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Культура / Музыка
6 июля 2023, 09:24

Уральский хор «выстрелил» на Северном флоте

  Пресс-служба Уральского хора
Артисты и руководители Уральского хора на борту корабля-музея «Подводная лодка» в Североморске. Фото: Предоставлено пресс-службой Уральского хора

Артисты и руководители Уральского хора на борту корабля-музея «Подводная лодка» в Североморске. Фото: Предоставлено пресс-службой Уральского хора

В рамках федеральной программы «Мы – Россия», которая дает возможность лучшим национальным коллективам страны представить свое искусство в разных регионах, состоялся гастрольный тур Уральского народного хора (ему нынче 80!)по городам Северо-Западного федерального округа – в места, где приписаны подлодки «Верхотурье» и «Екатеринбург», над которыми давно шефствует Урал. 

Русский Север – заманчивый маршрут для любого творческого коллектива, но для Уральского хора вдвойне: это было отчасти возвращение к собственной истории, ведь в 1949 году первая гастрольная поездка коллектива состоялась как раз на Север, в Мурманск. И вот Мурманск, спустя более 70 лет, снова встречал уральцев. 

Мурманская и Ленинградская области плюс Республика Карелия... Девять городов, десять концертов и огромное число зрителей. В городе с экзотическим названием Полярные Зори, городе атомщиков, зрителями стали работники Кольской атомной станции. В поселке Гаджиево на концерт пришли семьи моряков-подводников. Тех самых, с которыми Урал дружит! В городе Лодейное Поле по просьбе участников самодеятельности местного Дома творчества артисты Уральского хора дали мастер-класс, в том числе по исполнению фирменной уральской «Семеры». А в Североморске, столице Северного флота России...

– В Североморске мы впервые,  – сказал в интервью одному из местных изданий художественный руководитель Уральского хора Николай Зайцев. – Военные защищают Родину, а наша задача – защитить душу человека. Когда мы держимся корней, нас ничто не сдвинет с правого пути...

Образное и точное сравнение Николая Зайцева растиражировали СМИ Северо-Западного федерального округа. А в ответ от зрителей по сей день продолжают приходить в соцсетях слова признания. Попробуем процитировать хотя бы некоторые:

– Для этого события можно использовать только слова восхищения. Мощно! Незабываемо! 

– Вы свою работу делаете на 5+, поэтому вас уважают, обожают, приглашают всюду. Вы – мастера большого искусства!

– Пока притязательные умы вычисляют культурный код России, по городам и весям колесит коллектив, хранящий и созидающий подлинное русское искусство. Пока существуют и дарят свое творчество людям такие коллективы, как Уральский народный хор, нам не пристало унывать и плестись на поводу «мрачной повестки»;

– Невероятные таланты! До слез!

Кроме слов признания, северяне в соцсетях приоткрывают и личные истории, связанные с выступлением Уральского хора:

– Удивительна наша страна: тысячи километров дорог, разные климатические зоны, десятки национальностей и народов, а песни иногда... те же. Вместе с артистами Уральского хора вчера пела «Жених у ворот» (а у нас эту песню называют «Вьюн над водой»);

– В Петрозаводске на концерте после песни «Прогудел гудок нежданный» женщины в зрительном зале плакали. Ведь так же, с гудком, они провожают своих мужей и сыновей в море...

И еще одна символическая (почти афоризм) фраза в соцсетях после выступления Уральского хора с новой программой «За Россию, за мою!» на Русском Севере: «Пока мы поем – мы живем!».

На 133 листах ушел после гастролей отчет Уральского хора в Росконцерт: так много отзывов зрителей, фотографий, цифр. А коллектив-юбиляр меж тем собирается уже в следующий гастрольный тур. Благодаря гранту губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева Уральский народный хор в сентябре выступит в семи городах Поволжья. 

Областная газета Свердловской области
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