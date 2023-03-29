И послушать, и посмотреть

Фото: Полина Зиновьева

Этот год богат на юбилеи. Помимо трехсотлетия Екатеринбурга, в 2023-м исполняется 150 лет со дня рождения одного из великих русских композиторов – Сергея Рахманинова. В Свердловской филармонии музыканту посвящен весь сезон, а сейчас наступила его кульминация: с 28 марта по 1 апреля в учреждении проходит фестиваль «Зримая музыка». В рамках этого события публику в том числе знакомят с неизвестными фактами из жизни Сергей Рахманинова, а также показывают картины его современников.

– Мы знаем, что все гениальное – просто, но не все простое – гениально. Филармония умеет предлагать то, чего нет не только в России, но и во всем мире. Этот Рахманиновский фестиваль – уникальный. Начиная со стен, где расположилась выставка, рассказывающая о Рахманинове такие факты, события, истории, которые удивляют. Хочется вглядываться, а потом – вслушиваться в те музыкальные произведения, которые созданы гением Рахманинова на все времена, – сказал на открытии фестиваля замминистра культуры Свердловской области Сергей Радченко.

Фото: Полина Зиновьева

В течение пяти дней в Большом концертном зале филармонии звучат знаковые произведения Сергея Рахманинова: музыкальная поэма «Колокола», опера «Алеко» и множество других. На екатеринбургской сцене выступают Симфонический хор Свердловской филармонии, Камерный хор Московской консерватории, Уральский филармонический и Уральский молодежный симфонический оркестры, профессиональные и учебные хоры региона. Солируют артисты Мариинского театра Санкт-Петербурга. За дирижерским пультом – признанные интерпретаторы рахманиновской музыки Дмитрий Лисс, Андрей Петренко, Александр Соловьёв.

– Для России, для Екатеринбурга, для Свердловской филармонии имя Рахманинова значит очень много. Мы столько играли его за рубежом и видели, как рахманиновская музыка воздействует на слушателей, далеких от нашей культуры, как она продвигает российское искусство. Рахманинов – человек, сделавший невероятно много для своей страны, и когда мы задумались о том, что представить к его 150-летию, возникла идея этого фестиваля. В одно время, в одном месте представить все, что создано Сергеем Васильевичем для хора – в самых разнообразных жанрах и формах, – подчеркнул директор Свердловской филармонии Александр Колотурский. – К юбилею композитора мы хотим, чтобы как можно больше людей познакомилось с его произведениями и смогли понять его творчество через разные каналы восприятия – через музыку, через визуал.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

В малом фойе Свердловской филармонии разместилась необычная выставка – в партнерстве с Национальным музеем музыки. На стендах – ранее нигде не публиковавшиеся фотографии музыканта и рукописи 18 произведений. Также здесь можно узнать, что Сергей Васильевич, кажущийся очень серьезным человеком, умел и любил хорошо посмеяться – об этом «расскажет» стенд «Рахманинов насмешливый».

На стенде «Сохраняя память» – все места в России, которые в разные годы в разных ситуациях Сергей Рахманинов посетил или где жил. А чтобы глубже погрузиться в само творчество Сергея Рахманинова, с помощью QR-кодов можно перейти по ссылке и услышать музыку в том виде, в каком она была записана композитором.

Кроме того, в рамках фестиваля в большом фойе филармонии проходит еще и художественная выставка под названием «Сирень Рахманинова». 24 екатеринбургских художника представили более шестидесяти картин в разных стилях и техниках, посвященных одноименному романсу композитора. Одну из картин первые гости фестиваля дорисовали прямо на открытии мероприятия – после окончания выставки полотно передадут в дар Детской музыкальной школе №7 им. Рахманинова.

К созданию одной из картин, посвященных романсу Сергея Рахманинова "Сирень", приложил руку и директор Свердловской филармонии Александр Колотурский. Фото: Полина Зиновьева

– В нашей школе собрана большая экспозиция портретов русских и зарубежных композиторов разных эпох, но о таком шедевре мы даже мечтать не могли. Тот коллектив авторов, который сегодня прикоснулся к этому полотну в честь старта фестиваля, посвященного 150-летию со дня рождения Рахманинова – уникален, такой момент не повторится никогда, – отметила директор школы Елена Бартновская.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Афиша фестиваля: 30 марта 19:00. Опера «Алеко», кантата «Весна» и «Три русские песни»;

31 марта 19:00. Вокализ, шесть хоров для женских голосов и переложения романсов;

1 апреля 18:00. Поэма для солистов, хора и оркестра «Колокола», симфонические танцы;

С 24 марта по 24 апреля работают выставки «Рахманинов: известный и неизвестный» и «Сирень Рахманинова».