Что получится из соединения Вагнера с Чайковским?

На сцене филармонии звёзды оперы и «Чайковский-оркестр» (на заднем плане за сеткой) Фото: Пресс-служба Свердловской филармонии

Если коротко, то получилась полусценическая версия оперы Рихарда Вагнера «Золото Рейна» на сцене Свердловской государственной филармонии. Постановка эта стала результатом традиционной молодёжной Оркестровой академии, проводимой Свердловской филармонией совместно с немецким продюсерским агентством RCCR Projects при поддержке губернатора Свердловской области и министерства иностранных дел Германии.

За два дня

Фактически это экзамен, который молодые музыканты, стажировавшиеся в Оркестровой академии, сдают на сцене филармонии, образовав «Чайковский-оркестр». В его составе музыканты Уральского молодёжного симфонического оркестра и студенты музыкальных вузов Германии, приехавшие в Екатеринбург на стажировку. С молодыми артистами работал профессор Берлинской академии искусств Кристиан-Фридрих Дальман и помощник концертмейстера оркестра Берлинского радио скрипач Андреас Нойфельд. За дирижёрским пультом – признанный специалист по творчеству Рихарда Вагнера, многолетний участник Байройтского фестиваля* Кристоф Штёккер.

В силу нескольких, в том числе и далёких от искусства, причин музыка Рихарда Вагнера не часто звучит в России. За исключением разве что Мариинского театра, где её регулярно исполняют уже два десятилетия. Сейчас сошлось сразу несколько благоприятных поводов для того, чтобы сделать музыкантам и слушателям такой роскошный подарок – это и 85-летний юбилей Свердловской филармонии, и год Германии в России.

– Творческую планку выше, чем исполнение оперы Вагнера, невозможно себе представить, – говорит директор продюсерского агентства RCCR Projects Татьяна Рексрот. – Я даже представить себе не могла, что такой уровень исполнения смогу услышать.

По словам режиссёра постановки Георга Блюмля, работа над аналогичным проектом вообще-то занимает порядка двух месяцев, в Екатеринбурге всё было сделано фактически за два дня (но это никоим образом не отразилось на качестве. – Прим «ОГ»).

– Я узнал, что русские – мастера импровизации, что нам очень помогло справиться с, казалось бы, невыполнимой задачей, – поделился открытием Георг Блюмль. – Я очень доволен тем, что у нас получилось.

А ещё немецкому режиссёру, вышедшему вечером покурить, возле отеля встретился молодой человек, который начал читать ему стихи Пушкина. Или заграничному гостю круто повезло, или не такой уж некультурный город Екатеринбург, как пытаются некоторые представить.

Немецкая традиция

– Мы концертная организация, а не театр, и для нас это новый потрясающий опыт, – мнение первого заместителя директора филармонии Рустема Хасанова.

И надо признать, что смелый эксперимент получился удачным. Световые инсталляции ирландского художника Лиллевана сполна компенсировали отсутствие на сцене громоздких декораций. В конце концов всё, что происходит, – это миф с участием богов, нибелунгов, великанов, русалок. Так что для иллюзорного обозначения места действия или штрихов, подчёркивающих интонации отдельных эпизодов, вполне достаточно светового намёка. Нет ни малейшего ощущения, что чего-то не хватает. Тем более, что главное-то – всё равно музыка Рихарда Вагнера в исполнении «Чайковский-оркестра» и голоса певцов.

А их на сцене четырнадцать – исполнители из Германии, Польши и России, в том числе приглашённые солисты Большого театра, наших Оперного театра и Симфонического хора. Причём отличие в произношении если и чувствуется, то совсем небольшое. Поющих на родном языке немцев выдаёт скорее даже не произношение, а более свободная артикуляция.

– В основе оперы «Золото Рейна» – сюжет древних легенд, но диалоги между богами можно перенести в сегодняшний день, и он будет современным, отмечает исполнительница партии Фрики Елена Жидкова. – Оперы Вагнера очень специфичны, в них нет привычных арий, сплошные диалоги.

К тому же идёт опера два с половиной часа без антракта – такова немецкая традиция, и не нам её нарушать. С непривычки тяжеловато, но действие, происходящее на сцене, захватывает в том числе и сюжетной линией, где вечная битва добра со злом заканчивается вроде бы поражением добра, но и победа зла оказалась пирровой. Любопытно и проследить за трансформацией некоторых персонажей.

Не в деньгах счастье

Пожалуй, самый противоречивый персонаж – нибелунг Альберих в исполнении тенора Оливера Цварга. Его возвышение из ничтожества до властителя мира и последующее падение назад показано такими сочными красками, каким и многие драматические актёры позавидуют. И мораль просматривается для современной картины мира необычная: овладевший золотом наивно полагает, что овладел миром, но это только иллюзия. Власть над миром не прилагается непременным дополнением к материальному богатству. Получается, что любовь – богатство, по версии Вагнера, более значимое.

За более чем полтора столетия с момента первой постановки «Золота Рейна» в 1869 году много копий было сломано вокруг того, каким должен быть полубог Логе. Вообще-то это образ собирательный, Рихард Вагнер, сам написавший и музыку, и либретто к опере, сконструировал его из нескольких персонажей германо-скандинавской мифологии. Роль по статусу как бы второстепенная после верховного бога Вотана, но уж очень яркая. Логе в исполнении ещё одного немецкого тенора – Маркуса Шефера – это едва ли не главная опора, на которой держится всё действие. Этакий скорее обаятельный плут, чем полубог.

Аплодисменты участникам проекта не смолкали примерно четверть часа. И большая их часть заслуженно досталась музыкантам «Чайковский-оркестра» и дирижёру, которые располагались на сцене за сеткой и были почти не видны, но без них ничего бы не состоялось.

18 июня «Золото Рейна» будет показано на сцене Свердловской государственной филармонии. На сайте анонс этого проекта уже несколько дней снабжён неутешительной для опоздавших пометкой «Все билеты проданы». А 19 июня концертное исполнение оперы состоится на сцене Нижнетагильской филармонии.

* Фестиваль в немецком городе Байройте был основан самим Рихардом Вагнером и проводится регулярно с разной периодичностью с 1876 года. На нём исполняются произведения только Вагнера, а руководят фестивалем на протяжении всей его истории потомки композитора. С 2015 года Байройтским фестивалем руководит Катарина Вагнер – правнучка Рихарда Вагнера и праправнучка Ференца Листа. Знатоки классической музыки считают, что Байройтский фестиваль – это эталон исполнения произведений Рихарда Вагнера.

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