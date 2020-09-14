Попали в десятку: представляем афишу юбилейного фестиваля «Ирбитские подмостки»

Театр «У Моста» привезёт в Ирбит колоритный, полный оптимизма спектакль «Мачеха Саманишвили» о жителях маленькой грузинской деревни. Фото: пресс-служба театра "У моста"

Фестивальная жизнь в нашем регионе набирает обороты, следом за «Петрушкой Великим» открывается ещё один театральный смотр – «Ирбитские подмостки». В нынешнем году это будет юбилейный фестиваль, который соберёт на сцене Ирбитского театра драмы им А.Н. Островского десять ярких коллективов Урала.

Как и многие культурные события этого года, X «Ирбитские подмостки» были перенесены. Фестиваль традиционно планировался на июнь, подготовка к нему началась ещё в январе, но затем пришлось проект заморозить. И здорово, что организаторы и власти всё же приняли решение провести мероприятие в 2020-м, а большинство участников нашли возможность приехать в Ирбит в новые даты – с 17 по 21 сентября. Кроме того, впервые фестиваль поддержали не только региональный минкульт и свердловское отделение Союза театральных деятелей, но и аналогичные федеральные ведомства.

Тем более жалко было потерять нынешний смотр, поскольку афиша сформировалась очень сильная, достойная любого крупного фестиваля в региональном центре. В программе «Ирбитских подмостков-2020» – коллективы Свердловской, Челябинской и Тюменской областей, а также Пермского края.

Последний представлен двумя театрами – «Новой драмой», которая привезёт спектакль «Летели качели» (18+) по одноимённой пьесе Константина Стешика и знаменитым театром «У моста» – он станет специальным гостем фестиваля. «У моста» покажут в Ирбите музыкальную комедию «Мачеха Саманишвили», поставленную художественным руководителем коллектива - Сергеем Федотовым.

Кстати, как раз Сергей Федотов выступил режиссёром спектакля Ирбитского театра драмы.

– Наш фестиваль, конечно, ещё и служит площадкой для налаживания контактов, – рассказывает директор Ирбитского театра Лилия Гундырева. – В прошлый приезд на «Ирбитские подмостки» Сергей Федотов согласился постановить у нас «Красавицу из Линэна» по Мартину МакДонаху. Эту работу мы сначала покажем на «Ирбитских подмостках», а затем в начале октября повезём в Пермь на IV Международный фестиваль МакДонаха.

К слову, этот спектакль должны были показать и в рамках областного фестиваля «Браво!», конкурс которого нынче отменён из-за рисков, связанных с пандемией. Такая же ситуация со спектаклем «Петушок из «Букваря» екатеринбургского драматического театра «Волхонка» и постановкой «Финал. Дядя Ваня» «Драмы номер три» (Каменск-Уральский) – зрителям всё же посчастливится их увидеть, но уже в Ирбите.

Серовский театр драмы им. А.П. Чехова привезёт на «Подмостки» сказку «Золушка», Центр современной драматургии (Екатеринбург) покажет премьеру сезона – «Горницу» – работу главного режиссёра ростовского «Театра 18+» Германа Грекова по его же пьесе, «Коляда-театр» представит драму «Ба» по пьесе Юлии Тупикиной в постановке Николая Коляды с актрисой Тамарой Зиминой в главной роли.

Стоит ли говорить, что билеты на фестиваль раскупаются крайне быстро, а для заядлых театралов предлагаются даже абонементы, включающие сразу пять спектаклей. С полной афишей смотра «Ирбитские подмостки» можно познакомиться на сайте oblgazeta.ru.

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