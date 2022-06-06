Концерт группы «Руки Вверх» установил рекорд посещаемости «Екатеринбург Арены»

Сергей Жуков был приятно удивлен количеством зрителей на "Екатеринбург Арене". Скриншот видеоролика концерта "Руки Вверх"

В минувшие выходные на «Екатеринбург Арене» прошел концерт музыкальной группы «Руки Вверх». Это мероприятие должно было состояться еще в 2020 году – к 25-летнему юбилею коллектива. Но Сергей ЖУКОВ смог приехать в столицу Урала только спустя два года. Впрочем, такое долгое ожидание обернулось рекордами – и для самой группы, и для принимающего стадиона.

Изначально концерт был запланирован на 20 июня 2020 года, однако из-за коронавирусных ограничений его пришлось перенести на 4 июля 2021 года. Правда, и через год мероприятие не состоялось, так как в регионе по-прежнему действовали ограничения, а организаторы хотели, чтобы концерт был максимально масштабным. И спустя два года Сергей Жуков все же выступил в Екатеринбурге. Этот концерт открыл стадионный тур по стране, в котором предполагается выступление на аренах, построенных к чемпионату мира по футболу. Далее последуют Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург и Казань. Сам Сергей Жуков отметил, что концерт в Екатеринбурге стал самым масштабным в истории группы.

«35 тысяч пар танцующих ног. 35 тысяч бьющихся в такт музыке сердец. 35 тысяч счастливых, полных добра улыбок. И 70 тысяч поднятых вверх рук. Мы сделали это», – говорится в социальных сетях группы.

Организаторы предусмотрели три зоны для зрителей. Фан-зона и танцпол располагались непосредственно на футбольном поле, которое на время концерта было закрыто специальным покрытием. Также билеты продавались и на трибуны «Екатеринбург Арены», причем были задействованы даже выносные сборно-разборные конструкции. Сергей Жуков много общался с залом и благодарил своих фанатов за то, что они до сих пор слушают песни группы. Во время концерта было и два сюрприза: солист «Руки Вверх» брал паузу, чтобы переодеться, а вместо него на сцене появлялись другие участники шоу. Первым вышел брат Сергея – Михаил, который является соавтором некоторых песен легендарной группы. А во второй паузе выступил екатеринбургский исполнитель Niletto, который привел арену в восторг своим хитом «Любимка».

Справка До выступления группы «Руки вверх» на «Екатеринбург Арене» проводился большой концерт группировки «Ленинград» в 2019 году, который собрал 30 108 зрителей. 25 июня должно было состояться стадионное выступление Макса Коржа, оно вполне могло побить рекорд «Руки Вверх», так как билетов на это мероприятие в продаже практически не осталось. Но вчера исполнитель заявил, что его концерт не состоится. Футбольные рекорды Если брать футбольные матчи, то в рамках чемпионата России рекордным с точки зрения посещения является встреча, которая состоялась 15 апреля 2018 года. Тогда встречались «Урал» и «Спартак», и на этой игре присутствовало 26 868 зрителей. Во время чемпионата мира по футболу в 2018 году «Екатеринбург Арена» принимала четыре матча, самым посещаемым из которых стала встреча Мексики и Швеции: на этой игре присутствовал 33 601 зритель.