Филармония на волне

Арт-директор рекламного агентства «Восход» Владислав Деревянных представляет результат своей работы. Фото: Галина Соловьёва

Свердловская государственная академическая филармония открыла программу празднования 85-летия. Символический флаг поднялся над некогда самым высоким зданием Екатеринбурга.

Именно здесь, на крыше здания Екатеринбургского общественного собрания, которое с 1936 года занимает филармония, находилась первая в городе смотровая площадка. Разумеется, сейчас в городе есть намного более высокие точки, откуда можно полюбоваться панорамой города-миллионника, но сама филармония по праву считается одним из лидеров российской классической музыки – выступить на её сцене считают за честь ведущие мировые певцы и музыканты, а здешний симфонический оркестр – желанный гость на лучших концертных площадках мира.

Просто и узнаваемо

К юбилею в филармонии подготовили обширную программу, а ещё радикально обновили фирменный стиль, остававшийся неизменным с 90-х годов прошлого века. Новый дизайн понравился не всем, но главное, он понравился самой филармонии.

Арт-директор разрабатывавшего новый фирменный стиль рекламного агентства «Восход» Владислав Деревянных пояснил, что в основу нового визуального образа положены мотив музыкальной волны и нотного стана. При всей кажущейся простоте находка очень интересная и многофункциональная – на видеороликах новый логотип легко привести в движение. Помимо всего прочего, новый символ филармонии отсылает и к проекту будущего здания Свердловской филармонии, разработанного архитектурным бюроЗахи Хадид.

– Сотрудничество началось больше года назад, для нас это была не совсем обычная работа, потому что это максимально амбициозный проект, и мы за него взялись, не оговаривая никаких условий, – пояснил Владислав Деревянных.

Важный момент – недавние попытки хранителей истории Свердловской филармонии установить авторство старой эмблемы, которая верой и правдой прослужила почти три десятилетия, успехом не увенчались. Автор новой достоверно известен и с годами забыться не должен.

Новый фирменный стиль отвечает современным тенденциям. Сейчас уже немодно, чтобы выглядело как платье у новобрачной с дурным вкусом – «дорого и богато». Всё должно быть простым, узнаваемым и функциональным. Нехитрый эксперимент, проведённый сотрудниками филармонии над своими постоянными слушателями, выявил, что афиши, выполненные в новом оформлении, сразу бросаются в глаза даже на расстоянии.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Для поклонников классической музыки планируется выпуск сувенирной продукции с новым логотипом Фото: Галина Соловьёва

Старт в саду Вайнера

Раз уж зашла речь об афишах, то стоит помимо внешнего вида несколько слов сказать и об их содержании. Уже 30 мая с Хорового марафона начинаются летние юбилейные концерты в Саду Вайнера. Серия концертов, запланированных на первую декаду июня, завершится Парадом дирижёров с участием филармонического и молодёжного симфонического оркестров, а также симфонического хора Свердловской филармонии. Специальный гость юбилейного гала-концерта в Саду Вайнера – оперная звезда Вероника Джиоева. С 15 августа по 15 сентября празднование продолжится в четырёх региональных концертных залах – в Ревде, Каменске-Уральском, Краснотурьинске и Ирбите.

Как человек мудрый, бессменный директор филармонии с 1989 года Александр Колотурский прекрасно знает, что дарить подарки намного приятнее, чем их получать.

– Мы не будем отмечать 85-летний юбилей в своём узком кругу, – особо подчёркивает Александр Николаевич. – Мы хотим, чтобы как можно больше людей разделили с нами эту радость.

В юбилейном сезоне запланированы традиционный фестиваль Дениса Мацуева, 100 концертов на семи площадках VI Международного музыкального фестиваля «Безумные дни в Екатеринбурге», концерт звёзд итальянской оперы, Симфонический форум и многое другое. И чтобы ничего не пропустить – следите за афишами с новым фирменным стилем.

Заместитель директора филармонии по маркетингу Дмитрий Кокорин Фото: Галина Соловьёва

Свердловская государственная академическая филармония открыла программу празднования 85-летия. Символический флаг над некогда самым высоким зданием Екатеринбурга подняли директор музыкального учреждения Александр Колотурский (в центре) и его заместитель по маркетингу Дмитрий Кокорин Фото: Галина Соловьёва

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