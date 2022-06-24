В Екатеринбурге стартует фестиваль Ural Music Night

Фото: Полина Зиновьева

В столице Урала прошла пресс-конференция, посвященная старту фестиваля Ural Music Night. Уральская ночь музыки состоится уже сегодня. Первые площадки начнут работу через несколько часов.

— Мы всегда поддерживали и поддерживаем этот фестиваль. Он стал авторитетным, влияющим на имидж региона. Очень рад, что в этом году Ночь музыки проходит при минимуме ковидных ограничений. Сам лично вечером сниму пиджак и галстук и посещу несколько площадок, — заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Фото: Полина Зиновьева

Директор фестиваля Евгений Горенбург рассказал, что организаторы планируют выйти на доковидные показатели посещаемости.

— Ожидаем около 300 тысяч зрителей, у нас больше 100 площадок. В Интернете нас будут смотреть более 5 миллионов человек. Сегодня Екатеринбург превратится в музыкальную столицу мира, — отметил Евгений Горенбург.

Фото: Полина Зиновьева

В пресс-конференции принял участие и один из хедлайнеров фестиваля —​​​ Максим Свобода. Он выступает в столице Урала уже не в первый раз.

— Екатеринбург с каждым годом нравится мне все больше и больше. Организаторы делают очень крутое масштабное событие. Мы много где выступали, и я могу заверить, что Ural Music Night — влиятельный фестиваль, все хотят выступить здесь, — сказал Максим Свобода.