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Культура / Музыка
2 сентября 2021, 11:32

В Екатеринбурге отменили сентябрьский концерт Макса Барских

Перенос концерта Макса Барских на апрель

Ждать концерта придётся семь месяцев. Новая дата - 16 апреля. Фото: фото скрин с сайта МВЦ "Екатеринбург-Экспо"

Концерт Макса Барских, заланированный на 18 сентября 2021 года, переносится на весну-2022. Купленные билеты будут действительны на новую дату.

Ждать концерта придётся семь месяцев. Перенос выступления артиста связан с эпидситуацией по коронавирусу. Музыкальный концерт состоится, как и планировалось, на сцене в МВЦ "Екатеринбург-Экспо". Начнётся он в 20:00.

"К нашему большому сожалению, концерт Макса Барских, запланированный на 18 сентября 2021, в связи с эпидемиологической ситуацией переносится. Новая дата концерта 16 апреля 2022 года", - сообщили в МВЦ.

Областная газета Свердловской области

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