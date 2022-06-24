Темы дня

Культура / Музыка
24 июня 2022, 14:26

В Екатеринбурге стартует фестиваль Ural Music Night

Организаторы фестиваля

Фото: Полина Зиновьева

В столице Урала прошла пресс-конференция, посвященная старту фестиваля Ural Music Night. Уральская ночь музыки состоится уже сегодня. Первые площадки начнут работу через несколько часов.

— Мы всегда поддерживали и поддерживаем этот фестиваль. Он стал авторитетным, влияющим на имидж региона. Очень рад, что в этом году Ночь музыки проходит при минимуме ковидных ограничений. Сам лично вечером сниму пиджак и галстук и посещу несколько площадок, — заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Фото: Полина Зиновьева

Директор фестиваля Евгений Горенбург рассказал, что организаторы планируют выйти на доковидные показатели посещаемости.

— Ожидаем около 300 тысяч зрителей, у нас больше 100 площадок. В Интернете нас будут смотреть более 5 миллионов человек. Сегодня Екатеринбург превратится в музыкальную столицу мира, — отметил Евгений Горенбург.

Фото: Полина Зиновьева

В пресс-конференции принял участие и один из хедлайнеров фестиваля —​​​ Максим Свобода. Он выступает в столице Урала уже не в первый раз.

— Екатеринбург с каждым годом нравится мне все больше и больше. Организаторы делают очень крутое масштабное событие. Мы много где выступали, и я могу заверить, что Ural Music Night — влиятельный фестиваль, все хотят выступить здесь, — сказал Максим Свобода.

Фото: Полина Зиновьева

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
24.06.2022, 17:45 / Общество
Сервисы такси "Яндекс Go" и Uber выплатят водителям компенсацию за простой во время сбоя
24.06.2022, 17:25 / Общество
В России хотят ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете
24.06.2022, 16:53 / Общество
В Красноуральске будут судить мать девочки, которая схватилась за оголенные провода и погибла
24.06.2022, 16:28 / Экономика
Свердловские власти направят 225 миллионов на развитие сел
24.06.2022, 15:51 / Общество
В Екатеринбурге задержали банду похитителей колес