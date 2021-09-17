За что извинялся Александр Колотурский

Музыку можно не только услышать, но и увидеть – на выставке на станции метро «Площадь 1905 года». Фото: пресс-служба Свердловской филармонии

Вчера концертом скрипача Сергея Догадина и Уральского академического филармонического оркестра открылся 86-й сезон Свердловской филармонии. Одно из старейших культурных учреждений региона стремится идти в ногу со временем и активно выходит на молодёжную аудиторию.

Впрочем, называть Свердловскую филармонию «учреждением» было бы не совсем верно – на сегодняшний день это настоящий спрут, опутавший всю Свердловскую область обширной сетью фестивалей, филармонических собраний, виртуальных концертных залов. Надо очень не хотеть приобщиться к классической музыке самого высшего качества, чтобы в какой бы то ни было форме хотя бы раз не побывать на каком-то концерте.

– Когда началась пандемия, то мы с 18 марта перенесли весь наш сезон (а это более двухсот концертов) на один год, договорились со всеми исполнителями, – рассказывает директор филармонии Александр Колотурский. – И мы очень благодарны нашим зрителям – немногие сдали в кассу свои абонементы и билеты.

Оптимистические расчёты на то, что через год ситуация нормализуется, не оправдались, и то, что сейчас происходит в России и в мире, не позволяет филармонии развернуться в полную мощь. Плюс многие люди, напуганные ковидом, до сих пор стараются избегать массовых мероприятий. А ведь в этой обстановке неопределённости надо не только выполнять взятые на себя ранее обязательства, но и планировать сезон 2022/2023.

«Music Night» на новый лад

Не секрет, что классическая музыка – это удел старшего поколения. Александр Колотурский не скрывает, что основу филармонической аудитории в Екатеринбурге составляют женщины старше пятидесяти лет. И только порядка десяти процентов молодёжи.

В свою очередь, авторитетный музыкальный критик подтверждает, что и в Европе превалирует слушатель возрастной, а в качестве возможного примера для подражания приводит Японию, где на концертах классической музыки публика более разновозрастная, в том числе и молодёжь.

Свердловская филармония в борьбе за внимание молодёжной аудитории имеет такого сильного сторонника, как ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров, который одновременно возглавляет и наблюдательный совет филармонии. Он не только сам обладатель годового абонемента, но и студентов своих привлекает к прекрасному.

Но этого, пожалуй, было бы всё-таки недостаточно, если бы филармония и сама не делала шаги навстречу, не готовила тот продукт, который был бы юной аудитории интересен и… удобен.

– Мы ориентируемся на продвинутую молодёжь, которой интересны модные лекции, интересные вернисажи, – рассказывает первый заместитель директора филармонии Рустем Хасанов. – В свободное время надо и с девушкой в кафе сходить, и просто погулять, и что-то интересное посетить у нас. Поэтому появились новые форматы. «Джазовые пятницы», которые будут начинаться в 21 час. Или «Субботний плей-лист» – это концерты популярной музыки в одном отделении без антракта. Удобное время, когда все дела позади – по субботам в 21:30. Это будет «Music Night», где мы предлагаем ансамбль волынщиков, квартет саксофонов. Таких концертов пока немного, мы прощупываем этот интерес.

Ещё один новый «молодёжный» формат, осваиваемый филармонией, – «Точка входа»: популярная музыка с ведением, доступным не углублённой в музыковедческие термины аудитории. А «фишка» в том, что аудитория таких концертов собирается в социальных сетях.

– Я был против, показалось, что ерунда какая-то, – мужественно признаётся Александр Колотурский. – Но когда я вошёл в зал и увидел, сколько пришло молодёжи, то извинился перед авторами этого проекта.

С «Пушкинской картой»

Понятно, что на этой волне появление «Пушкинской карты», позволяющей аудитории с 14 до 22 лет посещать многие культурные учреждения за счёт государства, в Свердловской филармонии встретили с большим энтузиазмом. В афише уже есть внушительный список интересных концертов, которые можно посетить таким способом.

Но это ещё не всё. В филармонии задались резонным вопросом – понятно, что молодёжь, живущая в Екатеринбурге и других городах, где есть музеи, театры, найдёт куда потратить выделяемые государством на окультуривание три тысячи рублей. А как быть тем, кто живёт вдали от каких бы то ни было очагов культуры? Насколько можно судить, чёткого понимания пока нет. Видимо, как-то будет задействована сеть филармонических собраний и виртуальных залов. Но уже то, что такой вопрос обсуждается, большой жирный плюс менеджменту филармонии.

Тем более что тут ведь польза обоюдовыгодная: если молодёжь из области получит возможность воспользоваться «Пушкинской картой» и приобщиться к качественной музыке, то филармония привлечёт в кассу дополнительную выручку. А в ситуации, когда из-за ковида концертов долго не было, спонсорский поток и до того не слишком бурный превратился в ручеёк (у поддерживающих филармонию областных властей и бизнеса тоже свои понятные проблемы), это может стать хоть каким-то подспорьем.

Что объединяет Пореченкова и Башмета?

Есть большая долгосрочная программа привлечения школьников, причём для них программа, пожалуй, даже более интересная, чем у взрослых – с экскурсиями по обширному закулисью и знакомством с музыкальными инструментами. Программа делается с расчётом на то, что в недалёком (надеемся) будущем у филармонии появится новое здание. Правда, когда это случится, пока неизвестно. Ни к 300-летию города, ни к 2025 году его точно не будет. Причины руководство называет не очень убедительные, при этом понятно, что, скорее всего, проблема в отсутствии необходимого финансирования.

Но вернёмся к ближайшим планам. Если у вас сложилось впечатление, что Свердловская филармония развернулась на 360 градусов и забыла о своих постоянных, проверенных годами и десятилетиями слушателях, то оно абсолютно обманчиво. Не волнуйтесь, всё будет. Сейчас, правда, принято оговариваться, что если позволит эпидемическая ситуация. Но это уже только одному ВОЗу известно, и то не до конца.

Что же касается планов Свердловской филармонии на предстоящий сезон, то в афише всё то хорошее, к которому мы, как полагается, быстро привыкли – Симфонический форум России в октябре, «Bach-fest» в марте, выступления звёзд мировой музыки. В октябре в непривычной для многих зрителей и слушателей роли выступит Михаил Пореченков, который будет читать поэму Владимира Маяковского «Облако в штанах» под музыку Петра Чайковского в исполнении Юрия Башмета и камерного ансамбля «Солисты Москвы», весной ожидается приезд Валерия Гергиева и оркестра Мариинского театра. Все яркие имена и названия не перечислить, но их столько, что нам впору молить всех доступных богов, чтобы ничего не помешало филармонии всё задуманное реализовать.

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