанты будут постоянно проходить тестирование на COVID-19 (в том числе они будут обязаны предоставить отрицательный тест до того, как прилетят в Роттердам), находиться где-то, кроме отеля и концертного зала, будет запрещено. Также организаторы говорят о том, что количество человек в делегациях от стран будет сокращено, а будут ли допущены зрители – пока неизвестно.

«Мы продвигаемся вперед в реализации наших планов по организации безопасного конкурса «Евровидение», когда все артисты будут выступать вживую в Роттердаме. Этот протокол [мер] демонстрирует нашу приверженность тому, чтобы это произошло», – приводятся слова исполнительного директора «Евровидения» Мартина Остердаля в официальном пресс-релизе.

С конкурсантом от России должны определиться 8 марта. В этот день на «Первом канале» будет специальная передача, в которой выступят уже отобранные артисты. Все они исполнят подготовленные композиции, а затем путём зрительского голосования будет выбран победитель отбора. Стоит отметить, что в шоу примет участие группа Little Big: коллектив в своих социальных сетях пятисекундным видеороликом намекнул на своё участие в отборе.