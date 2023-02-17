Концерт студентов Уральской консерватории в Новоуральске. Фото предоставлено УГК

Уральская государственная консерватория имени М. П. Мусоргского (УГК) запустила второй этап акции «Большая музыка – в малые города». С февраля по апрель преподаватели и студенты высшего учебного заведения побывают в пяти территориях Свердловской области с выступлениями и мастер-классами. Финалом масштабного проекта станет гала-концерт юных музыкантов, которые наиболее проявят себя во время образовательных мероприятий.

«Большая музыка – в малые города» – инициатива Виктора Ямпольского, пианиста, заслуженного артиста России и президента Фонда поддержки проектов в области культуры «Мост искусств». Виктора Ямпольского в свою очередь финансово поддержал Президентский фонд культурных инициатив. В итоге для участия в акции были выбраны четыре российские консерватории – Саратовская, Астраханская, Казанская и Уральская.

В Свердловской области определили пять территорий, с которыми плотно будут работать музыканты нашей консерватории. Это Качканар, Новоуральск, Серов, Тавда и Верхняя Синячиха. Первый этап проекта состоялся осенью, сейчас стартовала вторая и завершающая стадия.

Площадками для концертов и образовательных сессий станут учреждения дополнительного образования – детские школы искусств и музыкальные школы. Конечно, и учащиеся, и преподаватели на местах очень рады участию в акции, ведь речь идет о мастер-классах профессионалов самого высокого уровня. Но сотрудники консерватории уверены, что им этот проект нужен не меньше, поскольку они, участвуя в нем, работают на перспективу.

– Консерватория считается центром культуры Урала. Именно мы формируем поколение, которое придет на смену нам, – рассказывает «ОГ» куратор проекта, проректор по научной работе УГК Галина Денисова. – И если мы будем делать это только на своей территории – в Екатеринбурге, то речь пойдет лишь о малой части музыкантов. Когда мы едем в малые города, люди вдохновляются, стремятся к искусству, ставят для себя серьезные цели. Да, для нас это в первую очередь просветительская миссия. Но мы прекрасно понимаем: что унесем в массы сейчас, то и получим уже через несколько лет.

Кроме того, от Уральской консерватории в проекте, помимо маститых педагогов – народных и заслуженных артистов страны, участвуют студенты, для которых это действительно полезный опыт. Некоторые концерты собраны полностью из номеров учащихся консерватории, да и один из самых больших мастер-классов первого этапа проекта дал именно магистрант второго курса кафедры хорового дирижирования Владислав Осипов. Оказалось, что в Серове очень много детских хоровых коллективов, поэтому занятие шло несколько часов – пока все желающие себя не показали.

Владислав Осипов на мастер-классе в Серове. Фото: Предоставлено УГК

Также в рамках «Большой музыки…» с юными дарованиями работают скрипачи, аккордеонисты, домристы, пианисты, гитаристы, трубачи, вокалисты и другие специалисты. В итоге за время проекта ученики в каждом городе получат возможность посетить мастер-классы с максимальным разнообразием музыкальных инструментов.

После концерта студентов класса профессора УГК Михаила Уляшкина в Верхней Синячихе. Фото: Предоставлено УГК

Очень приятным бонусом для тех, кто поучаствует в акции, станет возможность отобраться на финальный гала-концерт, который состоится 25 апреля в Большом зале Уральской государственной консерватории.

– Выбор будет сделан после окончания проекта, после того, как мы прослушаем всех ребят, – поясняет Галина Денисова. – Постараемся провести отбор так, чтобы наполнить концерт и представителями разных городов, и разными инструментами, чтобы было интересно. Вход на гала-концерт тоже будет свободным, поэтому мы всех приглашаем. Единственное, нужно будет зарегистрироваться на сайте afisha.timepad.ru.

Афиша проекта «Большая музыка – в малые города» 18 февраля. Серовская детская музыкальная школа им. Г. Свиридова. Сольный концерт старшего преподавателя УГК Михаила Морева (кларнет). 19 февраля. Детская школа искусств (Качканар). Концерт студентов класса народной артистки РФ, профессора Наталии Панковой. 26 февраля. Тавдинская детская музыкальная школа имени П. Е. Тричева». Сольный концерт старшего преподавателя УГК Михаила Калупина (скрипка). Партия фортепиано – Маргарита Мазитова. 4 марта. Серовская детская музыкальная школа им. Г. Свиридова. Концерт класса заслуженного артиста РФ, профессора УГК Ю. А. Гаврилова «Учитель и ученики». 10 марта. Верхнесинячихинская детская школа искусств. Концерт «Фортепианные зарисовки» – играет дуэт в составе: Полина Карелина и Анна Суслина (класс камерного ансамбля профессора Е.П. Лукьяновой). 14 марта. Детская школа искусств Новоуральского городского округа. Концерт вокальной музыки – поют студенты и ассистенты-стажеры класса профессора Л. П. Поляковой. Концертмейстер – Анель Сейтенова. 18 марта. Детская школа искусств (Качканар). Сольный концерт старшего преподавателя УГК Дмитрия Яковлева (виолончель). Партия фортепиано – Анна Яковлева. 18 марта. Тавдинская детская музыкальная школа им. П.Е. Тричева. Концерт класса заслуженного работника культуры РФ, профессора И. В. Гареевой «Учитель и ученики». На эти концерты ждут не только учеников и преподавателей музыкальных школ, но и сторонних зрителей. Вход на все концерты – бесплатный.