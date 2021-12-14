«ОГ» представляет ТОП-5 самых интересных культурных подкастов Екатеринбурга

В записи подкаста важно качество звука, поэтому многие авторы стараются приобретать хорошее оборудование. Даже если пишутся дома Фото: Наталья Трифонова

До России докатилась волна популярности подкастинга. По данным Яндекс.Музыки, на платформе каждый месяц запускается по 400 новых подкастов, всего же на площадке представлено уже 11,5 тысячи проектов. Каждый четвёртый из них относится к категории «Общество и культура». «Облгазета» подготовила подборку любопытных подкастов Екатеринбурга, посвящённых культурной тематике.

В эпоху победившего Интернета, когда доступ в сеть есть почти у всех, становится важным не просто слушать интересных людей, но и делать это когда и как тебе удобно. В этом главное отличие подкастов от тех же радиопередач. Они загружаются в Интернет и доступны в любой момент. Кроме того, если ведущий растекается мыслью по древу – можно перемотать или ускорить, а если, к примеру, надоела политика, то всегда можно найти тему по душе.

Справка «ОГ» Подкасты – это отдельный сегмент медиа, аудиоконтент, который слушатель подбирает по своему усмотрению. Как правило, подкасты имеют сериальный формат, в отличие, к примеру, от отдельно записанных аудиолекций. Слушать подкаст можно со смартфона, компьютера или планшета.

И выбор, надо признать, огромный – от истории до стендапа, от технических и сугубо прикладных областей до культуры и искусства. При этом жанровая палитра весьма разнообразна – от интервью или ток-шоу, когда ведущие общаются между собой или с приглашёнными собеседниками, до более сложных форматов – нарративных историй, расследований или аудиодрам.

В Екатеринбурге существует две профессиональные площадки для записи подкастов. Первая – студия «Послушайте!» в Доме Маклецкого, а вторая – «Venture Media» в здании Свердловской киностудии.

– Мы начинали как лейбл, то есть искали начинающих подкастеров, подписывали договор и помогали им в продакшне и постпродакшне, а также в продвижении. Однако эта модель показала себя нежизнеспособной, и мы перешли на модель создания подкастов для крупных брендов, – рассказывает «ОГ» Арина Лякишева, основательница студии «Venture Media». – Мы стараемся развивать творческое сообщество в Екатеринбурге, например, провели несколько лекций, запустили подкаст-клуб и организовали тематическую площадку на фестивале «Гиккон». Надеемся, что таким образом повлияли на развитие подкастов в Екатеринбурге. Если говорить о потенциале этого медиа на рынке России, то хочется увидеть дальнейший рост аудитории и увеличение доли интересных форматов.

- Сейчас для подкастов появилась подходящая техническая база – повсеместное распространение смартфонов с быстрым доступом в Интернет и подкаст-приложения, через которые удобно слушать, - говорит сооснователь студии "Послушайте!" Александр Козлов. - Кроме того, подкасты позволяют потреблять контент параллельно с другими действиями — прогулкой, уборкой и так далее.

Почти все проекты загружаются на большое количество интернет-площадок, поэтому есть выбор, где слушать. Многие загружают аудиодорожку на Ютьюб или в раздел с подкастами во ВКонтакте. Отметим, что специализированные приложения на смартфонах обладают более широким функционалом. В телефонах Apple есть штатное «Apple Podcasts», на андроид-смартфонах, соответственно, «Google Podcasts». С компьютера можно пользоваться уже упомянутой Яндекс.Музыкой или Spotify, SoundCloud.

«Шёпоты и книги»

Современная библиотека требует современных решений – в том числе представительства в Интернете. Пока одни ограничиваются сайтом, Муниципальное объединение библиотек Екатеринбурга запустило свой подкаст, в котором рассказывается о «закулисной» жизни библиотек и библиотекарей и о литературе в целом. Например, как измерить ценность той или иной книги? Или – может ли быть книжным памятником обычный листок бумаги с автографом? В гости к «Шёпотам» регулярно приходят известные авторы: в последнем выпуске первого сезона об исторических ошибках нашей страны рассуждают писатели Алексей Сальников (автор романов «Петровы в гриппе и вокруг него», «Опосредованно») и Шамиль Идиатуллин («Город Брежнев», «Бывшая Ленина»). Ведущие подкаста – Ирина Елисейкина, Ксения Кузнецова и Руслан Хисамутдинов.

– Мы говорим на достаточно широкий спектр тем, которые позволяют нашим слушателям как узнать что-то новое, так и задуматься о вечных вопросах, – делится с «ОГ» Руслан Хисамутдинов. – По итогам первого сезона нам стало понятно, что слушателям интересно узнавать о неизвестных гранях работы библиотек. Поэтому во втором сезоне мы продолжим раскрывать секреты жизни и труда библиотекарей. Будут и новые разговоры с экспертами в разных областях искусства и культуры и, конечно же, интервью с писателями.

«Росстритартнадзор»

Екатеринбург не редко называют российской столицей стрит-арта, и появление медиа, посвящённого уличному искусству, было лишь вопросом времени. Уже больше года исследователи феномена Александр Янг (проект «Street Art Hunter» – инстаграм с екатеринбургскими граффити) и Алексей Шахов (автор исследовательских экскурсий по стрит-арту) приглашают к себе в шоу уличных художников со всей страны и рассуждают о месте стрит-арта на улицах и в культуре. В 2021 году гостями проекта становились как широко известные художники, вроде Покраса Лампаса, так и местные – например OVS9N. Всего было записано два полноценных сезона по десять выпусков в каждом, но создатели не останавливаются, и на 2022 год у них большие планы.

– Наша миссия – сделать стрит-арт интереснее, глубже, но при этом оставить пространство для собственных рассуждений слушателя. Так что, думаю, [наш подкаст] для всех – как и искусство на улицах, – поясняет корреспонденту «ОГ» Алексей Шахов. – После нескольких эпизодов мы поняли, что также будет полезно размещать под выпусками дополнительные материалы с терминами и биографии художников, которые приходили к нам в качестве гостей.

«Инициатива показуема»

Может ли студенческий проект стать полноценным медиа? Теперь мы знаем, что да. Ксения Пакулина при поддержке Ural Music Volunteer Crew и министерства образования и молодёжной политики Свердловской области в начале осени запустила подкаст о городских инициативах. Гостями проекта становятся деятели культуры Екатеринбурга – от музейных работников до актёров и художников. Так, у Ксении вышли подкасты с директором и главным режиссёром Центра современной драматургии Антоном Бутаковым, директором Ural Music Night Наталией Шмельковой и другими.

– Культурных инициатив, вроде фестиваля «Стенограффия» в нашем городе, как оказалось, невероятное количество – хватит и на второй, и на третий сезон, – рассказывает Ксения. – Хочется, чтобы подкаст стал ещё интереснее: возможно, сделаем больше рубрик, начнём собирать мнения горожан о проектах, приглашать в один выпуск больше гостей, поработаем с саунд-дизайном. «Инициатива показуема» позволяет узнать о новом культурном проекте из первых уст и максимально просто, без специальных слов и терминологии: это разговор, в котором слушатель ближе знакомиться с проектом и, возможно, станет его частью – посетителем, партнёром или хотя бы наблюдателем.

«Суровый холст»

Директор галереи Синара Арт Дарья Костина и культурный обозреватель, автор телеграм-канала «Е-катарсис» Анна Филосян на протяжении уже восьми выпусков своего подкаста ищут феномен «уральскости» в творчестве местных художников. Они пытаются выяснить, зачем художники зачастую творят под псевдонимом, почему деревня Волыны это уральский Барбизон, а в последнем на данный момент выпуске рисуют портрет уральского посетителя выставок – кто он и зачем посещает экспозиции.

По словам Дарьи Костиной, «история уральского искусства и современные художественные практики региона настолько разнообразны, что про них можно и нужно говорить в самых разных форматах. Подкаст «Суровый холст» основан на стремлении раскрыть эти явления с точки зрения восприятия современного зрителя».

«Екатеринбург – город 7 районов»

Музей истории Екатеринбурга в своём проекте рассказывает о тех районах нашего города, которые часто игнорируются в путеводителях. Например, вы знали, где расположен самый короткий проспект Екатеринбурга? Или где находится уголок Швейцарии? А сотрудники музея не просто составили прогулочные маршруты по таким знаковым для города локациям, как Уктус или Вокзальный район, но и записали подкаст, который можно слушать во время прогулок по предложенным районам. В студию приходят историки и писатели нашего города и разговаривают о микрорайонах в формате «один выпуск – один район». Например, Евгений Бурденков, научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга и автор карманного путеводителя по Втузгородку, в последнем выпуске рассказал, с какими трудностями сталкивались строители и проектировщики микрорайона, ведь в его облике соседствуют конструктивизм, неоклассика и советский модернизм.