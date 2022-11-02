Оркестровое нашествие

Еще на первом форуме оркестры России доказали: на народных инструментах они могут играть всё – увертюру к опере «Руслан и Людмила» Глинки, даже... «Маленькую сюиту» Чарли Чаплина. Интересно, что прозвучит в эти дни? Фото: Галина Соловьёва

Сегодня в Екатеринбурге под эгидой областного министерства культуры открывается II Уральский форум национальных оркестров России. Организаторы – Уральский центр народного искусства им. Родыгина – мечтают просто и конкретно: провести второй не хуже, чем первый. И это понятно. Но! Российские оркестры уже занимают места на следующем, третьем Уральском форуме.

Уйти с «обочины»

С самой идеей форума Урал по сути вызвал огонь на себя. Но тотчас был поддержан коллегами из других регионов России. Потеряв в последние годы всякую надежду на внимание государства к своему жанру, представители народно-исполнительского искусства решили сами привлечь к себе внимание – заявить о своих достижениях, об очевидных профессионалам проблемах, а заодно подтянуть к событию зрителей, потому что нынче народное искусство «на обочине» и зрительского внимания. А для этого надо было «просто» собраться – для праздника и для серьезного диалога. Таким и получился в прошлом году первый форум, первая встреча национальных оркестров России.

Зрители до сих пор вспоминают феноменальный гала-концерт, когда на одной сцене играл сводный оркестр из пяти(!) оркестров, 180 музыкантов под руководством восьми (!) дирижеров – а до этого у каждого оркестра-участника был еще «сольный концерт», и тоже при переполненном зале. Практики же, сами оркестры и их лидеры, признательны Уралу за честность и высокую планку разговора о профессиональных проблемах, среди которых – менеджмент в концертных организациях, подготовка дирижеров при нынешней, увы, несовершенной системе музыкального образования, репертуар и госзадание по концертам… Потому и стремятся коллективы снова на встречу. Потому Уральский центр народного искусства и вынужден был кому-то нынче отказать: одна сцена и три дня форума не в состоянии принять всех желающих. Не отказал Урал (да и не мог!) только патриарху жанра – академику Михаилу Имханицкому. «Ни на что не претендую: ни на комфорт, ни на выступление», – шутил Михаил Иосифович, обосновывая свое желание вновь приехать на Урал. Но кто же из «народников» в здравом уме и доброй памяти откажется от разговора с Пименом жанра – легендарным музыковедом, исполнителем, педагогом, композитором?!

Кто-то со стороны, предполагаю, готов поерничать: что же, первый форум был впечатляющим, но не эффективным, если… необходим второй? И второй, и третий. Ответ прост, как правда: невнимание государства к народному искусству длилось почти четверть века, проблемы жанра, превратившиеся за это время в хроническую «сердечную недостаточность» общества, за одну встречу, даже за один год не решить. Уже то хорошо, что общество начало прислушиваться к диагнозу, поставленному профессионалами.

Комментарии Марина БОРОВКОВА, директор Уральского центра народного искусства им. Е. П. Родыгина, заслуженный работник культуры РФ: – После Первого форума национальных оркестров России мы сами не ожидали такого резонанса, таких эмоций. Такого позитивного напряжения. Идея соединить все российские коллективы народных инструментов, пока разрозненные, консолидировать их силы оказалась очень востребованной. Но главное – надо соединить новое поколение слушателей с этим искусством. К сожалению, не сможем, как в прошлом году, объединить в сводном оркестре пять коллективов – все-таки наша сцена для этого маловата. Зато в течение года между участниками шла работа над общей концертной программой. Каждый оркестр предложил три своих произведения. Дирижеры будут меняться. Но сводный оркестр исполнит общую, единую программу. Такое содружество, такая созвучность! Оркестры удивляют не только зрителей, они удивляют сами себя. У одних – рок, у других – обработка фольклора, третьи воплощают в звучании современные тренды. А как они все стремятся на Урал, на форум! Из оркестра Татарстана, где очень дорожат своей идентичностью, едут к нам все 65 музыкантов. Более того, руководитель сказал: «Только что принял в оркестр 66-го, приедет и 66-й!» Лариса ВАКАРЬ, начальник отдела профессионального искусства и художественного образования министерства культуры Свердловской области: – Народно-исполнительское искусство как явление относится больше к советскому времени, и тогда государство поддерживало его. Хотя родилось оно на рубеже XIX-XX веков. Николай Осипов по сути как археолог собирал по стране и восстанавливал народные инструменты, потом создал оркестр, который сам по себе стал явлением. И в советское время был колоссальный расцвет этого жанра. А когда случились исторические перемены, приведшие Россию к сегодняшнему дню, новые поколения занялись переоценкой ценностей. И народно-исполнительское искусство оказалось отодвинутым. Правда, на рубеже 2000-х был подъем жанра. Особенно это касалось Уральского региона: здесь мощная школа народного исполнительства. Достаточно назвать имена Знаменский, Блинов, Романько, Амиров – у нас было созвездие народных исполнителей-виртуозов. Очень сильно было оркестровое, ансамблевое движение. В истории остались «Баянисты Екатеринбурга» под управлением Болковского… Следом появились «Русичи», «Аюшка», «Изумруд». У каждого – своя жанровая особенность. Это вовсе никакой не музей! Но после подъема наступило затишье. А оркестры живут, действуют. Задача – соединить эти коллективы и современных слушателей, многие из которых, увы, даже не подозревают о таком направлении, о таких творческих откровениях в народном искусстве, которые берут за душу…

… Плюс целый концерт премьер

С народным искусством точь-в-точь как в пословице «Нет пророка в своем Отечестве». Удивительное дело: даже в политически нестабильные времена концерты за рубежом моисеевского ансамбля народного танца, оркестра народных инструментов имени Осипова, народного хора имени Пятницкого неизменно проходят под овации. И наш Уральский хор на гастролях собирает аншлаги. А «дома» родное часто – как привычное. Сегодня есть и завтра будет. Не в диковинку. «Пойду-ка лучше на заезжую эстрадную звезду…». Меж тем сотни и тысячи раз замечено и отмечено: стоит даже случайному зрителю оказаться на концерте моисеевцев или Уральского хора – на генетическом уровне срабатывает «национальное родство». Танец румянит щеки. Звук балалайки или «Уральская рябинушка» учащают сердцебиение.

II Уральский форум национальных оркестров России, поставивший одной из главных своих задач диалог исполнителей и слушателей, предлагает целую галерею концертов, что в одном месте в одно время мало где увидишь. Участники форума – четыре знаменитых коллектива: Красноярский филармонический русский оркестр им. А. Ю. Бардина, Государственный оркестр народных инструментов республики Татарстан, Уральский государственный русский оркестр, Национальный академический оркестр народных инструментов России им. Н. П. Осипова. Только гостей – 165 музыкантов. Что ни коллектив, то особая программа. Плюс променад-концерты квартета «Урал», ансамбля «Русичи», концерт «Изумруда». У каждого – свое лицо, свой характер, репертуар и манера игры: Уральский русский оркестр под управлением Леонида Шкарупы исполняет сегодня серьезные авторские произведения, которые не всякому оркестру под силу, оркестр Осипова – основатель и один из флагманов жанра, смело использующий самобытные народные инструменты (владимирские рожки, жалейки, брёлки, трещотки, кокошник, колокольчики), в репертуаре оркестра Татарстана широкий спектр народных мелодий в оригинальной обработке… Но – всего не описать. Почувствовать «особинку» каждого – лирику, зажигательность или философию, можно только побывав на концерте. И любые сравнения можно создать только лично и только очно.

Впервые в этом году состоятся выездные концерты коллективов-участников форума – в Березовский, Первоуральск. И впервые же, кроме гала-концерта, пройдет концерт-премьера – с программой произведений-призеров I Всероссийского конкурса композиторов «Время оркестра народных инструментов». Были бы у меня полномочия, пригласила бы зрителей и на мастер-классы: домры, балалайки, баяна, даже мастер-класс дирижера. Да, это учеба для профессионалов, рабочий процесс, но в прошлом году, побывав на паре-тройке таких мастер-классов, получила несказанное удовольствие. Когда работают настоящие профи – засмотришься и заслушаешься. Особенно если учеба и «разбор полетов» проходят на гуслях звончатых (будет впервые и такой мастер-класс)! Кстати, гусли входят в моду. «Как имена Ульяна или Елисей, – с улыбкой отмечают специалисты. – Целыми классами начинают обучаться игре на гуслях».

Стало быть, что-то на генетическом уровне просыпается в нас? Возвращает к родному, национальному…

«А кто такой Родыгин?»

На форуме, в его теоретической части, и нынче будет обсуждаться целый комплекс вопросов: творческое лидерство, мастерство, репертуар. Вечные темы. Но показательно название научного диалога – «Роль национального оркестра в современном мире». Национальное искусство – национальное самосознание. События последнего времени обостряют эту параллель. Никто специально этого не задумывал. Совпало. Назрело. Человек устает от безвременья, без ощущения корней. Ему все-таки необходимо крепко стоять на земле, чувствовать родную почву. К сожалению, народное искусство, и дающее как раз это самоощущение, попало когда-то под переоценку ценностей. Да, в свое время оно было идеологизировано (вспомним Людмилу Зыкину с неизменными выступлениями под национальный оркестр на державных концертах). Но! Идеология брала в свой оборот самое лучшее. В том числе и этот жанр. Но сейчас-то он, свободный от идеологии, может обращаться к лучшему в человеке. Душевному, сердечному. На этом и возможно возрождение интереса к жанру.

I Уральский форум национальных оркестров завершился решением провести первый композиторский конкурс «Время оркестров народных инструментов». Урал рискнул объявить эту инициативу и взял ее воплощение на себя. В течение года композиторы разных регионов России присылали свои произведения. Жюри отобрало лучшие – 23. Они и будут исполнены в концерте-премьере (прецедента в России еще не было). Более того, сочинения изданы отдельным сборником, что немаловажно в решении проблемы репертуара «народников». Какова эта новая народная музыка России? Услышим.

Специалисты утверждают: каждый регион имеет свои интонационные основы, связанные с фольклором. Так или иначе это проявляется в музыкальном репертуаре. Он обозначает самобытность региона. Возможно, народная музыка, народные инструменты и есть тот стержень, на который стоит опираться? Особенно сегодня.

Ни у одного из жанров нет нынче идеологического покровительства. Добиваться приоритетного положения можно только своими силами и талантом – идеями, инициативами. В народном искусстве – чтобы вернуть, в частности, полные залы. Иначе…

Рассказывают, в День России на Плотинке в Екатеринбурге, где сводный хор исполняет популярные отечественные песни, далеко не каждый может сегодня подпеть «Уральской рябинушке». Слов не знают. На реплику «Так это же наш Родыгин!» – не удивляйтесь, можете услышать в ответ: «А кто это?»