Дыхание Земли – нерв «Адиемуса», особенно остро оно ощущалось в сцене с "дышащими" зонтами, отстукивающими пульс планеты. Фото предоставлено Свердловской детской филармонией

Три декабрьских дня для Свердловской детской филармонии прошли под знаком «Адиемуса» – кантаты Карла Дженкинса, мировой знаменитости, давно и прочно прописавшейся в строках хит-парадов. Темы «Адиемуса» можно услышать в «Аватаре», музыка давно покорила Европу, Азию, Америку. В России же его популярность только набирает обороты.

Для джаз-хора Детской филармонии это уже третье обращение к знаковому произведению. В 2006 году Марина Макарова получила губернаторскую премию за исполнение «Танцев времени» (третий альбом «Адиемуса»). В 2016 году дирижер театра «Новая опера» ДмитрийВолосников, режиссер Иван Фадеев и джаз-хор представили оригинальную версию кантаты Дженкинса, ставшую кульминацией фестиваля средневековой культуры «Ростовское действо». Позже оно прозвучало на сцене театра «Новая опера» и в Екатеринбурге. И вот третий «Адиемус» – обескураживающий своей мощью, заряжающий энергией молодости. Сто с лишним музыкантов, многочасовые репетиции, более полутора тысяч зрителей самого разного возраста и музыкальных пристрастий. Премьера состоялась в Ревде, на сцене городского Дворца культуры, затем ему стоя аплодировал Екатерининский зал СГДФ и зал Нижнетагильской филармонии.

Проект во всех смыслах сложносочиненный. Идеологу и главному двигателю проекта (Дмитрий Волосников) надо было собрать в единое целое Екатеринбургский камерный оркестр B-A-C-H, духовую группу оркестра штаба ЦВО, ударников под управлением Евгения Ханчина, солирующее фортепиано (Анастасия Фартушняк) и аккордеон (Надежда Кордюкова), этнического мультиинструменталиста Сергея Клевенского, джаз-хор, солисток (Ирина Костина, Большой театр и театр «Новая опера»; Вероника Мохирева, столичная актриса и певица). В сценическом действе, по замыслу режиссера, переплелись хоровое искусство и хореография, театр и инструментальная музыка, джаз и этника, прошлое и настоящее, маленький человек и огромная вселенная.

«Адиемус» – гигантский разнофактурный музыкальный пэчворк, в котором слышны кельтские мелодии и вальсы Штрауса, шелест барокко и вздохи румбы, ласковая свирель и брутальный саксофон, мелодии востока и африканские ритмы, отголоски Баха и Вивальди, Моцарта и Бетховена. Очень визуальная и самодостаточная музыка Дженкинса усилена еще одним инструментом – человеческим голосом. Голосом хора, поющего на придуманном композитором языке. Ошарашивающий непонятностью слов вначале, он очень скоро становится частью музыкально-театрального шаманства. И слова оказываются неважными. Музыка все делает сама, проникая в каждого человека, обнимая его, заземляя и возвышая одновременно. В медитативное состояние погружаешься с первыми звуками голоса Ирины Костиной: глубокий и глубинный, словно голос чистой земли. «Давно не испытывала таких чувств. Не могу остыть. Полтора часа на одном вдохе. Фантастическая фантазия композитора, профессионализм хора и оркестра. Как все лаконично и точно! Листик, книжка, зонтик – все читается. Как собрано, какое ожерелье, каждая бусинка видна и ощутима. Сила музыки невероятная, другого языка не надо. Это событие для Ревды, конечно. Классические концерты мы видим и слышим. Но сегодня шли на что-то новое, необычное. Аплодировать нельзя между частями, но удержаться было невозможно. Надеюсь, это еще побурлит во мне, поживет», – делится впечатлениями после финальных аплодисментов Татьяна Асельдерова, директор городской музыкальной школы.

Иван Фадеев и джаз-хор под управлением Марины Макаровой безусловно сотворили на сцене свою историю – историю человеческого пути через трудности познания, нежности любви, озорство юности, разочарования зрелости. Но каждый зритель мог, войдя в поток музыки, придумать, нарисовать, прочувствовать свою собственную историю. «Насколько все актерски богато, какие выразительные руки, глаза. Мы все чувствуем, где агрессия, где нежность. Все голосом спето, руками и лицом сыграно. Очень богатая на эмоции работа», – говорят тагильчане.

В конце ХХ века знаменитый американский музыкант, многократный обладатель «Грэмми» Пол Винтер создал уникальный проект «Пульс Земли», соединив голоса живой природы с аутентичным русским фольклором. И услышать эти вибрации можно было в Екатеринбурге на фестивале «Изумрудный город». Дыхание Земли – нерв «Адиемуса», особенно остро оно ощущается в сцене с дышащими зонтами, отстукивающими пульс планеты. Но творение Дженкинса больше, чем просто пульсация – это тревожная кардиограмма Земли. Музыкальный философ, как нередко его называют, композитор ищет и создает собственные музыкальные миры, обнажает точки пересечения разных культур, учит понимать голоса Земли, лишая их языковой принадлежности. И в этом смысле «Адиемус» невероятно созвучен с «Пульсом Земли», «экологически чистой» музыкой, имеющей естественное, живое звучание, объединяющей и сплачивающей человечество. Голоса солистов, хора, скрипок, шотландской волынки, африканского барабана сливаются в финале в молитву света, а зрительское состояние близко к катарсису.

– Когда появилось название «Аdiemus», Карл Дженкинс обнаружил в словаре латинских слов, что оно давно существует. Он его придумал, а оно есть на самом деле и обозначает «идущие вместе», «идущие верным путем», — говорит Дмитрий Волосников. Слоганом всего проекта стали именно эти слова – «Мы на правильном пути».