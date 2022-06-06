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Культура / Музыка
6 июня 2022, 16:21

Концерт группы «Руки Вверх» установил рекорд посещаемости «Екатеринбург Арены»

Сергей Жуков был приятно удивлен количеством зрителей на "Екатеринбург Арене". Скриншот видеоролика концерта "Руки Вверх"

Сергей Жуков был приятно удивлен количеством зрителей на "Екатеринбург Арене". Скриншот видеоролика концерта "Руки Вверх"

В минувшие выходные на «Екатеринбург Арене» прошел концерт музыкальной группы «Руки Вверх». Это мероприятие должно было состояться еще в 2020 году – к 25-летнему юбилею коллектива. Но Сергей ЖУКОВ смог приехать в столицу Урала только спустя два года. Впрочем, такое долгое ожидание обернулось рекордами – и для самой группы, и для принимающего стадиона.

Изначально концерт был запланирован на 20 июня 2020 года, однако из-за коронавирусных ограничений его пришлось перенести на 4 июля 2021 года. Правда, и через год мероприятие не состоялось, так как в регионе по-прежнему действовали ограничения, а организаторы хотели, чтобы концерт был максимально масштабным. И спустя два года Сергей Жуков все же выступил в Екатеринбурге. Этот концерт открыл стадионный тур по стране, в котором предполагается выступление на аренах, построенных к чемпионату мира по футболу. Далее последуют Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург и Казань. Сам Сергей Жуков отметил, что концерт в Екатеринбурге стал самым масштабным в истории группы.

«35 тысяч пар танцующих ног. 35 тысяч бьющихся в такт музыке сердец. 35 тысяч счастливых, полных добра улыбок. И 70 тысяч поднятых вверх рук. Мы сделали это», – говорится в социальных сетях группы.

Организаторы предусмотрели три зоны для зрителей. Фан-зона и танцпол располагались непосредственно на футбольном поле, которое на время концерта было закрыто специальным покрытием. Также билеты продавались и на трибуны «Екатеринбург Арены», причем были задействованы даже выносные сборно-разборные конструкции. Сергей Жуков много общался с залом и благодарил своих фанатов за то, что они до сих пор слушают песни группы. Во время концерта было и два сюрприза: солист «Руки Вверх» брал паузу, чтобы переодеться, а вместо него на сцене появлялись другие участники шоу. Первым вышел брат Сергея – Михаил, который является соавтором некоторых песен легендарной группы. А во второй паузе выступил екатеринбургский исполнитель Niletto, который привел арену в восторг своим хитом «Любимка».

Справка

До выступления группы «Руки вверх» на «Екатеринбург Арене» проводился большой концерт группировки «Ленинград» в 2019 году, который собрал 30 108 зрителей.

25 июня должно было состояться стадионное выступление Макса Коржа, оно вполне могло побить рекорд «Руки Вверх», так как билетов на это мероприятие в продаже практически не осталось. Но вчера исполнитель заявил, что его концерт не состоится.

Футбольные рекорды

Если брать футбольные матчи, то в рамках чемпионата России рекордным с точки зрения посещения является встреча, которая состоялась 15 апреля 2018 года. Тогда встречались «Урал» и «Спартак», и на этой игре присутствовало 26 868 зрителей.

Во время чемпионата мира по футболу в 2018 году «Екатеринбург Арена» принимала четыре матча, самым посещаемым из которых стала встреча Мексики и Швеции: на этой игре присутствовал 33 601 зритель.

  • Опубликовано в №97 от 07.06.2022
Областная газета Свердловской области
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