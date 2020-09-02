Скончался народный артист РФ Борис Клюев

Борис Клюев известен, в том числе как пенсионер Николай Петрович по комедийному телесериалу "Воронины". Фото: сайт Малого театра

Малый театр сообщил о кончине народного артиста России Бориса Клюева. Он ушёл из жизни в возрасте 76 лет.

Известно, что сыграл в более 60 спектаклях, 120 фильмах и сериалах. Он известен такими ролями, как пенсионер Николай Петрович в комедийном телесериале "Воронины", граф Рошфор в картине "Д'Артаньян и три мушкетера", Григорий Орлов в телефильме "Михайло Ломоносов".

"Последней работой Бориса Владимировича Клюева стал Маттиас Клаузен в драме Герхарта Гауптмана "Перед заходом солнца". Работая над этой ролью, артист часто вспоминал слова Марка Аврелия: "Не смерти должен бояться человек, а должен бояться не начать жить". Клюев любил жизнь и прожил её достойно. Светлая память и вечный покой!", - говорится в сообщении Малого театра.

Борис Клюев родился 13 июля 1944 года в Москве, окончил Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина, затем с перерывами преподавал там мастерство актёра. Сразу по окончании училища, в 1969 году был принят в Малый театр. С 2018 года актёр боролся с онкологией. Прощание с ним пройдёт в Малом, дата и время пока не называются.

Добавим, что в 2019 году вышел документальный фильм "Египетская сила Бориса Клюева", режиссёром выступила Ольга Иванова.