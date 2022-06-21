Оттрубим в ночную смену: гид по Ночи музыки-2022

Вход на все площадки Ночи музыки – бесплатный, но на некоторые необходимо предварительно зарегистрироваться. Фото: Владимир Мартьянов

В ночь с 24 на 25 июня Екатеринбург погрузится в марафон Ural Music Night. В этом году на фестивале будут действовать более 100 площадок, где выступят порядка 3000 музыкантов. Среди хедлайнеров – певица МакSим, группа «Браво», «Песняры», АК-47, Найк БОРЗОВ, Uma2rman и другие.

Уральская ночь музыки возвращается к своему привычному формату. Хотя это один из крайне немногих фестивалей в стране, который, несмотря на пандемию, не отменялся. Другое дело, что были переносы, ограничения и изменение условий проведения. В 2020 году, напомним, Ural Music Night состоялась уже в середине сентября, когда находиться всю ночь на открытом воздухе было уже, мягко говоря, некомфортно. В 2021-м мероприятие и вовсе перенесли на конец октября, поэтому единственным приемлемым вариантом оказалось провести «Ночь» под крышей. Понятно, что гости, участники и организаторы фестиваля привыкли к другому масштабу, и сейчас у всех будет возможность развернуться на полную мощность.

«Старый Новый рок». Реинкарнация

Основатель и генеральный продюсер Ночи музыки Евгений Горенбург на протяжении 20 лет организовывал знаменитый фестиваль «Старый Новый рок». Последний раз событие прошло в 2020 году, на этом его история завершилась. Однако на Ural Music Night случится реинкарнация – сцена, где будут выступать рок-группы, тоже носит название «Старый Новый рок». Площадка расположится на Главпочтамте, старт – в 17:40. Здесь выступят 16 коллективов, среди хедлайнеров – екатеринбургская группа «Курара» во главе с Олегом Ягодиным (начало в 23:15), а также Найк Борзов – автор песен «Лошадка», «Верхом на звезде», «Три слова». Найк споет в самом финале: поклонникам нужно быть у Главпочтамта в 00:25.

Хоть Екатеринбург – город рокерский, уверены, найдутся те, кто с удовольствием станцует под поп-хиты. Для них предусмотрена сцена «Дисколенд» на улице Вайнера. Вечером (в 19:05) на этой площадке выступят «Песняры» – группа, которая уж точно не нуждается в представлении. Добавим лишь, что ансамбль был создан уроженцем Свердловска Владимиром Мулявиным, и это тоже повод не пропустить их мини-концерт, чтобы вместе спеть «Вологду» и «Беловежскую Пущу». У тех, кто не успеет на Вайнера, будет второй шанс – «Песняры» также выступят на площадке под названием «Музыка народов России» у Дома офицеров ЦВО (в 22:15).

Еще одним хедлайнером «Дисколенда» станет Татьяна Овсиенко – в прошлом солистка группы «Мираж», затем отправившаяся в сольное плавание. Напомнить хиты? Пожалуйста: «Капитан», «Школьная пора», «Женское счастье» и «За розовым морем» – ностальгия по 90-м вам обеспечена. Татьяна выйдет на сцену в 22:15.

Джазменов – за Оперный и на яхту, рэперов – в цирк

Перед Театром юного зрителя у входа в Харитоновский парк организуют сцену «Изумрудный город». Несложно догадаться, что главным героем здесь будет известный уральский ансамбль «Изумруд». Они сыграют фрагмент новой программы «Пульс Земли. Урал» (старт – в 22:20). Концепция площадки – музыка мира, а это значит, что за вечер и ночь здесь прозвучат русские, грузинские, татарские мелодии, которые гармонично соединят с джазом, роком, электронной и классической музыкой.

Главная джазовая сцена на этот раз разместится в сквере за зданием театра «Урал Опера Балет». В программе все – от панк-рок на блюзе до регги. Выступления начнутся в 18:30, всего выступит девять команд, на десерт – группа «Запрещенные барабанщики» (23:10). К слову, джазовые хедлайнеры тоже не ограничились одной площадкой: до этого они сыграют в губернском яхт-клубе «Коматек» (21:00), где соберется джаз-тусовка со «Старым приятелем» и «Приморским парком». В этот день в яхт-клубе еще и состоится этап всероссийской регаты, поэтому музыку можно будет совместить со спортом.

Хип-хоп-площадка Ural Music Night на этот раз переедет на площадь перед Екатеринбургским цирком. Многие помнят, какая давка была несколько лет назад на так называемой «Большой терке» (ул. Малышева, 44), когда там выступали рэперы. Теперь организаторы сделали выбор в пользу другого места, что, надеемся, исправит ситуацию.

Многолюдно будет и на самой сцене – здесь выступят 14 команд, преимущественно уральских. Откроет рэп-вечеринку екатеринбуржец ЧИСТОSOUND (18:20), также на этой площадке можно будет услышать «Белую кость», Костю Карпа, El Mashe, «Старый кадиллак», а ровно в полночь свердловчан ждет выступление «АК-47».

Место встречи изменить можно, программу – тоже

Первой из площадок нынешней Ural Music Night объявили площадь 1905 года, где должна была прозвучать рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» в исполнении труппы пермского Театра-Театра. Однако, по техническим причинам от этого произведения пришлось отказаться. В качестве замены остановились на мюзикле «Алые паруса» этого же коллектива. Если считать, что Ночь музыки проходит в разгар выпускных, то замена даже оправдана. Начало в 21:00.

В последние дни перед фестивалем сменил прописку Фолк-карнавал. Организаторы заявили средневековый балаган с ярмаркой, шутами, менестрелями и трактирами, мастер-классами, танцами и, естественно, соответствующей музыкой. Фолк-карнавал должен был пройти в Саду Вайнера (ул. Первомайская), но потом площадку перенесли к Уральскому центру развития дизайна (Горького, 4 А). На этой сцене выступят такие группы, как «Сны Саламандры», Aeterna, Gilead и другие.

Еще один переезд случился с, пожалуй, главной звездой этой «Ночи» – певицей МакSим. За судьбой и здоровьем исполнительницы еще совсем недавно следила чуть ли не вся страна – в тяжелой форме Марина Абросимова перенесла коронавирус. Сейчас ей уже удалось восстановиться, Интернет облетел ролик, как МакSим выступает на финале Кубка России по футболу, где победил «Спартак». Неофициальный гимн команды – как раз хит этой певицы «Знаешь ли ты». Вероятно, оценив сколько поклонников (в том числе футбольных фанатов) может прийти на ее выступление в «Ночь музыки», организаторы решили перенести ее концерт с площадки перед «Космосом» к Капсуле времени (Плотинка). Старт в 00:15.

Фото: Галина Соловьёва

С кем встречаем рассвет

Вообще во время Ural Music Night в Екатеринбурге очень сложно будет найти хоть одну площадку, не участвующую в музыкальном марафоне. Петь и играть будут везде: в ресторанах, барах, пабах, кафе и торговых центрах. Так, еще одна звездная сцена носит название ESTORY и расположится в ТЦ «Гринвич». Там выступят группа Uma2rman (в 20:00) и певица Ольга Серябкина (экс-солистка группы «Серебро», начало ее выступления в 22:30).

Утро участников фестиваля традиционно приглашают встретить на Октябрьской площади на акции «Светает». В этом году рассвет свердловчане увидят вместе с группой «Браво». С 2:00 до 2:55 легендарный коллектив порадует самых стойких слушателей своими хитами, а затем к ним присоединится екатеринбургский Камерный оркестр B-A-C-H, вместе они исполнят композицию «Ночь пройдет, наступит утро ясное…».

Гостям Ural Music Night вновь раздадут 40000 зеркал, с помощью которых они поймают первые лучи солнца.

Акция "Светает". Фото: Павел Ворожцов

* Впервые организаторы Ural Music Night подготовили две площадки для детей. Первая – «В стиле бард-рок», там выступят коллективы, участвовавшие в одноименном конкурсе (Большой зал Окружного дома офицеров, 19:00). Вторая сцена называется «Своя компания у Исеть Парка», где выступят участники творческого фестиваля «Пять с плюсом». Здесь же состоится концерт из хитов мультфильма «Синий Трактор» и Фиксишоу-2022 (с 15:00 до 20:00). * Также в первый раз на фестивале состоятся дизайнерские показы. Подиум протяженностью 150 метров возведут на Октябрьской площади. Свои коллекции представят George Shaghashvili, Анна Малышева, Inna Koroleva Lab, Elena Piskulina, Hard, SiamSiam и другие. *25 июня в культурно-выставочном комплексе «Синара Центр» пройдет III ежегодная конференция Ural Music Night для музыкантов и представителей индустрии.