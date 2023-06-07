На рок-волне: свердловских меломанов приглашают на «Кардиограмму»

Группа "Uma2rman" - одни из хедлайнеров фестиваля "Кардиограмма". Фото: Полина Зиновьева

С 10 по 11 июня в столице Урала пройдет масштабное рок-событие – фестиваль «Кардиограмма». На двух площадках «Екатеринбург Арены» выступят молодые музыканты и звезды отечественной сцены. Перед гостями мероприятия споют Владимир Кузьмин, Гарик Сукачев, Uma2rman, «Кипелов» и многие другие.

– Название феста – «Кардиограмма», поскольку музыка в целом, и рок-музыка в частности, заставляют наши сердца биться быстрее и чаще, – рассказывает «ОГ» директор фестиваля Евгений Анциферов. – Событие будет ежегодным, как и в этот раз мы будем планировать его в июне, сразу после окончания футбольного сезона. В этом году еще и очень удачно совпало, что наш фестиваль проходит в преддверии главного праздника страны – Дня России. Поэтому приглашаем всех отметить его вместе с нами.

Также организаторы «Кардиограммы» уточняют, что впервые музыкальный фестиваль в России проходит в рамках стадиона. Что касается, «Екатеринбург Арены», то ранее сооружение принимало несколько сольных концертов. Так, ровно год назад – в начале июня – состоялось выступление группы «Руки Вверх», которое собрало 35 тысяч зрителей, что стало рекордом для арены. До этого, в 2019 году, на нашем стадионе проводился большой концерт группировки «Ленинград», на него пришло чуть более 30 тысяч человек.

Для фестиваля «Кардиограмма» вчера уже начали возводить необходимые конструкции. Это будут два сценических комплекса: «Дневную сцену» расположат на территории стадиона, а «Вечернюю сцену» – непосредственно на футбольном поле, внутри чаши арены.

На «Дневной сцене» концерты начнутся с 11 часов (открытие стадиона в 10:00) и будут продолжаться до вечера. Естественно, эта зона предусмотрена для выступления молодых музыкантов, но и известные коллективы тоже заявлены. Например, там можно будет послушать группы «Stigmata», «Gam beat», «Обними кита», Макса Свободу и других.

«Вечерняя сцена» откроется после 16 часов. 10 июня на этой площадке запланированы выступления коллектива «Сурганова и оркестр», «Анимации», Владимира Кузьмина, Вадима Самойлова и других рокеров. Финальный аккорд первого дня останется за Гариком Сукачевым. 11 июня на эту сцену выйдут «Мураками», Uma2rman, «Чиж и Ко», а завершит фестиваль группа «Кипелов».

Любопытно, что для студенческой аудитории организаторы «Кардиограммы» подготовили специальное предложение – так называемую «Непушкинскую карту». При предъявлении «студенческого» вуза, колледжа, техникума или т. п. можно будет приобрести билет на танцпол почти в три раза дешевле.

С полным расписанием можно ознакомиться на сайте фестиваля.

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Центральный стадион (сейчас «Екатеринбург Арена») был построен в 1957 году, а в 2012 году стало известно, что на нем пройдут матчи чемпионата мира по футболу-2018. В ходе реконструкции спорткомплекса была построена новая, современная арена с вместимостью более 45 000 зрителей.