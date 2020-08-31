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Культура / Театр
31 августа 2020, 13:25

Театральный фестиваль «Браво!» отменил конкурс

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Организаторами областного театрального фестиваля «Браво!» принято решение отказаться от конкурсного смотра из-за ситуации, сложившейся в связи с пандемией. Статуэтки будут вручены каждому коллективу, попавшему в номинацию.

Как известно, фестиваль «Браво!» уже много лет проводился в мае, однако в этом году смотр было решено перенести на осень. Сейчас организаторы мероприятия уточнили, что они всё же вынуждены отказаться от проведения конкурса. Заветные награды будут вручены всем без исключения коллективам, номинированным в этом сезоне. На соискание премии «Браво!» было выдвинуто 24 спектакля из 17 театров региона.

Также организаторы не исключают показ номинированных постановок в рамках «Браво!», но информации о возможных датах пока нет.

Напомним, что среди номинантов в этом году: постановка «730 шагов» от Екатеринбургского ТЮЗа, две работы Свердловского театра драмы - «Головлёвы» и «Республика ШКИД», опера «Три сестры» и балет «Дон Кихот» от театра «Урал.Опера.Балет» и другие.

В афише представлены коллективы из Екатеринбурга, Ирбита, Новоуральска, Нижнего Тагила, Краснотурьинска и Каменска-Уральского.

Полный список номинантов на "Браво!" можно посмотреть ниже. 

Областная газета Свердловской области

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