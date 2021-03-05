Людмила Скосырская: «Во мне вообще очень сильно развиты материнские качества»

Людмила Скосырская и один из её любимых коллективов Джаз-хор. Фото: Пресс-служба Свердловской детской филармонии

В канун женского праздника мы поговорили с директором Свердловской государственной детской филармонии Людмилой СКОСЫРСКОЙ. Разговор получился любопытный – о детях, о материнской роли руководителя, о филармоническом братстве и о многом другом.

В директора из родителей

– Людмила Георгиевна, вы человек, можно сказать, уникальный как минимум по двум основаниям. Во-первых, дольше вас руководит областным учреждением культуры разве что директор «большой» филармонии Александр Николаевич Колотурский…

– Да вы правы. На год дольше, с 1989-го. Он же когда-то принимал меня на работу. Мы же были тогда подразделением взрослой филармонии. Но Александр Николаевич никогда не говорил, что мы стоим на разных уровнях. Мы всегда работаем в абонементах филармонии и постоянно чувствуем, что мы вместе. И все эти годы мы получаем от «большой» филармонии замечательный мастер-класс – как надо не просто любить своё дело, что тоже важно, но и профессионально исполнять его. Должен быть результат, иначе хоть сколько можешь рассказывать, как ты любишь свою работу.

– Во-вторых, вы не то чтобы человек случайный на этом посту, но, в отличие от того же Колотурского, не из системы, которая, тем более в те годы, долго и планомерно готовила таких руководителей.

– Я из системы образования, но, уже став директором Детской филармонии, получила второе высшее образование в Академии искусств в Москве – «менеджмент концертных организаций». Детская филармония – это не только артисты, не только дети, а прежде всего социум. И одна из его важных составляющих – родители. Это родитель определяет, что четырёхлетнего ребёнка надо привести именно к нам, а не шайбу гонять. И родители все годы поддерживают ребёнка. Это огромнейший труд, особенно в первые годы: пять раз в неделю бросить всё и приехать.

Так вот, я вышла из родителей: сын пел в капелле, а дочь танцевала в «Улыбке». Да, я из другой сферы, но в принципе близкой – образование и культура рядом. Эту практику сотрудничества филармонии и родителей заложила первый художественный руководитель Детской филармонии Лариса Александровна Балтер. Я тридцать лет директор, а начинала всё именно Лариса Александровна, которая привила нам такую любовь к филармонии, к филармоническому братству, что я все годы живу этой энергетикой.

В 2019 году мы отмечали сорокалетие филармонии. Лариса Александровна, которой сейчас уже за восемьдесят, не смогла приехать из Израиля. Тогда наши выпускники сказали: «Если она не может, то мы поедем к ней». И они вывезли на гастроли в Израиль всю Капеллу мальчиков, пятьдесят человек. И сами многие приехали. Это ли не братство!

– Вы помните свои жизненные планы начала 1990 года? До того, как получили предложение возглавить детскую филармонию?

– Совершенно чётко представляла. Я по сути своей администратор, в 23 года стала директором Дома пионеров. Всегда видела свою задачу в создании условий для работающих в моём коллективе. Неважно где – в Доме пионеров, в общеобразовательной школе, в филармонии. Чтобы творцам было комфортно, чтобы дети приходили к нам и знали, что они пришли в лучшее учреждение. Чтобы родителям, которые проводят у нас очень много времени, было спокойно и уютно. Чтобы зрителю всегда хотелось к нам возвращаться – за музыкой, за теплом, за красотой, за атмосферой. Во мне вообще очень сильно развиты материнские качества.

Дети стали лучше

– То есть вы работаете мамой?

– Да, наверное, можно и так сказать. Ведь мать и в семье должна подсчитать и распределить бюджет, направить всех, помочь, дать совет, кому надо, вовремя промолчать, акцентировать чью-то победу, не заметить чей-то промах. Это всё очень важные моменты, из которых и складывается атмосфера, способствующая творчеству и маленького артиста, которому четыре года, и профессионала, заслуженного артиста. Когда в присутствии сына и дочери я говорю, что у меня двое детей, они тут же поправляют – трое. Третий «ребенок» – филармония.

– Родители привели своё талантливое, как они считают, чадо. Но ведь и задача ваших педагогов чем-то их «зацепить». Чтобы при всём богатстве современного выбора они остались у вас. Тем более что дети за тридцать лет очень изменились.

– У нас сегодня очень профессиональная творческая команда. И у всех свои методы. Как Ольга Журавлёва ведёт урок в хореографическом классе! Она очень требовательна к себе и к своим юным артистам. Но одна из её выпускниц сказала: «Я иногда приходила вечером домой расстроенная, потому что Ольга Сергеевна за всю репетицию не сделала мне ни одного замечания. Значит, она меня не видит?» А Марина Макарова умеет так общаться с пятилетними девочками, что они легко ориентируются в профессиональных музыкальных терминах. Да ещё и родителям их объясняют!

Да, дети изменились. Но они стали лучше. Более открытые, раскрепощённые, иногда выходят из рамок, и это правильно. А самое главное – они очень многое умеют брать от жизни. Может быть, менее дисциплинированные. Но они создают живость обстановки. Взрослый так не будет себя вести, потому что знает: так нельзя. А ребёнок – непосредственный. Я очень люблю наших выпускников. И очень люблю тех, кто сегодня поёт, танцует, играет на скрипке. Каждое новое поколение, мне иногда кажется, лучше предыдущего. Или нам так везёт на детей?

– Вы их всегда понимаете?

– Нет, не всегда. Поэтому я и говорю, что иногда надо взять паузу, чтобы разобраться в ситуации. Дети же приходят к нам в четыре года, когда в них можно вложить то, что мы хотим. Отсеиваются те, кто по разным причинам не вписывается в график наших репетиций и концертов, кто не соответствует внутренним правилам коллективов.

Мы не можем охватить всех детей Екатеринбурга, но для тех, кто к нам приходит, мы делаем всё, чтобы они были счастливы. Мы не ставим задачу, чтобы все дети стали артистами. Мы гордимся выпускниками, состоявшимися в любой сфере деятельности (химия, юриспруденция, архитектура, медицина, педагогика…). Но если у ребёнка мечта – стать профессиональным певцом или танцовщиком, обязательно поможем. В прошлом сложнейшем году наш юный Никита Бушуев поступил в хореографическое училище имени Вагановой, которое в этом же году закончила наша Настя Устинова (сейчас она танцует в Мариинском театре). Певшая в Джаз-хоре Вероника Мохирева закончила ГИТИС и сыграла одну из ролей в сериале «Топи». А ещё она уникальная певица и прекрасный композитор. За пять лет существования Театра мюзикла три человека поступили в ГИТИС на бюджет. Это с их-то конкурсом!

Да, мир несовершенен, но…

– Детская филармония – это не только дети-артисты, но и дети-зрители.

– Недавно на «Концерте в ползунках» у нас был шестимесячный зритель. Это рекорд! Обычно к нам начинают ходить зрители с года. «Концерт в ползунках» – наша программа-ветеран, ей семнадцать лет. Чуть повзрослев, детки приходят на «Сказки кота Филармоника», узнают «Тайны музыкальных инструментов». Мы не пытаемся вступать в соперничество с Театром музкомедии или Свердловской государственной филармонией, у нас своя ниша. Наш зритель – дети, от малышей до молодёжи. Но наши программы интересны для всей семьи. По крайней мере, мы к этому стремимся…

– Детская зрительская аудитория требует особого отношения?

– Я приведу такой пример. Когда мы только начинали, то многие дети едва подходили к гардеробу и сразу начинали плакать. Мы долго не могли понять, в чём причина, а потом специалисты по детской психологии подсказали: у маленьких детей поход туда, где есть гардероб, ассоциируется прежде всего… с больницей. И мы стали начинать наши концерты для самых маленьких уже в фойе, чтобы они сразу понимали, куда попали.

– То, что вы именно Детская филармония, не мешает найти дорогу к зрителю?

– Наверно слово «детская» кого-то действительно отпугнёт. Но если человеку любого возраста нравится то, что мы делаем, то он к нам придёт. Включаешь телевизор, и голова раскалывается от новостей, а приходишь к нам на поэтическое кабаре – стихи читают, рояль звучит. И это тоже воспитание. Взрослые люди тоже хотят тепла.

– Кстати, про тепло. В одном из интервью встретил ваше высказывание, что вы учите детей добру и справедливости. Это всё замечательно, но в жизни они столкнутся совсем с другим.

– Да, мир несовершенен. Да, они столкнутся в жизни со злом и несправедливостью, но мы делаем им своеобразную прививку, чтобы они умели этому противостоять. Мы учим наших ребят отстаивать свою позицию. Они уходят от нас, умея распределять своё рабочее время. Да, прежде всего, мы учим их трудолюбию. Наши выпускники крепко стоят на ногах, где бы они ни находились, а они есть по всему миру. Мы учим их профессионально брать знания, учиться. Мы хотим, чтобы дети чувствовали и понимали ответственность за себя.

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