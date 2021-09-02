В Екатеринбурге отменили сентябрьский концерт Макса Барских

Ждать концерта придётся семь месяцев. Новая дата - 16 апреля. Фото: фото скрин с сайта МВЦ "Екатеринбург-Экспо"

Концерт Макса Барских, заланированный на 18 сентября 2021 года, переносится на весну-2022. Купленные билеты будут действительны на новую дату.

Ждать концерта придётся семь месяцев. Перенос выступления артиста связан с эпидситуацией по коронавирусу. Музыкальный концерт состоится, как и планировалось, на сцене в МВЦ "Екатеринбург-Экспо". Начнётся он в 20:00.

"К нашему большому сожалению, концерт Макса Барских, запланированный на 18 сентября 2021, в связи с эпидемиологической ситуацией переносится. Новая дата концерта 16 апреля 2022 года", - сообщили в МВЦ.